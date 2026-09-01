Tableau comparatif des fonctionnalités de gestion autonome des terminaux
Caractéristiques principales
Mises à jour du système d’exploitation et des logiciels tiers : protégez-vous contre les vulnérabilités en automatisant les mises à jour des systèmes d’exploitation et des logiciels tiers, et en bénéficiant d’un meilleur contrôle sur les versions déployées
Rapports d’inventaire : accédez à des rapports détaillés sur l’inventaire des systèmes, du matériel et des logiciels pour améliorer la visibilité, les audits et la conformité.
Analyses du tableau de bord : surveillez la santé des terminaux, l’état des correctifs et la conformité grâce à un tableau de bord centralisé avec des informations exploitables et des journaux détaillés.
Informations CVE assistées par IA : identifiez rapidement les risques, évaluez leur impact et hiérarchisez les vulnérabilités grâce à des résumés CVE (vulnérabilités et expositions courantes) assistés par IA et à des mesures correctives recommandées.
Gestion des politiques sur les terminaux : personnalisez et appliquez des politiques sur l’ensemble des terminaux afin de garantir la conformité et de protéger les réseaux.
Scripts et tâches : exécutez des actions groupées telles que des commandes à distance, des scripts, des transferts de fichiers, des redémarrages de système et des mises à jour Windows pour plusieurs terminaux.
Alertes proactives et correction automatisée : identifiez et résolvez rapidement les problèmes grâce à des alertes en temps réel et à des corrections automatisées via des actions intelligentes
Tableau de bord de sécurité des terminaux : centralisez la protection des terminaux grâce à la détection des menaces en temps réel, à la réponse automatisée et à la gestion des antivirus pour Splashtop AV et d’autres solutions AV/EDR
Configuration des terminaux : appliquez les paramètres de sécurité et réseau clés sur Windows et macOS, notamment les mots de passe, le Wi‑Fi, le pare-feu, le chiffrement des disques et bien plus encore, afin de réduire les écarts de configuration.
Sécurité et Conformité
Conforme aux normes ISO 27001, RGPD, SOC 2, et prend en charge les normes HIPAA, FERPA, PCI et d’autres réglementations sectorielles
Chiffrement AES 256 bits (SSL/TLS)
Vérification en deux étapes
Authentification des dispositifs
Contrôles de délai d’expiration de session
Contrôles avancés de sécurité et d’accès avec SSO, enregistrement des sessions dans le cloud, autorisations granulaires, intégration SIEM, liste blanche d’adresses IP, et bien plus encore. 1
Renforcez votre protection grâce à l’antivirus (AV) Splashtop, à la détection et à la réponse sur les terminaux (EDR) et à la détection et à la réponse gérées (MDR), avec des solutions proposées par des fournisseurs de premier plan tels que Bitdefender, SentinelOne et CrowdStrike.2
Accès et soutien à distance
Contrôle à distance des appareils Windows, Mac et Linux gérés depuis n’importe quel appareil, que l’utilisateur final soit présent ou non
Accès sans surveillance aux appareils Android, notamment les smartphones, les tablettes, les appareils tout-terrain, les terminaux de point de vente, les bornes et les décodeurs 1
Splashtop Connector pour l’accès à distance aux ordinateurs et serveurs via RDP, VNC ou SSH sans VPN ni agent 1
Planifiez un accès temporaire, redirigez des périphériques USB (cartes à puce, clés de sécurité, stylets, etc.), utilisez votre micro local comme source d’entrée sur votre ordinateur distant, profitez du mode couleur 4:4:4 avec un son haute fidélité, de Wacom Bridge, et bien plus encore. 1
Accédez à des outils système tels que le gestionnaire des tâches, l’éditeur de registre, le gestionnaire d’appareils, le gestionnaire de services et la commande à distance sans interrompre l’utilisateur final.
Transfert de fichiers (y compris le transfert de fichiers par glisser-déposer et le transfert de fichiers par copier-coller sous Windows)
Impression à distance
Écran vierge à distance
Soutien multi-moniteurs
Chat (en session)
Enregistrement de session (local)
Tableau blanc permettant d’annoter l’écran d’un ordinateur distant depuis un iPad ou une tablette Android
Démarrez ou redémarrez à distance votre ordinateur à partir de l’application Splashtop ou de la console Web.
MODE VISUALISATION
Partager mon bureau (partager le bureau Windows via un lien web)
Trois utilisateurs peuvent se connecter à distance à un même ordinateur
Voir l'état de l'ordinateur, le temps d'inactivité, la version en streaming
Assistez les utilisateurs sur tous les appareils, qu’ils soient gérés, non gérés ou mobiles, grâce à une téléassistance à la demande, et optimisez le dépannage grâce à des workflows avancés du centre de services 3
Prise en charge de la réalité augmentée (RA) permettant le partage en temps réel des images de la caméra du mobile entre les utilisateurs finaux et les techniciens informatiques à distance 3
Télétravail pour les utilisateurs finaux avec un accès sécurisé et hautement performant aux ordinateurs gérés. 4
Gestion
Journaux des connexions, transferts de fichiers et d'activités
Définissez des superadministrateurs, des administrateurs, des administrateurs et des membres spécifiques à un groupe
Gestion en ligne des paramètres du streamer
Autorisations pour les ordinateurs et les groupes d'utilisateurs
Balises personnalisées pour un regroupement et une organisation flexibles des ordinateurs
Politique relative aux paramètres du streamer pour la configuration à distance de ces paramètres depuis la console Web
Permettre à l'administrateur d'imposer l'enregistrement de la session et le téléchargement vers un dossier cible
Possibilité d’ajouter des utilisateurs pour qu’ils appartiennent à un groupe principal et à un sous-groupe pour une meilleure organisation des autorisations d’accès
Légende :
¹ Disponible avec Splashtop AEM (Enterprise)
2 Disponible avec le module complémentaire de sécurité des terminaux
3 Disponible avec le module complémentaire d’assistance à la demande
4 Disponible avec le module complémentaire d’accès à distance pour les utilisateurs finaux
Découvrez Splashtop AEM et essayez-le gratuitement sur https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management