Automatizza l'IT con AEM: patch, conformità e correzione semplificate
Partecipa al nostro webinar di 30 minuti per scoprire come la soluzione Gestione autonoma degli endpoint (AEM) di Splashtop automatizza l'applicazione delle patch, la conformità e la correzione degli endpoint Windows e macOS.
Imparerai a:
Automatizzare l'applicazione di patch per il sistema operativo e le terze parti
Garantire la conformità con framework di criteri personalizzati
Integrare Microsoft Intune con il monitoraggio in tempo reale
Rilevare e risolvere i problemi in modo proattivo
Eseguire azioni in background senza disturbare gli utenti
Guarda AEM in azione in questo webinar di 30 minuti e scopri le procedure per automatizzare l'applicazione di patch, la conformità e la risoluzione dei problemi per tutti gli endpoint.