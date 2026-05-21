20 Jahre Vertrauen
Seit 20 Jahren unterstützt Splashtop Menschen beim Zugriff auf und der Unterstützung ihrer Geräte – von Alltagsnutzern bis hin zu IT-Teams auf der ganzen Welt.
Die Geschichte hinter 20 Jahren Splashtop
Von ersten Experimenten mit schnellem, einfachem Zugriff bis hin zur Bewältigung großer technologischer Umbrüche – dies ist die Geschichte, von Splashtop und darüber, wie die Bedürfnisse unserer Kunden das geprägt haben, was wir heute geschaffen haben.
Von Teams auf der ganzen Welt geschätzt
Die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Splashtop sind unübertroffen. Unser IT-Support kann jetzt mehr Zeit für die Benutzer aufwenden.
John Williams, International IT Director at GE
Von Teams auf der ganzen Welt geschätzt
Ich bin von der Hilfsbereitschaft des Support-Teams von Splashtop begeistert. Das ist für Menschen, die in der Technologiebranche tätig sind, besonders wichtig. Ich weiß das wirklich zu schätzen, weil es mir die Arbeit erleichtert – vielen Dank.
Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf
Von Teams auf der ganzen Welt geschätzt
Splashtop bietet die Funktionen, die wir benötigen, und der Preis entsprach eher unseren Vorstellungen.
Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group
Was uns 20 Jahre gelehrt haben
Was wir in den letzten zwei Jahrzehnten gelernt haben, prägt auch heute noch die Art und Weise, wie wir unsere Kunden unterstützen.
Anpassung an den Wandel
Whenever the market shifts, from PCs to mobile, mobile to the cloud, or the cloud to what comes next, we adapt to meet it. The ability to evolve means you can keep up with an ever-changing market and support your team with solutions that meet them where they work best.
Kunden zuhören
Some of our biggest innovations came directly from customer feedback. We build by understanding how teams actually work, listening to their needs, and working to meet them, so our tools can solve real problems.
Für den langfristigen Einsatz
From pricing to product decisions, we take a long-term approach to support our customers for as long as they need. Our focus on trust, consistency, and reliability has helped us build a platform you can count on each and every day, and we’re dedicated to making decisions to support our customers today, tomorrow, and every day beyond.
Die Menschen hinter Splashtop
Hinter jedem Produkt und jeder Kundeninteraktion steht ein globales Team, das die Kunden täglich unterstützt. Hören Sie von Mitarbeitern aus aller Welt, was es bedeutet, Teil von Splashtop zu sein.
Sei Teil der Geschichte
Wie hat Splashtop Ihrem Team geholfen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und werden Sie Teil unserer 20-jährigen Reise.
Ein Meilenstein, der gefeiert werden sollte
Unser Team traf sich in Monterey, um das 20-jährige Jubiläum von Splashtop zu feiern. Es war weniger ein Grund zum Feiern, sondern vielmehr ein Moment der Besinnung – und der Konzentration auf das, was wir als Nächstes aufbauen.
Kennen Sie jemanden, dem das helfen könnte?
Wenn Splashtop Ihrem Team geholfen hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch anderen helfen kann. Teilen Sie es mit einem Kollegen, dem es vielleicht nützen könnte.
Entdecke die Splashtop-Lösungen
Fernzugriff
Sicherer und leistungsstarker Zugriff auf Ihre Computer von jedem Gerät und von überall. Arbeiten Sie aus der Ferne genauso als wären Sie vor Ort.
Fernsupport
Unterstütze Computer und mobile Geräte aus der Ferne mit einer sicheren, benutzerfreundlichen, unbeaufsichtigten On-demand-Fernsupportlösung für die IT.
Endpunkt- und Patch-Management
Überwachung, Verwaltung und Aktualisierung von Geräten mit Echtzeit-Patch-Management, Softwaremanagement, Bereitstellung, Richtlinien und mehr.
Foxpass
Schützen Sie Ihr WLAN und Ihre Netzwerke auf einfache Weise mit identitäts- und zertifikatsbasierter Authentifizierung durch Foxpass cloud RADIUS.