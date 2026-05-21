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Splashtop20 years of trust
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Four men stand together smiling, dressed in light-colored shirts and dark pants. One man on the left holds up two fingers in a peace sign. They have their arms around each other against a plain brown backdrop.

20 Jahre Vertrauen

Seit 20 Jahren unterstützt Splashtop Menschen beim Zugriff auf und der Unterstützung ihrer Geräte – von Alltagsnutzern bis hin zu IT-Teams auf der ganzen Welt.

Die Geschichte hinter 20 Jahren Splashtop

Von ersten Experimenten mit schnellem, einfachem Zugriff bis hin zur Bewältigung großer technologischer Umbrüche – dies ist die Geschichte, von Splashtop und darüber, wie die Bedürfnisse unserer Kunden das geprägt haben, was wir heute geschaffen haben.

The Story Behind 20 Years of Splashtop
The Story Behind 20 Years of Splashtop


Von Teams auf der ganzen Welt geschätzt

Die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Splashtop sind unübertroffen. Unser IT-Support kann jetzt mehr Zeit für die Benutzer aufwenden.

John Williams, International IT Director at GE

Logo for GE

Von Teams auf der ganzen Welt geschätzt

Ich bin von der Hilfsbereitschaft des Support-Teams von Splashtop begeistert. Das ist für Menschen, die in der Technologiebranche tätig sind, besonders wichtig. Ich weiß das wirklich zu schätzen, weil es mir die Arbeit erleichtert – vielen Dank.

Adrienne Grant, Technology Coordinator at St. Joseph's School for the Deaf

Logo for St. Joseph's School for the Deaf

Von Teams auf der ganzen Welt geschätzt

Splashtop bietet die Funktionen, die wir benötigen, und der Preis entsprach eher unseren Vorstellungen.

Jon Quincy, IT Manager at Strobel Energy Group

Logo of Strobel Energy Group
Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


Was uns 20 Jahre gelehrt haben

Was wir in den letzten zwei Jahrzehnten gelernt haben, prägt auch heute noch die Art und Weise, wie wir unsere Kunden unterstützen.

Anpassung an den Wandel

Whenever the market shifts, from PCs to mobile, mobile to the cloud, or the cloud to what comes next, we adapt to meet it. The ability to evolve means you can keep up with an ever-changing market and support your team with solutions that meet them where they work best.

Kunden zuhören

Some of our biggest innovations came directly from customer feedback. We build by understanding how teams actually work, listening to their needs, and working to meet them, so our tools can solve real problems.

Für den langfristigen Einsatz

From pricing to product decisions, we take a long-term approach to support our customers for as long as they need. Our focus on trust, consistency, and reliability has helped us build a platform you can count on each and every day, and we’re dedicated to making decisions to support our customers today, tomorrow, and every day beyond.

Die Menschen hinter Splashtop

Hinter jedem Produkt und jeder Kundeninteraktion steht ein globales Team, das die Kunden täglich unterstützt. Hören Sie von Mitarbeitern aus aller Welt, was es bedeutet, Teil von Splashtop zu sein.

The People Behind Splashtop
The People Behind Splashtop


G2 5 Star Rating
Capterra 5 Star Rating
Trust Radius 4.5 Star Rating
Get App 5 Star Rating

Sei Teil der Geschichte

Wie hat Splashtop Ihrem Team geholfen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und werden Sie Teil unserer 20-jährigen Reise.


Ein Meilenstein, der gefeiert werden sollte

Unser Team traf sich in Monterey, um das 20-jährige Jubiläum von Splashtop zu feiern. Es war weniger ein Grund zum Feiern, sondern vielmehr ein Moment der Besinnung – und der Konzentration auf das, was wir als Nächstes aufbauen.

A Milestone Worth Celebrating
A Milestone Worth Celebrating


Kennen Sie jemanden, dem das helfen könnte?

Wenn Splashtop Ihrem Team geholfen hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch anderen helfen kann. Teilen Sie es mit einem Kollegen, dem es vielleicht nützen könnte.

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Fernzugriff

Sicherer und leistungsstarker Zugriff auf Ihre Computer von jedem Gerät und von überall. Arbeiten Sie aus der Ferne genauso als wären Sie vor Ort.

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Fernsupport

Unterstütze Computer und mobile Geräte aus der Ferne mit einer sicheren, benutzerfreundlichen, unbeaufsichtigten On-demand-Fernsupportlösung für die IT.

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