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50 % de réduction lorsque vous remplacez votre RMM

Passez de votre solution RMM actuelle de gestion des terminaux à Splashtop Autonomous Endpoint Management : les organisations éligibles pourront bénéficier d’une réduction pouvant aller jusqu’à 50 % sur leur première année d’abonnement. Simplifiez la gestion de vos terminaux, réduisez vos coûts et ne payez que ce dont vous avez besoin.

Vous utilisez actuellement NinjaOne, N-able, ConnectWise, Kaseya, ManageEngine ou un autre outil de gestion à distance (RMM) ? Cette offre pourrait vous intéresser.

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Offre à durée limitée. Sous réserve de certaines conditions.

A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

Ce qui est inclus

Les organismes éligibles peuvent bénéficier :

Jusqu’à 50 % de réduction sur votre première année

Évaluation gratuite des vulnérabilités

Conseils de nos spécialistes produit

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Pourquoi passer à Splashtop AEM ?

  • Réduisez vos coûts

    Réduisez vos dépenses liées au RMM sans renoncer aux outils dont votre équipe a besoin.

  • Simplifier la gestion des terminaux

    Mises à jour, inventaire, vulnérabilités, automatisation et téléassistance : le tout sur une seule et même plateforme.

  • Ne payez que ce dont vous avez besoin

    Pas de contrats de licence trop complexes. Pas besoin de payer pour des fonctionnalités que vous n'utilisez pas.

Pourquoi payer plus cher pour votre solution RMM ?

RMM classique

Splashtop AEM

Coûts élevés des licences

Tarifs économiques

Plusieurs produits

Une seule plateforme

Configuration complexe

Déploiement rapide

Payez pour des fonctionnalités non utilisées

Ne payez que ce dont vous avez besoin

Renouvellements coûteux

Économies grâce au changement de fournisseur


En savoir plus sur Splashtop AEM

Témoignage d'un MVP Microsoft

Une approche plus intelligente de la gestion des terminaux

Découvrez le guide pratique de Bearded365Guy sur Splashtop AEM et apprenez comment cette solution permet de simplifier la gestion des terminaux, d'automatiser les tâches courantes et de réduire la complexité.

The Smarter Way to Manage Endpoints | Splashtop AEM
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Entre deux chaises : rapport d’étude sur la gestion des terminaux

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