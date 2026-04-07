Sécurité des points d'accès avec Splashtop
Sécurisez vos terminaux grâce à des solutions puissantes et flexibles. Que vous ayez besoin d’un antivirus, d’un EDR ou d’une défense gérée 24h/24 7j/7, Splashtop vous apporte les outils et l’expertise nécessaires pour vous prémunir des cybermenaces.
Splashtop Antivirus
Avec la technologie Bitdefender, Splashtop Antivirus offre une protection en temps réel contre les malwares, les ransomwares, le phishing et autres menaces pour vos ordinateurs Windows et Mac. Il est entièrement intégré à votre console Splashtop pour un déploiement facile et une gestion centralisée. Sécurisez vos terminaux pour seulement 1,32 CA$ par terminal et par mois.
Détection et réponse sur les terminaux
Pour les organisations qui ont besoin d’une visibilité accrue, d’une recherche avancée des menaces et d’une réponse rapide, Splashtop propose des solutions Endpoint Detection and Response (EDR) développées par des leaders reconnus dans le domaine de la sécurité.
Vous pouvez désormais acheter les plateformes EDR suivantes via Splashtop :
Bitdefender GravityZone EDR
SentinelOne Singularity Complete
CrowdStrike Falcon
Vous pouvez également renforcer vos défenses grâce aux services Managed Detection and Response (MDR) de Bitdefender, SentinelOne ou CrowdStrike. Le MDR combine technologie et expertise pratique en matière de sécurité pour surveiller, détecter et répondre aux menaces à votre place, 24h/24, 7j/7, 365 jours par an.
Avantages de Splashtop pour la sécurité des terminaux
Gestion centralisée des antivirus Copy
Déployez, configurez et surveillez Splashtop Antivirus à partir de votre console Web
Couverture flexible des appareils Copy
Protégez les terminaux dans les environnements distants et sur site, en assurant une sécurité transparente pour les équipes hybrides et distribuées
Tarification exclusive pour les clients Copy
Les clients de Splashtop bénéficient de tarifs réduits sur les solutions antivirus et EDR, ce qui facilite l’augmentation de la sécurité sans augmentation des coûts
Intégrations de sécurité de confiance Copy
Ajoutez à votre pile de sécurité des solutions EDR et MDR fiables proposées par des fournisseurs de premier plan tels que Bitdefender ou CrowdStrike
Vous souhaitez sécuriser vos terminaux ?
Que vous débutiez avec un antivirus ou que vous cherchiez à renforcer vos défenses avec l’EDR ou le MDR, nous sommes là pour vous aider à passer à l’étape suivante en matière de sécurité des terminaux.