50 % de réduction lorsque vous remplacez votre RMM
Passez de votre solution RMM actuelle de gestion des terminaux à Splashtop Autonomous Endpoint Management : les organisations éligibles pourront bénéficier d’une réduction pouvant aller jusqu’à 50 % sur leur première année d’abonnement. Simplifiez la gestion de vos terminaux, réduisez vos coûts et ne payez que ce dont vous avez besoin.
Vous utilisez actuellement NinjaOne, N-able, ConnectWise, Kaseya, ManageEngine ou un autre outil de gestion à distance (RMM) ? Cette offre pourrait vous intéresser.
Offre à durée limitée. Sous réserve de certaines conditions.
Ce qui est inclus
Les organismes éligibles peuvent bénéficier :
✓ Jusqu’à 50 % de réduction sur votre première année
✓ Évaluation gratuite des vulnérabilités
✓ Conseils de nos spécialistes produit
Pourquoi passer à Splashtop AEM ?
Réduisez vos coûts
Réduisez vos dépenses liées au RMM sans renoncer aux outils dont votre équipe a besoin.
Simplifier la gestion des terminaux
Mises à jour, inventaire, vulnérabilités, automatisation et téléassistance : le tout sur une seule et même plateforme.
Ne payez que ce dont vous avez besoin
Pas de contrats de licence trop complexes. Pas besoin de payer pour des fonctionnalités que vous n'utilisez pas.
Pourquoi payer plus cher pour votre solution RMM ?
RMM classique
Splashtop AEM
Coûts élevés des licences
Tarifs économiques
Plusieurs produits
Une seule plateforme
Configuration complexe
Déploiement rapide
Payez pour des fonctionnalités non utilisées
Ne payez que ce dont vous avez besoin
Renouvellements coûteux
Économies grâce au changement de fournisseur
En savoir plus sur Splashtop AEM
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Une approche plus intelligente de la gestion des terminaux
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Prêt à franchir le pas
Découvrez si vous pouvez bénéficier d'une réduction pouvant aller jusqu'à 50 % sur Splashtop AEM.