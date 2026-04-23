Conditions d'utilisation du site Internet - Splashtop AEM
Le présent accord peut être traduit en différentes langues. En cas de conflit ou d'incohérence entre la version anglaise ou toute traduction des présentes, la version anglaise prévaudra et fera foi.
LES TERMES ET CONDITIONS ÉNONCÉS CI-DESSOUS (LES “TERMES”) RÉGISSENT VOTRE UTILISATION DU SITE SUR LE WORLD WIDE WEB. LES TERMES CONSTITUENT UN CONTRAT LÉGAL ENTRE VOUS ET SPLASHTOP INC. (“NOUS”) ET RÉGISSENT VOTRE ACCÈS ET VOTRE UTILISATION DU SITE WEB SPLASHTOP SITUÉ À L'ADRESSE WWW.SPLASHTOP.COM (LE “SITE”). SI VOUS N'ÊTES PAS D'ACCORD AVEC L'UN DES TERMES, N'ACCÉDEZ PAS OU N'UTILISEZ PAS AUTREMENT LE SITE ET/OU LES SERVICES OU LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LE SITE. VOTRE UTILISATION DU SITE ET/OU DES SERVICES SUR LE SITE SERA CONSIDÉRÉE COMME VOTRE ACCEPTATION DE RESPECTER CHACUN DES TERMES ÉNONCÉS CI-DESSOUS. SPLASHTOP PEUT APPORTER DES CHANGEMENTS AUX SERVICES PROPOSÉS SUR LE SITE, À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS, ET SPLASHTOP PEUT CHANGER LES TERMES À TOUT MOMENT. SPLASHTOP PUBLIERA LES TERMES D'UTILISATION MIS À JOUR SUR LE SITE ET FOURNIRA UNE NOTIFICATION À CE SUJET EN ENVOYANT DES NOTIFICATIONS PAR E-MAIL AUX UTILISATEURS ENREGISTRÉS DU SITE. VOTRE UTILISATION CONTINUE DU SITE APRÈS QUE CES CHANGEMENTS ONT ÉTÉ PUBLIÉS SIGNIFIE QUE VOUS ACCEPTEZ LES NOUVEAUX TERMES, MÊME SI VOUS N'AVEZ PAS CONSULTÉ LES MODIFICATIONS.
VOUS DÉCLAREZ, RECONNAISSEZ ET CONVENEZ QUE VOUS AVEZ AU MOINS 18 ANS –OU–QUE VOUS ÊTES LE PARENT OU TUTEUR LÉGAL D'UN UTILISATEUR DE PLUS DE 13 ANS ET VOUS ACCEPTEZ LES TERMES. SI VOUS ÊTES LE PARENT OU TUTEUR LÉGAL D'UN UTILISATEUR DU SITE ET QUE VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LE SITE OU LES TERMES, VEUILLEZ CONTACTER AGENTS@SPLASHTOP.COM.
Restrictions générale d'utilisation.
Splashtop fournit du contenu, des services et des produits via le Site. Certaines informations, documents, produits et services fournis sur le Site et par son intermédiaire, y compris le contenu, les marques de commerce, les logos, les graphiques et les images qui ne sont pas des Soumissions (tel que défini ci-dessous) (ensemble, les « Matériaux ») vous sont fournis par Splashtop et sont l'œuvre protégée par des droits d'auteur de Splashtop ou de ses contributeurs. Splashtop peut vous fournir certains logiciels propriétaires que vous pouvez télécharger sur le Site (« Logiciel »).
Splashtop vous accorde une licence limitée, personnelle, non exclusive et non transférable pour utiliser et afficher les Matériaux et utiliser les services, le Site et le Logiciel uniquement pour votre usage personnel si vous êtes un individu et uniquement pour un usage professionnel si vous êtes une organisation ou un agent de votre organisation. Vous reconnaissez et acceptez que vous n'avez aucun droit de modifier, éditer, copier, reproduire, créer des œuvres dérivées, désassembler, altérer, améliorer ou exploiter de quelque manière que ce soit l'un des Matériaux ou des Logiciels. Cette licence limitée se termine automatiquement, sans préavis, si vous enfreignez l'une des Conditions. À la fin de cette licence limitée, vous acceptez de détruire immédiatement tout Matériel ou Logiciel téléchargé ou imprimé. Sauf indication contraire dans les présentes, vous reconnaissez que vous n'avez aucun droit, titre ou intérêt sur le Site, les Matériaux ou le Logiciel sur quelque base légale que ce soit.
Zones du site à accès restreint par mot de passe.
Vous pourriez avoir besoin d'un mot de passe pour vous connecter au Site et utiliser certaines fonctions et zones du Site (« Zones restreintes »). Si vous êtes un membre autorisé des Zones restreintes, vous êtes responsable de maintenir la confidentialité de votre mot de passe et de votre compte, et acceptez de notifier Splashtop si votre mot de passe est perdu, volé, ou divulgué à un tiers non autorisé, ou s'il a pu être compromis. Vous êtes responsable des activités effectuées sous votre compte. Vous acceptez de notifier immédiatement Splashtop de toute utilisation non autorisée de votre compte ou de toute autre violation de sécurité en lien avec le Site dont vous avez connaissance. Vous n'utiliserez pas les informations de contact d'autres membres collectées à partir des Zones restreintes du Site à des fins commerciales et acceptez de ne pas fournir les informations de contact d'un autre membre à un tiers qui n'est pas un membre inscrit de Splashtop.
Frais et communications électroniques.
Vous reconnaissez que Splashtop se réserve le droit de facturer certains services et de modifier ses tarifs et/ou structures tarifaires de temps à autre à sa discrétion. Vous acceptez de payer tous les frais imputés à votre compte en fonction des tarifs, frais et conditions de facturation de Splashtop en vigueur. Vous êtes responsable de payer toutes les taxes applicables.
Sauf indication contraire, tous les prix et frais indiqués par Splashtop sont hors taxes et frais réglementaires. Le cas échéant, les taxes et frais réglementaires seront facturés à votre compte conformément aux lois et réglementations locales. Splashtop, à sa seule discrétion, calculera le montant des taxes dûes. Les taxes et frais réglementaires facturés peuvent être modifiés sans préavis.
En utilisant le Site ou les services associés, vous consentez à recevoir des communications électroniques de Splashtop et de ses partenaires et affiliés tiers. Ces communications électroniques peuvent inclure des avis concernant les frais et charges applicables, des informations transactionnelles et d'autres informations concernant ou liées à nos services. Ces communications électroniques font partie de votre relation avec Splashtop et vous les recevez dans le cadre de votre utilisation du Site ou des services associés. Vous acceptez que tous les avis, accords, divulgations ou autres communications que nous vous envoyons par voie électronique satisfont à toutes les exigences légales en matière de communication, y compris que ces communications soient écrites.
Politique de confidentialité.
Votre utilisation du site est régie par la politique de confidentialité de Splashtop, qui est disponible à https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy (la “Politique de Confidentialité”).
Contenu de tiers.
Certaines informations et contenus qui ne sont pas des Soumissions peuvent être fournis par des concédants et fournisseurs tiers à Splashtop (« Contenu de tiers »). Le Contenu de tiers est, dans chaque cas, l'œuvre protégée par le droit d'auteur du créateur/concessionnaire. Sauf si vous avez la permission du propriétaire du Contenu de tiers, vous acceptez d'afficher le Contenu de tiers sur votre ordinateur personnel uniquement à des fins personnelles ou professionnelles. Vous reconnaissez et acceptez que vous n'avez pas le droit de télécharger, mettre en cache, reproduire, modifier, afficher (sauf comme indiqué dans ce paragraphe), éditer, altérer ou améliorer de quelque manière que ce soit le Contenu de tiers, à moins d'avoir la permission du propriétaire du Contenu de tiers. SPLASHTOP DÉCLINE TOUTE GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE ET LÉGALE CONCERNANT LE CONTENU DE TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-CONTREFAÇON.
Liens vers des sites tiers.
Le Site peut être lié à d'autres sites qui ne sont pas des Sites Splashtop. Splashtop fournit ces liens uniquement pour votre commodité, et Splashtop n'est pas responsable du contenu ou des liens affichés sur ces sites.
Soumissions.
Vous reconnaissez que vous êtes responsable des informations et du matériel que vous soumettez, y compris, sans s'y limiter, les commentaires, articles de blog, actions, communications sur les forums ou autres (chaque « Soumission ») à travers les zones de publication, blogs, e-mails ou autres services disponibles en relation avec le Site, et que vous, et non Splashtop, aurez l'entière responsabilité de chaque Soumission, y compris sa légalité, sa fiabilité, sa pertinence, son originalité et son droit d'auteur. Sauf indication contraire expresse dans les présentes ou dans la Politique de confidentialité de Splashtop, vous acceptez que toute Soumission fournie par vous en rapport avec le Site dans les espaces de publication publique soit fournie sur une base non exclusive et non confidentielle. Vous acceptez que Splashtop soit libre d'utiliser ou de diffuser une Soumission publiée dans les espaces de publication publique sans restriction à des fins quelconques. Si vous soumettez des informations au Site, vous accordez à Splashtop une licence non exclusive, mondiale, libre de redevance pour (dans tout support maintenant connu ou pas encore connu ou inventé) lier, utiliser, copier, exploiter et préparer des œuvres dérivées de la Soumission. Aucune information que vous soumettez ne sera considérée comme confidentielle. Toutefois, Splashtop s'engage à utiliser vos informations conformément à la Politique de confidentialité de Splashtop applicable aux informations personnellement identifiables. VOUS CONSERVEZ LA PROPRIÉTÉ DE TOUS DROITS D'AUTEUR OU AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE APPLICABLES À TOUTE INFORMATION QUE VOUS SOUMETTEZ À SPLASHTOP, TEL QUE VOS SOUMISSIONS. Vous acceptez en outre de ne pas télécharger, poster ou autrement rendre disponible sur le Site tout matériel protégé par des droits d'auteur, marque déposée, ou tout autre droit de propriété sans l'autorisation expresse du propriétaire de ces droits, et qu'il vous incombe de déterminer que tout matériel n'est protégé par aucun de ces droits. Vous serez seul responsable de tout dommage résultant de toute violation des droits d'auteur, marques déposées, droits de propriété, ou de tout autre préjudice résultant de toute Soumission.
Vous déclarez et garantissez que : (i) vous possédez les Soumissions publiées par vous sur ou via le Site ou avez autrement le droit d'accorder la licence énoncée dans cette section, et (ii) la publication de vos Soumissions sur ou via le Site ne viole pas les droits de confidentialité, les droits de publicité, les droits de marque, les droits d'auteur, les droits contractuels ou tout autre droit de toute personne. Vous acceptez de payer toutes les redevances, frais, et toutes autres sommes dues à toute personne en raison de toutes Soumissions publiées par vous sur ou via le Site.
Étiquette de publication. Splashtop vous demande de respecter les autres individus participant à la communauté en ligne de Splashtop. Votre conduite doit être guidée par le bon sens et l'étiquette de base. Pour favoriser ces objectifs communs, lors de la publication de Soumissions ou de l'utilisation du Site et/ou des services, vous acceptez de ne pas, sans limitation :
Publier des messages hors sujet.
Diffamer, abuser, harceler, traquer, menacer, ou autrement violer les droits légaux (comme les droits de confidentialité et de publicité) d'autrui.
Usurper ou représenter Splashtop, notre personnel ou d'autres professionnels du secteur.
Solliciter le mot de passe ou d'autres informations de compte d'un membre.
Récolter des noms d'utilisateur, adresses ou adresses e-mail à toute fin autre que pour faire des affaires avec Splashtop.
Utilisez un langage raciste, ethnique ou autrement offensant.
Discuter ou inciter à une activité illégale.
Utilisez un langage explicite/obscène ou sollicitez/postez des images sexuellement explicites (réelles ou simulées).
Perturber le flux de conversation de quelque manière que ce soit, y compris sans s'y limiter, le langage vulgaire ou les abus.
Publier quoi que ce soit qui exploite les enfants ou les mineurs ou qui dépeint de la cruauté envers les animaux.
Publiez des matériaux protégés par le droit d'auteur ou des marques déposées sans l'autorisation expresse du propriétaire.
Diffuser toute publicité non sollicitée ou non autorisée, matériaux promotionnels, 'courrier indésirable', 'spam', 'lettres de chaîne', 'systèmes pyramidaux', ou toute autre forme de sollicitation semblable.
Cette liste d'interdictions est un exemple et n'est ni complète ni exclusive. Ces interdictions n'obligent pas Splashtop à surveiller, contrôler ou supprimer des Soumissions ou d'autres informations soumises par vous ou par tout autre utilisateur. Splashtop se réserve le droit de (a) résilier votre accès à votre compte, votre capacité à publier sur le Site ou les services et (b) refuser, supprimer ou retirer toute Soumission ou déplacer toute Soumission de statut "public" à "privé" ; avec ou sans motif et avec ou sans préavis, pour quelque raison que ce soit ou sans raison, ou pour toute action que Splashtop juge inappropriée ou perturbatrice pour le Site, les services ou pour tout autre utilisateur du Site et/ou des services. Splashtop se réserve le droit de restreindre le nombre d'emails que vous pouvez envoyer à d'autres membres et utilisateurs à un nombre que Splashtop juge approprié à sa seule discrétion. Splashtop peut signaler aux autorités judiciaires toute action pouvant être illégale, ainsi que tout rapport qu'elle reçoit d'un tel comportement. Lorsqu'elle est légalement tenue de le faire ou à sa discrétion, Splashtop coopérera avec les agences d'application de la loi dans toute enquête sur une activité illégale alléguée sur Internet.
Vous comprenez que vos interactions et transactions avec d’autres utilisateurs du Site sont uniquement entre vous et cet autre utilisateur. Splashtop ne sera pas responsable de toute perte ou dommage de quelque nature que ce soit résultant de telles interactions et/ou transactions et Splashtop n'aura aucune obligation de s'impliquer dans un tel différend.
Activités non-autorisées.
Les soumissions et l'utilisation non autorisée de tout Matériel ou Contenu Tiers contenu sur le Site peuvent violer certaines lois et réglementations. Vous indemniserez et tiendrez Splashtop et ses dirigeants, administrateurs, employés, affilié́s, agents, concédants et partenaires commerciaux à l'abri de et contre tous coûts, dommages, responsabilités et dépenses (y compris les frais d'avocats) que Splashtop ou toute autre partie indemnisée subit en relation avec, découlant de, ou aux fins d'éviter, toute réclamation ou demande d'une tierce partie selon laquelle votre utilisation du Site ou l'utilisation du Site par toute personne utilisant votre nom d'utilisateur et/ou votre mot de passe (y compris sans limitation votre participation aux zones de publication ou vos Soumissions) viole toute loi ou réglementation applicable, ou les droits de tout tiers.
Droits de propriété.
SPLASHTOP est une marque déposée de Splashtop aux États-Unis et ailleurs. SPLASHTOP et les logos associés sont des marques déposées de Splashtop aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques, noms et logos sur le Site sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Sauf indication contraire, toutes les informations et écrans apparaissant sur le Site, y compris les documents, services, conception du site, texte, graphiques, logos, images et icônes, ainsi que leur sélection et arrangement, sont la propriété exclusive de Splashtop, Copyright © 2006-2022 Splashtop. Tous les droits non expressément accordés ici sont réservés. Sauf disposition contraire de la loi applicable, toute reproduction, distribution, modification, retransmission ou publication de tout matériel protégé par des droits d'auteur est strictement interdite sans le consentement écrit exprès du titulaire des droits d'auteur.
Violation de droits d'auteur et de marques commerciale.
Notification :
Splashtop respecte la propriété intellectuelle d'autrui, et nous vous demandons de faire de même. Splashtop peut, dans des circonstances appropriées et à notre discrétion, résilier le service et/ou l'accès au Site ou aux Zones Restreintes du Site aux utilisateurs qui enfreignent les droits de propriété intellectuelle d'autrui. Si vous croyez que votre œuvre fait l'objet d'une violation de droit d'auteur et/ou d'une violation de marque et apparaît sur notre Site, veuillez fournir à l'agent de droits d'auteur de Splashtop les informations suivantes :
Une signature physique ou électronique d'une personne autorisée à agir au nom du propriétaire d'un droit exclusif prétendument enfreint.
Identification de l'œuvre protégée par le droit d'auteur revendiquée comme ayant été enfreinte, ou, si plusieurs œuvres protégées par le droit d'auteur sur un seul site en ligne sont couvertes par une seule notification, une liste représentative de ces œuvres sur ce site.
L'identification du matériel qui est prétendu être contrefait ou faire l'objet d'une activité de contrefaçon et qui doit être supprimé ou auquel l'accès doit être désactivé, et des informations raisonnablement suffisantes pour permettre à Splashtop de localiser le matériel.
Des informations raisonnablement suffisantes pour permettre à Splashtop de contacter la partie plaignante, telles qu'une adresse, un numéro de téléphone et, si disponible, une adresse électronique à laquelle la partie plaignante peut être contactée.
Une déclaration selon laquelle la partie plaignante a une conviction de bonne foi que l'utilisation du matériel dans la manière contestée n'est pas autorisée par le propriétaire du droit d'auteur, son agent ou la loi.
Une déclaration selon laquelle les informations dans la notification sont exactes, et sous peine de parjure, que la partie plaignante est autorisée à agir au nom du propriétaire d'un droit exclusif prétendument violé.
L'agent de Splashtop pour les avis de réclamations de violation de droits d'auteur ou de marque sur le Site peut être contacté comme suit :
Par courrier:
Agent des droits d'auteur
c/o Splashtop Inc.
10050 N. Wolfe Road, Suite SW2-S260
Cupertino, CA 95014
Par e-mail: agents@Splashtop.com
Veuillez également noter que pour les violations de droit d'auteur en vertu de l'article 512(f) de la loi sur le droit d'auteur, toute personne qui, sciemment, dénature matériellement que le matériel ou l'activité enfreint peut être tenue responsable.
Contre-avis :
Si vous choisissez de nous envoyer un contre-avis, pour être efficace, il doit s'agir d'une communication écrite fournie à notre agent désigné qui comprend essentiellement les éléments suivants (veuillez consulter votre conseiller juridique ou voir la section 512(g)(3) du 17 USC pour confirmer ces exigences):...
Une signature physique ou électronique de l'utilisateur.
Identification du matériel qui a été retiré ou dont l'accès a été désactivé et l'emplacement où le matériel apparaissait avant son retrait ou son désactivation.
Une déclaration sous peine de parjure que l'utilisateur a une conviction de bonne foi que le matériel a été supprimé ou désactivé à la suite d'une erreur ou d'une mauvaise identification du matériel à supprimer ou à désactiver.
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'utilisateur, et une déclaration que l'utilisateur consent à la juridiction de la Cour de district fédérale pour le district judiciaire dans lequel l'adresse est située, ou si l'adresse de l'utilisateur est en dehors des États-Unis, pour tout district judiciaire où le fournisseur de services peut être trouvé, et que l'utilisateur acceptera la signification du procès de la personne qui a fourni l'avis en vertu du paragraphe (c)(1)(C) ou un agent de cette personne.
Un tel avis écrit doit être envoyé à notre agent désigné comme suit :
Par courrier:
Agent des droits d'auteur
c/o Splashtop Inc.
10050 N. Wolfe Road, Suite SW2-S260
Cupertino, CA 95014
Par e-mail: agents@Splashtop.com
Veuillez noter qu'en vertu de la Section 512(f) de la loi sur le droit d'auteur, toute personne qui représente matériellement de manière erronée savoir que le matériel ou l'activité a été supprimé ou désactivé par erreur ou par une mauvaise identification peut être tenue responsable.
Seul le propriétaire des droits de propriété intellectuelle peut signaler des éléments potentiellement contrefaits via le système de signalement de Splashtop décrit ci-dessus. Si vous n'êtes pas le propriétaire des droits de propriété intellectuelle, vous devez contacter le propriétaire des droits de propriété intellectuelle et ils peuvent choisir d'utiliser les procédures définies dans les Conditions.
Déni de garanties.
Votre utilisation du Site et/ou des services se fait à vos propres risques. Ni les Matériaux, Soumissions ni le Contenu de tiers n'ont été vérifiés ou authentifiés en tout ou en partie par Splashtop, et ils peuvent inclure des inexactitudes ou des erreurs typographiques. Splashtop ne garantit pas l'exactitude de l'actualité des Matériaux, Soumissions ou du Contenu de tiers contenus sur le Site. Splashtop n'a aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions dans les Matériaux, Soumissions et/ou le Contenu de tiers, qu'ils soient fournis par Splashtop ou nos concédants.
SPLASHTOP, POUR SOI-MÊME ET SES CONCÉDANTS, NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, GARANTIE OU PROMESSE EXPRESSE, IMPLICITE OU STATUTAIRE EN RELATION AVEC LE SITE, LES SERVICES OU TOUT MATÉRIEL OU CONTENU TIERS, RELATIVEMENT À LA QUALITÉ, L'ADÉQUATION, LA VÉRACITÉ, L'EXACTITUDE OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUTE INFORMATION OU MATÉRIEL CONTENUS SUR LE SITE, Y COMPRIS SANS LIMITATION LES MATÉRIAUX, LE CONTENU TIERS ET LES SOUMISSIONS D'AUTRES VISITEURS DU SITE. SAUF INDICATION CONTRAIRE EXPRESSE, DANS LA MAXIMALE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LE SITE, LES SERVICES, LES LOGICIELS, LES MATÉRIAUX, LE CONTENU TIERS, LES SOUMISSIONS, ET TOUTE INFORMATION OU MATÉRIEL CONTENUS SUR LE SITE VOUS SONT FOURNIS SUR UNE BASE "TEL QUEL", "DISPONIBLE" ET "LÀ OÙ IL EST" SANS GARANTIE D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, OU DE NON-INFRACTION DES DROITS DE TIERS. SPLASHTOP NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE CONTRE LES VIRUS, LES LOGICIELS ESPIONS OU LES MALWARE QUI PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS SUR VOTRE ORDINATEUR.
Limitation de la responsabilité.
SPLASHTOP NE SERA PAS RESPONSABLE ENVERS VOUS OU TOUT TIERS POUR TOUS LES DOMMAGES RÉSULTANT DE VOTRE AFFICHAGE, COPIER, OU TÉLÉCHARGEMENT DE TOUT MATÉRIEL ET/OU LOGICIEL SUR LE SITE OU EN RELATION AVEC VOS SOUMISSIONS. EN AUCUN CAS SPLASHTOP NE SERA RESPONSABLE ENVERS VOUS OU TOUT TIERS POUR TOUS DOMMAGES INDIRECTS, EXTRAORDINAIRES, EXEMPLAIRES, PUNITIFS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LA PERTE DE DONNÉES, REVENUS, PROFITS, UTILISATION OU AUTRE AVANTAGE ÉCONOMIQUE) QUELQUE SOIT LA MANIÈRE DONT ILS SURVIENNENT, MÊME SI SPLASHTOP SAIT QU'IL EXISTE UNE POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
Lois locales ; Contrôle des exportations.
Splashtop contrôle et exploite le Site depuis son siège social aux États-Unis d'Amérique et les Matériaux peuvent ne pas être appropriés ou disponibles pour une utilisation dans d'autres emplacements. Si vous utilisez le Site en dehors des États-Unis d'Amérique, vous êtes responsable de respecter les lois locales applicables.
Général.
Si vous violez les Conditions, Splashtop peut résilier votre accès au Site ou aux Zones Restreintes sans préavis. Splashtop préfère vous conseiller sur votre comportement inapproprié et recommander toute action corrective nécessaire. Cependant, certaines violations des Conditions, déterminées par Splashtop, entraîneront une résiliation immédiate de votre accès au Site ou aux Zones Restreintes. Splashtop a le droit de mettre fin à tout compte protégé par mot de passe pour quelque raison que ce soit. La loi californienne et la loi fédérale américaine en vigueur, sans tenir compte des dispositions sur le choix ou les conflits de lois, régiront les Conditions. Tout litige relatif aux Conditions ou au Site sera entendu dans les tribunaux d'État et fédéraux situés dans le comté de Santa Clara, Californie. Si l'une des Conditions est jugée incompatible avec la loi applicable, alors cette condition doit être interprétée pour refléter les intentions des parties, et aucune autre condition ne sera modifiée. Le manquement de Splashtop à appliquer l'une des Conditions ne constitue pas une renonciation à ce terme. Les Conditions constituent l'intégralité de l'accord entre vous et Splashtop et remplacent toutes les négociations, discussions ou accords antérieurs ou contemporains entre vous et Splashtop au sujet du Site. Les droits de propriété, la renonciation de garanties, les indemnisations, les limitations de responsabilité et les dispositions générales survivront à toute résiliation des Conditions.
Ces Termes d'Utilisation ont été mis à jour pour la dernière fois : 31 janvier 2023