Découvrez le ROI de Splashtop AEM
Estimez les économies annuelles, le gain de temps et le délai de rentabilité liés à l’automatisation de l’application des correctifs et de la gestion des terminaux grâce à Splashtop AEM. Aucune connexion n’est requise pour consulter votre estimation.
+ de 30Mfont confiance à Splashtop dans le monde entier
85 %des entreprises du Fortune 500 utilisent Splashtop
Plus de 20 ansd’expérience dans la sécurisation et la prise en charge des appareils
Top Ratedpour la gestion des terminaux sur G2
Comment nous calculons votre devis
Ce que modélise le calculateur :
Le calculateur estime les économies potentielles dans deux domaines principaux : le temps et les outils. Il évalue le gain de temps réalisé grâce à l’automatisation des tâches courantes de gestion des terminaux, en fonction de vos coûts de main-d’œuvre informatique, ainsi que les économies potentielles liées à la réduction ou à la consolidation des outils existants. Ces estimations s’appuient sur des références du secteur concernant les activités courantes de gestion des terminaux et sur les gains d’efficacité typiques générés par l’automatisation.
Ce que vous contrôlez :
Personnalisez le calculateur en saisissant quelques données clés concernant votre environnement et vos coûts actuels. Sélectionnez l’approche qui correspond le mieux à votre mode de fonctionnement actuel, puis choisissez un scénario (prudent, prévisionnel ou ambitieux) afin d’ajuster les hypothèses utilisées dans le calcul. Vous pouvez modifier n’importe quelle donnée ou changer de scénario à tout moment pour explorer différentes hypothèses, comparer les résultats potentiels et visualiser une fourchette d’économies estimées.
Les estimations s’appuient sur des critères de référence standard en matière de gestion des terminaux et sur le scénario que vous sélectionnez. Vos résultats réels pourront varier.
FAQ
Quelle estimation estime le calculateur de ROI AEM de Splashtop ?
Comment fonctionne ce calculateur ?
Dois-je me connecter, m’adresser au service commercial ou acheter quelque chose pour pouvoir l’utiliser ?
Dans quelle mesure ces estimations sont-elles fiables ?
Sur quoi repose l’estimation des économies ?
Splashtop AEM remplace-t-il mon outil RMM actuel ou Microsoft Intune ?
Combien coûte Splashtop AEM ?
Puis-je vraiment économiser 50 % en changeant de solution RMM ?
Qu’est-ce qu’une évaluation personnalisée du ROI, et quelle est la suite du processus ?
VOUS SOUHAITEZ REMPLACER VOTRE SOLUTION RMM ACTUELLE ?