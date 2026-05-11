Développez votre MSP avec des opérations de point de terminaison plus intelligentes
Sécurisez, surveillez et gérez facilement les terminaux clients, et automatisez les tâches informatiques courantes sans le coût et la complexité des outils RMM classiques.
Protéger les environnements clients
Aidez les clients à rester sécurisés et conformes avec la gestion des correctifs, la visibilité des vulnérabilités, la couverture de protection des points de terminaison et des rapports qui soutiennent les audits et les besoins en assurance cybernétique.
Augmenter la satisfaction client
Résolvez les problèmes plus rapidement avec une téléassistance sécurisée à la demande dans chaque environnement client. Réduisez les temps d'arrêt, gardez les utilisateurs productifs et offrez le service réactif qu'attendent les clients.
Améliorer l'efficacité des techniciens
Automatisez les tâches de routine sur les terminaux, réduisez le changement d'outils et donnez aux techniciens un accès plus rapide aux informations et outils de téléassistance dont ils ont besoin pour résoudre les problèmes.
Croître sans ajouter de complexité
Prenez en charge plus de clients et de terminaux avec une plateforme facile à déployer, simple à gérer et économique à étendre dans des environnements multi-OS.
Avantages de Splashtop Autonomous Endpoint Management
Plateforme consolidée pour la croissance des MSP
Simplifiez les opérations et évoluez plus intelligemment avec une solution unique pour la gestion des points de terminaison, la sécurité des points de terminaison, et l'accès à distance pour le support informatique et les clients travaillant de chez eux.
Coûts réduits, marges accrues
Améliorez vos marges bénéficiaires grâce à des tarifs compétitifs, tout en adaptant vos opérations informatiques à des environnements clients hybrides et distants, ainsi qu’à de vastes parcs d’appareils multi-OS.
Simplifier l'intégration des clients
Mettez rapidement vos nouveaux clients en marche avec un déploiement facile et une configuration simple. Élargissez vos offres de services avec la plateforme modulaire de Splashtop conçue pour aider les Fournisseurs de Services Gérés (MSPs) à se développer sans ajouter de complexité opérationnelle.
Service client inégalé
L’équipe d’assistance experte de Splashtop est disponible 24h/24, 5j/7 par téléphone, chat ou e-mail pour résoudre rapidement les problèmes, assurer la fluidité de vos connexions à distance et optimiser vos déploiements. Vous pouvez compter sur des réponses rapides et des conseils proactifs pour que votre entreprise ne perde jamais le rythme et que vous puissiez à votre tour offrir une expérience informatique supérieure à vos clients.
"Splashtop est le meilleur outil dans mon arsenal. Je l'ai utilisé pour le contrôle à distance, la téléassistance, la mise à jour de toutes mes applications et la gestion des inventaires. Vous êtes la solution la plus rentable et la plus simple avec le meilleur support client. Sans hésitation, je vous recommanderais à quiconque cherche de la téléassistance et de la gestion des points d'accès. Résoudre les problèmes me prenait jusqu'à 20 minutes par tâche, et maintenant cela prend moins de 5 minutes avec Splashtop."
Cameron Montgomery
Propriétaire/Opérateur, C.M. Computers Northwest LLC
Une mise à niveau indispensable pour tous les utilisateurs de Splashtop
« Ce que j’apprécie le plus dans Splashtop Autonomous Endpoint Management, c’est sa puissante combinaison de fonctionnalités qui transforme une excellente solution d’accès à distance en une plateforme de gestion informatique proactive à part entière, très facile à utiliser et à mettre en œuvre. L’intégration transparente avec Splashtop Remote Support, associée à la gestion automatisée des correctifs, au déploiement d’antivirus et à la surveillance en temps réel, permet à notre équipe de gagner un temps et des efforts considérables. Elle nous donne la possibilité de passer d’un modèle d’assistance réactif à un modèle préventif, garantissant ainsi la sécurité de nos terminaux et l’efficacité de nos opérations. »
Ilan S.
CTO, CIO
Une combinaison puissante de fonctionnalités
« Splashtop Autonomous Endpoint Management résout le défi majeur que représentent la gestion et la sécurisation d’un environnement de terminaux distribués. Il nous a aidés à passer d’un modèle d’assistance réactif de type « dépannage » à un modèle proactif et automatisé. Cela a considérablement réduit la charge de travail manuelle de notre équipe informatique en automatisant des tâches critiques telles que la gestion des correctifs et les mises à jour de sécurité. Les principaux avantages sont une efficacité opérationnelle accrue, une sécurité renforcée et la capacité à prévenir les problèmes avant qu’ils n’aient un impact sur nos utilisateurs, tout en maintenant nos coûts à un niveau raisonnable. »
Ilan S.
CTO, CIO
La gestion autonome des terminaux est vraiment pratique pour Splashtop Enterprise
« Je suis déjà client de Splashtop Enterprise. Ce que j’apprécie le plus, c’est que la gestion autonome des terminaux est intégrée à ma version actuelle de Splashtop, ce qui me permet d’effectuer les mises à jour du système d’exploitation et des logiciels tiers à partir de la même console. J’apprécie également le rapport de sécurité des terminaux, qui me présente de manière simple ceux qui sont exposés à des risques (protection des terminaux désactivée, menaces détectées par terminal, etc.). »
Utilisateur vérifié
Technologies de l’information et services