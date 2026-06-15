Splashtop Autonomous Endpoint Management Downloads
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Voor apparaten die u wilt beheren, patchen en verbinding mee wilt maken.
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systeem vereisten
Windows 7 en hoger, inclusief Windows Server-versies
MacOS 10.13 en hoger
iOS 14 en hoger
Android 5.0 en hoger
Raadpleeg dit supportartikel voor oudere versies.