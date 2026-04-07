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Splashtop Antivirus Console

Sécurité des points d'accès avec Splashtop

Sécurisez vos terminaux grâce à des solutions puissantes et flexibles. Que vous ayez besoin d’un antivirus, d’un EDR ou d’une défense gérée 24h/24 7j/7, Splashtop vous apporte les outils et l’expertise nécessaires pour vous prémunir des cybermenaces.

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Splashtop Antivirus

Avec la technologie Bitdefender, Splashtop Antivirus offre une protection en temps réel contre les malwares, les ransomwares, le phishing et autres menaces pour vos ordinateurs Windows et Mac. Il est entièrement intégré à votre console Splashtop pour un déploiement facile et une gestion centralisée. Sécurisez vos terminaux pour seulement 1,32 CA$ par terminal et par mois.

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Secure login authentication on a laptop screen, representing Privileged Access Management (PAM) for enhanced cybersecurity.

Détection et réponse sur les terminaux

Pour les organisations qui ont besoin d’une visibilité accrue, d’une recherche avancée des menaces et d’une réponse rapide, Splashtop propose des solutions Endpoint Detection and Response (EDR) développées par des leaders reconnus dans le domaine de la sécurité.

Vous pouvez désormais acheter les plateformes EDR suivantes via Splashtop :

  • Bitdefender GravityZone EDR

  • SentinelOne Singularity Complete

  • CrowdStrike Falcon

Vous pouvez également renforcer vos défenses grâce aux services Managed Detection and Response (MDR) de Bitdefender, SentinelOne ou CrowdStrike. Le MDR combine technologie et expertise pratique en matière de sécurité pour surveiller, détecter et répondre aux menaces à votre place, 24h/24, 7j/7, 365 jours par an.

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Avantages de Splashtop pour la sécurité des terminaux

  • A blue outline of a globe with a padlock in front, symbolizing internet security or online privacy.

    Gestion centralisée des antivirus Copy

    Déployez, configurez et surveillez Splashtop Antivirus à partir de votre console Web

  • Blue icon of a computer monitor displaying a jagged line, with a large magnifying glass hovering over part of the line, suggesting data analysis or investigation.

    Couverture flexible des appareils Copy

    Protégez les terminaux dans les environnements distants et sur site, en assurant une sécurité transparente pour les équipes hybrides et distribuées

  • Cost Savings icon

    Tarification exclusive pour les clients Copy

    Les clients de Splashtop bénéficient de tarifs réduits sur les solutions antivirus et EDR, ce qui facilite l’augmentation de la sécurité sans augmentation des coûts

  • Blue outline of a key entering a rectangular keyhole, symbolizing access, security, or login, on a light gray background.

    Intégrations de sécurité de confiance Copy

    Ajoutez à votre pile de sécurité des solutions EDR et MDR fiables proposées par des fournisseurs de premier plan tels que Bitdefender ou CrowdStrike

Vous souhaitez sécuriser vos terminaux ?

Que vous débutiez avec un antivirus ou que vous cherchiez à renforcer vos défenses avec l’EDR ou le MDR, nous sommes là pour vous aider à passer à l’étape suivante en matière de sécurité des terminaux.

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