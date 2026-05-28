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Automatizza l'IT con AEM: patch, conformità e correzione semplificate

Partecipa al nostro webinar di 30 minuti per scoprire come la soluzione Gestione autonoma degli endpoint (AEM) di Splashtop automatizza l'applicazione delle patch, la conformità e la correzione degli endpoint Windows e macOS.

Imparerai a:

  • Automatizzare l'applicazione di patch per il sistema operativo e le terze parti

  • Garantire la conformità con framework di criteri personalizzati

  • Integrare Microsoft Intune con il monitoraggio in tempo reale

  • Rilevare e risolvere i problemi in modo proattivo

  • Eseguire azioni in background senza disturbare gli utenti

Guarda AEM in azione in questo webinar di 30 minuti e scopri le procedure per automatizzare l'applicazione di patch, la conformità e la risoluzione dei problemi per tutti gli endpoint.