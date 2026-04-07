Sicherheit von Endgeräten mit Splashtop
Schutz der Endpunkte mit leistungsstarken, flexiblen Lösungen. Ganz gleich, ob Sie ein Antivirenprogramm, EDR oder eine 24/7-Managed Defense benötigen, Splashtop bietet die Tools und das Know-how, um Cyberbedrohungen einen Schritt voraus zu sein.
Splashtop Antivirus
Splashtop Antivirus wird von Bitdefender unterstützt und bietet Echtzeitschutz vor Malware, Ransomware, Phishing und anderen Bedrohungen für Ihre Windows- und Mac-Computer. Es ist vollständig in Ihre Splashtop-Konsole integriert und ermöglicht eine einfache Bereitstellung und zentralisierte Verwaltung. Sichern Sie Ihre Endpunkte für nur 0,91 € pro Endpunkt und Monat.
Endpunkterkennung und -reaktion
Für Unternehmen, die eine mehr Transparenz, Bedrohungssuche und schnelle Reaktion benötigen, bietet Splashtop Endpoint Detection and Response (EDR)- Lösungen von vertrauenswürdigen Sicherheitsführern.
Sie können jetzt die folgenden EDR-Plattformen über Splashtop erwerben:
Bitdefender GravityZone EDR
SentinelOne Singularity Complete
CrowdStrike Falke
Sie können Ihre Abwehrmaßnahmen auch mit Managed Detection and Response (MDR)-Diensten von Bitdefender, SentinelOne oder CrowdStrike verstärken. MDR kombiniert Technologie mit praktischer Sicherheitsexpertise, um Bedrohungen in Ihrem Namen zu überwachen, zu erkennen und darauf zu reagieren – rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.
Vorteile von Splashtop für die Endpunktsicherheit
Zentralisiertes Antivirus-Management Copy
Bereitstellung, Konfiguration und Überwachung von Splashtop Antivirus direkt von Ihrer Webkonsole aus
Flexible Geräteabdeckung Copy
Schutz von Endpunkten sowohl in Remote- als auch in Vor-Ort-Umgebungen bietet nahtlose Sicherheit für hybride und verteilte Teams
Exklusive Preisgestaltung für Kunden Copy
Splashtop-Kunden profitieren von niedrigeren Preisen für Antiviren- und EDR-Lösungen für eine einfache Skalierung der Sicherheit ohne Steigerung der Kosten
Vertrauenswürdige Sicherheitsintegrationen Copy
Fügen Sie Ihrem Sicherheits-Stack vertrauenswürdige EDR- und MDR-Lösungen von Top-Anbietern wie Bitdefender oder CrowdStrike hinzu
Sind Sie bereit, Ihre Endpunkte zu sichern?
Egal, ob Sie gerade erst mit Antivirensoftware anfangen oder Ihre Abwehrmaßnahmen mit EDR oder MDR verstärken möchten, wir helfen Ihnen gerne beim nächsten Schritt zur Endpunktsicherheit.