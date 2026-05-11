« Ce que j’apprécie le plus dans Splashtop Autonomous Endpoint Management, c’est sa puissante combinaison de fonctionnalités qui transforme une excellente solution d’accès à distance en une plateforme de gestion informatique proactive à part entière, très facile à utiliser et à mettre en œuvre. L’intégration transparente avec Splashtop Remote Support, associée à la gestion automatisée des correctifs, au déploiement d’antivirus et à la surveillance en temps réel, permet à notre équipe de gagner un temps et des efforts considérables. Elle nous donne la possibilité de passer d’un modèle d’assistance réactif à un modèle préventif, garantissant ainsi la sécurité de nos terminaux et l’efficacité de nos opérations. »