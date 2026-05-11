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A collage showing two men using digital devices, a laptop and a headset, connected by icons, overlaid with a dashboard displaying security and update statistics and a pie chart.

Autonomous Endpoint Management for Smarter IT Operations

Automatisez les tâches informatiques courantes et assurez-vous que vos terminaux sont sécurisés, à jour et conformes grâce à des correctifs en temps réel, une visibilité et un contrôle sur tous les terminaux.

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SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

Gestion des correctifs en temps réel pour compléter Intune et autres MDM

N’attendez pas la prochaine fenêtre de maintenance. Détectez et corrigez instantanément les vulnérabilités zero-day grâce à la visibilité CVE et au contrôle total sur les correctifs du système d’exploitation et des applications tierces. Comblez les failles de sécurité et assurez la conformité en temps réel, avant que les menaces ne se transforment en incidents.

Hands typing on a laptop keyboard.

Visibilité et contrôle améliorés

Bénéficiez d’une vue d’ensemble de TOUS les terminaux grâce à un tableau de bord unique, qui facilite le suivi des actifs, la surveillance de la sécurité et le maintien de la conformité aux normes ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI et autres réglementations.

Three endpoints: A laptop, a tablet, and a smartphone.

Surveillance et gestion complètes des terminaux

Gérez rapidement et facilement les environnements distribués grâce à des politiques de terminaux, des alertes proactives, des outils d’automatisation et de remédiation, ainsi qu’un accès à distance hautement performant à n’importe quel appareil d’entreprise ou BYOD.

A man in a blue shirt sits in a dimly lit server room, focused on working with a laptop, with computer servers and cables visible in the background.

Résilience informatique prête pour l’avenir

Renforcez la sécurité grâce à l’analyse des vulnérabilités assistée par l’IA, aux correctifs logiciels personnalisés et à la correction proactive. Les services EDR et MDR optionnels ajoutent une couche de défense supplémentaire, aidant les équipes informatiques à se préparer aux menaces en constante évolution et à maintenir les systèmes sécurisés et à jour.

Avantages de Splashtop Autonomous Endpoint Management

A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

Plateforme consolidée pour tout ce qui touche à l’informatique Copy

Que vous souhaitiez évoluer ou simplifier vos processus, Splashtop combine la gestion des terminaux, la sécurité des terminaux et l’accès à distance pour permettre au service informatique de fournir une assistance et aux utilisateurs finaux de travailler depuis leur domicile. Intégrez-le à Active Directory, à la gestion des tickets, à l’ITSM et à d’autres outils pour offrir une expérience utilisateur fluide.

Cost Savings icon

Économique et évolutif Copy

Réduisez vos coûts opérationnels grâce à des tarifs compétitifs, tout en adaptant vos opérations informatiques à des équipes hybrides, des environnements distants et de grands parcs d’appareils multi-OS.

A blue computer mouse cursor with three horizontal lines to its right, suggesting fast movement or acceleration, on a light gray background.

Sécurité et facilité de gestion accrues Copy

Bénéficiez de l’intégration SSO, d’une journalisation avancée et d’un contrôle d’accès granulaire pour sécuriser vos connexions à distance et protéger votre organisation contre les menaces en constante évolution.

Blue outline icon of a person’s head wearing a headset with a microphone, symbolizing customer support or a call center representative, on a light gray background.

Service client inégalé Copy

L’équipe d’assistance experte de Splashtop est disponible 24h/24, 5j/7 par téléphone, chat ou e-mail pour résoudre rapidement les problèmes, assurer la fluidité de vos connexions à distance et optimiser vos déploiements. Vous pouvez compter sur des réponses rapides et des conseils proactifs pour que votre environnement informatique reste résilient et que vos employés restent productifs.

Prix imbattable. Performances inégalées !

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Une mise à niveau indispensable pour tous les utilisateurs de Splashtop

« Ce que j’apprécie le plus dans Splashtop Autonomous Endpoint Management, c’est sa puissante combinaison de fonctionnalités qui transforme une excellente solution d’accès à distance en une plateforme de gestion informatique proactive à part entière, très facile à utiliser et à mettre en œuvre. L’intégration transparente avec Splashtop Remote Support, associée à la gestion automatisée des correctifs, au déploiement d’antivirus et à la surveillance en temps réel, permet à notre équipe de gagner un temps et des efforts considérables. Elle nous donne la possibilité de passer d’un modèle d’assistance réactif à un modèle préventif, garantissant ainsi la sécurité de nos terminaux et l’efficacité de nos opérations. »

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Ilan S.

CTO, CIO

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Une combinaison puissante de fonctionnalités

« Splashtop Autonomous Endpoint Management résout le défi majeur que représentent la gestion et la sécurisation d’un environnement de terminaux distribués. Il nous a aidés à passer d’un modèle d’assistance réactif de type « dépannage » à un modèle proactif et automatisé. Cela a considérablement réduit la charge de travail manuelle de notre équipe informatique en automatisant des tâches critiques telles que la gestion des correctifs et les mises à jour de sécurité. Les principaux avantages sont une efficacité opérationnelle accrue, une sécurité renforcée et la capacité à prévenir les problèmes avant qu’ils n’aient un impact sur nos utilisateurs, tout en maintenant nos coûts à un niveau raisonnable. »

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Ilan S.

CTO, CIO

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La gestion autonome des terminaux est vraiment pratique pour Splashtop Enterprise

« Je suis déjà client de Splashtop Enterprise. Ce que j’apprécie le plus, c’est que la gestion autonome des terminaux est intégrée à ma version actuelle de Splashtop, ce qui me permet d’effectuer les mises à jour du système d’exploitation et des logiciels tiers à partir de la même console. J’apprécie également le rapport de sécurité des terminaux, qui me présente de manière simple ceux qui sont exposés à des risques (protection des terminaux désactivée, menaces détectées par terminal, etc.). »

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Utilisateur vérifié

Technologies de l’information et services