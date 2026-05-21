20 ans de confiance
Depuis 20 ans, Splashtop aide les utilisateurs à accéder à leurs appareils et à les entretenir, qu’il s’agisse d’utilisateurs lambda ou d’équipes informatiques du monde entier.
L’histoire des 20 ans de Splashtop
Des premières expériences visant à offrir un accès rapide et simple à la gestion des grandes évolutions technologiques, voici l’histoire de Splashtop et de la manière dont les besoins de nos clients ont façonné ce que nous avons construit aujourd’hui.
Reconnu par les équipes du monde entier
La sécurité et la convivialité de Splashtop sont incomparables. Notre assistance informatique peut désormais consacrer plus de temps aux utilisateurs.
John Williams, International IT Director at GE
Reconnu par les équipes du monde entier
J’apprécie vraiment la courtoisie de l’équipe d’assistance de Splashtop. C’est essentiel pour les professionnels du secteur informatique. Cette qualité est très importante pour moi, car elle rend mon travail plus facile. Merci !
Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf
Reconnu par les équipes du monde entier
Splashtop offre les fonctionnalités dont nous avons besoin, et le prix correspond davantage à notre budget.
Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group
Ce que ces 20 années nous ont appris
Ce que nous avons appris au cours de ces deux décennies continue de façonner la manière dont nous accompagnons nos clients aujourd’hui.
S’adapter au changement
Whenever the market shifts, from PCs to mobile, mobile to the cloud, or the cloud to what comes next, we adapt to meet it. The ability to evolve means you can keep up with an ever-changing market and support your team with solutions that meet them where they work best.
Être à l’écoute des clients
Some of our biggest innovations came directly from customer feedback. We build by understanding how teams actually work, listening to their needs, and working to meet them, so our tools can solve real problems.
Construire pour l’avenir
From pricing to product decisions, we take a long-term approach to support our customers for as long as they need. Our focus on trust, consistency, and reliability has helped us build a platform you can count on each and every day, and we’re dedicated to making decisions to support our customers today, tomorrow, and every day beyond.
Les personnes derrière Splashtop
Derrière chaque produit et chaque interaction avec nos clients se cache une équipe internationale qui les accompagne au quotidien. Découvrez ce que signifie pour nos collaborateurs du monde entier faire partie de Splashtop.
Rejoignez-nous dans cette aventure
En quoi Splashtop a-t-il aidé votre équipe ? Partagez votre expérience et rejoignez-nous pour célébrer nos 20 ans d’existence.
Un jalon important qui mérite d’être célébré
Notre équipe s’est réunie à Monterey pour fêter les 20 ans de Splashtop. Plus qu’une simple célébration, ce fut l’occasion de faire le point et de nous concentrer sur nos projets futurs.
Vous connaissez quelqu’un qui pourrait en bénéficier ?
Si Splashtop a été utile à votre équipe, il y a de fortes chances qu’il puisse aider d’autres personnes aussi. Partagez-le avec un collègue qui pourrait en bénéficier.
Découvrez les solutions Splashtop
Accès à distance
Bénéficiez d’un accès sécurisé et hautement performant à vos ordinateurs depuis n’importe quel appareil, où que vous soyez. Travaillez à distance comme si vous étiez sur place.
Assistance à distance
Prenez en charge à distance les ordinateurs et les appareils mobiles grâce à une solution de téléassistance informatique sécurisée, facile à utiliser, sans surveillance et à la demande.
Gestion des terminaux et des correctifs
Surveillez, gérez et mettez à jour efficacement vos appareils grâce à la gestion des correctifs en temps réel, la gestion des logiciels, le déploiement, les politiques et bien plus encore.
Foxpass
Foxpass Cloud RADIUS facilite la protection de votre Wi-Fi et de vos réseaux grâce à une authentification basée sur l’identité et les certificats.