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Automatize a TI com o AEM – Aplicação de Patches, Conformidade e Correção Simplificadas

Participe no nosso webinar de 30 minutos para ver como a Gestão autónoma de terminais (AEM) da Splashtop automatiza a aplicação de correções, conformidade e remediação em Windows e MacOS endpoints.

Você aprenderá:

  • Automatize a aplicação de patches no sistema operativo e em software de terceiros.

  • Garantir a conformidade com as estruturas de políticas personalizadas

  • Complemente o Microsoft Intune com monitorização em tempo real

  • Detetar e solucionar problemas de forma proativa.

  • Execute ações em segundo plano sem interromper os utilizadores.

Veja o AEM em ação nesta sessão de 30 minutos e aprenda formas práticas de automatizar a aplicação de patches, a conformidade e a correção de vulnerabilidades em todos os seus endpoints.