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Splashtop Antivirus Console

Sicherheit von Endgeräten mit Splashtop

Schutz der Endpunkte mit leistungsstarken, flexiblen Lösungen. Ganz gleich, ob Sie ein Antivirenprogramm, EDR oder eine 24/7-Managed Defense benötigen, Splashtop bietet die Tools und das Know-how, um Cyberbedrohungen einen Schritt voraus zu sein.

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A close-up of a person’s hands using a smartphone, with a blurred, warm-toned background and soft lights in the distance.

Splashtop Antivirus

Splashtop Antivirus wird von Bitdefender unterstützt und bietet Echtzeitschutz vor Malware, Ransomware, Phishing und anderen Bedrohungen für Ihre Windows- und Mac-Computer. Es ist vollständig in Ihre Splashtop-Konsole integriert und ermöglicht eine einfache Bereitstellung und zentralisierte Verwaltung. Sichern Sie Ihre Endpunkte für nur 0,91 € pro Endpunkt und Monat.

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Secure login authentication on a laptop screen, representing Privileged Access Management (PAM) for enhanced cybersecurity.

Endpunkterkennung und -reaktion

Für Unternehmen, die eine mehr Transparenz, Bedrohungssuche und schnelle Reaktion benötigen, bietet Splashtop Endpoint Detection and Response (EDR)- Lösungen von vertrauenswürdigen Sicherheitsführern.

Sie können jetzt die folgenden EDR-Plattformen über Splashtop erwerben:

  • Bitdefender GravityZone EDR

  • SentinelOne Singularity Complete

  • CrowdStrike Falke

Sie können Ihre Abwehrmaßnahmen auch mit Managed Detection and Response (MDR)-Diensten von Bitdefender, SentinelOne oder CrowdStrike verstärken. MDR kombiniert Technologie mit praktischer Sicherheitsexpertise, um Bedrohungen in Ihrem Namen zu überwachen, zu erkennen und darauf zu reagieren – rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.

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Vorteile von Splashtop für die Endpunktsicherheit

  • A blue outline of a globe with a padlock in front, symbolizing internet security or online privacy.

    Zentralisiertes Antivirus-Management Copy

    Bereitstellung, Konfiguration und Überwachung von Splashtop Antivirus direkt von Ihrer Webkonsole aus

  • Blue icon of a computer monitor displaying a jagged line, with a large magnifying glass hovering over part of the line, suggesting data analysis or investigation.

    Flexible Geräteabdeckung Copy

    Schutz von Endpunkten sowohl in Remote- als auch in Vor-Ort-Umgebungen bietet nahtlose Sicherheit für hybride und verteilte Teams

  • Cost Savings icon

    Exklusive Preisgestaltung für Kunden Copy

    Splashtop-Kunden profitieren von niedrigeren Preisen für Antiviren- und EDR-Lösungen für eine einfache Skalierung der Sicherheit ohne Steigerung der Kosten

  • Blue outline of a key entering a rectangular keyhole, symbolizing access, security, or login, on a light gray background.

    Vertrauenswürdige Sicherheitsintegrationen Copy

    Fügen Sie Ihrem Sicherheits-Stack vertrauenswürdige EDR- und MDR-Lösungen von Top-Anbietern wie Bitdefender oder CrowdStrike hinzu

Sind Sie bereit, Ihre Endpunkte zu sichern?

Egal, ob Sie gerade erst mit Antivirensoftware anfangen oder Ihre Abwehrmaßnahmen mit EDR oder MDR verstärken möchten, wir helfen Ihnen gerne beim nächsten Schritt zur Endpunktsicherheit.

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