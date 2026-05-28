Automatize a TI com o AEM – Aplicação de Patches, Conformidade e Correção Simplificadas
Participe no nosso webinar de 30 minutos para ver como a Gestão autónoma de terminais (AEM) da Splashtop automatiza a aplicação de correções, conformidade e remediação em Windows e MacOS endpoints.
Você aprenderá:
Automatize a aplicação de patches no sistema operativo e em software de terceiros.
Garantir a conformidade com as estruturas de políticas personalizadas
Complemente o Microsoft Intune com monitorização em tempo real
Detetar e solucionar problemas de forma proativa.
Execute ações em segundo plano sem interromper os utilizadores.
Veja o AEM em ação nesta sessão de 30 minutos e aprenda formas práticas de automatizar a aplicação de patches, a conformidade e a correção de vulnerabilidades em todos os seus endpoints.