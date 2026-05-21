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Splashtop20 years of trust
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Four men stand together smiling, dressed in light-colored shirts and dark pants. One man on the left holds up two fingers in a peace sign. They have their arms around each other against a plain brown backdrop.

20 ans de confiance

Depuis 20 ans, Splashtop aide les utilisateurs à accéder à leurs appareils et à les entretenir, qu’il s’agisse d’utilisateurs lambda ou d’équipes informatiques du monde entier.

L’histoire des 20 ans de Splashtop

Des premières expériences visant à offrir un accès rapide et simple à la gestion des grandes évolutions technologiques, voici l’histoire de Splashtop et de la manière dont les besoins de nos clients ont façonné ce que nous avons construit aujourd’hui.

The Story Behind 20 Years of Splashtop
The Story Behind 20 Years of Splashtop


Reconnu par les équipes du monde entier

La sécurité et la convivialité de Splashtop sont incomparables. Notre assistance informatique peut désormais consacrer plus de temps aux utilisateurs.

John Williams, International IT Director at GE

Logo for GE

Reconnu par les équipes du monde entier

J’apprécie vraiment la courtoisie de l’équipe d’assistance de Splashtop. C’est essentiel pour les professionnels du secteur informatique. Cette qualité est très importante pour moi, car elle rend mon travail plus facile. Merci !

Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf

Logo for St. Joseph's School for the Deaf

Reconnu par les équipes du monde entier

Splashtop offre les fonctionnalités dont nous avons besoin, et le prix correspond davantage à notre budget.

Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group

Logo of Strobel Energy Group
Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


Ce que ces 20 années nous ont appris

Ce que nous avons appris au cours de ces deux décennies continue de façonner la manière dont nous accompagnons nos clients aujourd’hui.

S’adapter au changement

Whenever the market shifts, from PCs to mobile, mobile to the cloud, or the cloud to what comes next, we adapt to meet it. The ability to evolve means you can keep up with an ever-changing market and support your team with solutions that meet them where they work best.

Être à l’écoute des clients

Some of our biggest innovations came directly from customer feedback. We build by understanding how teams actually work, listening to their needs, and working to meet them, so our tools can solve real problems.

Construire pour l’avenir

From pricing to product decisions, we take a long-term approach to support our customers for as long as they need. Our focus on trust, consistency, and reliability has helped us build a platform you can count on each and every day, and we’re dedicated to making decisions to support our customers today, tomorrow, and every day beyond.

Les personnes derrière Splashtop

Derrière chaque produit et chaque interaction avec nos clients se cache une équipe internationale qui les accompagne au quotidien. Découvrez ce que signifie pour nos collaborateurs du monde entier faire partie de Splashtop.

The People Behind Splashtop
The People Behind Splashtop


G2 5 Star Rating
Capterra 5 Star Rating
Trust Radius 4.5 Star Rating
Get App 5 Star Rating

Rejoignez-nous dans cette aventure

En quoi Splashtop a-t-il aidé votre équipe ? Partagez votre expérience et rejoignez-nous pour célébrer nos 20 ans d’existence.


Un jalon important qui mérite d’être célébré

Notre équipe s’est réunie à Monterey pour fêter les 20 ans de Splashtop. Plus qu’une simple célébration, ce fut l’occasion de faire le point et de nous concentrer sur nos projets futurs.

A Milestone Worth Celebrating
A Milestone Worth Celebrating


Vous connaissez quelqu’un qui pourrait en bénéficier ?

Si Splashtop a été utile à votre équipe, il y a de fortes chances qu’il puisse aider d’autres personnes aussi. Partagez-le avec un collègue qui pourrait en bénéficier.

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Accès à distance

Bénéficiez d’un accès sécurisé et hautement performant à vos ordinateurs depuis n’importe quel appareil, où que vous soyez. Travaillez à distance comme si vous étiez sur place.

Accès à distance

Assistance à distance

Prenez en charge à distance les ordinateurs et les appareils mobiles grâce à une solution de téléassistance informatique sécurisée, facile à utiliser, sans surveillance et à la demande.

Remote Support

Gestion des terminaux et des correctifs

Surveillez, gérez et mettez à jour efficacement vos appareils grâce à la gestion des correctifs en temps réel, la gestion des logiciels, le déploiement, les politiques et bien plus encore.

Splashtop AEM

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Foxpass Cloud RADIUS facilite la protection de votre Wi-Fi et de vos réseaux grâce à une authentification basée sur l’identité et les certificats.

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