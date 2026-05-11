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A man wearing glasses and a headset works at a computer in a modern office with multiple screens and blue LED lighting in the background.

Wachsen Sie Ihr MSP mit intelligenteren Endpunktoperationen

Sichern, überwachen und verwalten Sie Kundenendpunkte einfach und automatisieren Sie routinemäßige IT-Aufgaben, ohne die Kosten und Komplexität traditioneller RMM-Tools.

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SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

Kundensysteme schützen

Helfen Sie Ihren Kunden, sicher und konform zu bleiben mit Patch-Management, Sichtbarkeit von Schwachstellen, Endpunktschutzabdeckung und Berichterstattung, die Prüfungen und Anforderungen an die Cyberversicherung unterstützt.

Hands typing on a laptop keyboard.

Kundenzufriedenheit erhöhen

Lösen Sie Probleme schneller mit sicherem, On-Demand-Fernsupport in jeder Kundenumgebung. Minimieren Sie Ausfallzeiten, halten Sie die Benutzer produktiv und liefern Sie den reaktionsschnellen Service, den die Kunden erwarten.

Two smartphones stacked on top of each other, resting on the keyboard of an open laptop. The devices are all silver or white and the image is softly focused, highlighting a modern tech workspace.

Technikereffizienz verbessern

Automatisieren Sie routinemäßige Aufgaben auf Endpunkten, reduzieren Sie das Wechseln zwischen Tools und geben Sie Technikern schnelleren Zugriff auf die Informationen und Fernsupport-Tools, die sie zur Lösung von Problemen benötigen.

A table listing software vulnerabilities, each with details like CVE ID, risk level, exploit status, CVSS score, publish date, affected systems, and related products such as Windows and macOS.

Wachsen ohne zusätzliche Komplexität

Unterstützen Sie mehr Kunden und Endpunkte mit einer Plattform, die leicht bereitzustellen, einfach zu verwalten und kostengünstig auf Multi-Betriebssystem-Umgebungen skalierbar ist.

Vorteile von Splashtop für Autonomous Endpoint Management

A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

Konsolidierte Plattform für das Wachstum von Managed Service-Anbietern

Vereinfachen Sie den Betrieb und skalieren Sie intelligenter mit einer einzigen Lösung für Endpunktverwaltung, Endpunktsicherheit und Fernzugriff, sowohl für IT-Support als auch für Kunden, die von zu Hause aus arbeiten.

Cost Savings icon

Niedrigere Kosten, Höhere Margen

Verbessern Sie Ihre Gewinnspannen mit wettbewerbsfähigen Preisen und skalieren Sie gleichzeitig den IT-Betrieb in hybriden und Remote-Clientumgebungen sowie bei großen Geräteflotten mit mehreren Betriebssystemen.

A blue computer mouse cursor with three horizontal lines to its right, suggesting fast movement or acceleration, on a light gray background.

Den Kunden-Onboarding-Prozess vereinfachen

Bringen Sie neue Kunden schnell ans Laufen mit einfacher Bereitstellung und einfacher Konfiguration. Erweitern Sie Ihr Serviceangebot mit der modularen Plattform von Splashtop, die darauf ausgelegt ist, dass MSPs ohne zusätzlichen Betriebsaufwand wachsen.

Blue outline icon of a person’s head wearing a headset with a microphone, symbolizing customer support or a call center representative, on a light gray background.

Unübertroffener Kundenservice

Das Experten-Supportteam von Splashtop ist an 5 Tagen die Woche rund um die Uhr per Telefon, Chat oder E-Mail erreichbar, um Probleme schnell zu lösen, Ihre Remote-Verbindungen reibungslos aufrechtzuerhalten und Bereitstellungen zu optimieren. Sie können sich auf schnelle Antworten und proaktive Beratung verlassen, sodass Ihr Unternehmen ununterbrochen läuft und Sie Ihren Kunden ein erstklassiges IT-Erlebnis bieten können.

Unschlagbarer Preis. Unübertroffene Leistung!

KontaktDemo vereinbaren

"Splashtop ist das beste Werkzeug in meinem Arsenal. Ich habe es für Fernsteuerung, Endanwender-Support, das Patchen all meiner Apps und die Inventarverwaltung genutzt. Ihr seid die kostengünstigste und einfachste Lösung mit dem besten Kundensupport. Ohne Zweifel würde ich Sie jedem empfehlen, der nach Fernsupport und Endpunktverwaltung sucht. Früher brauchte ich bis zu 20 Minuten pro Aufgabe zur Problemlösung, und jetzt dauert es mit Splashtop weniger als 5 Minuten."

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Cameron Montgomery

Eigentümer/Betreiber, C.M. Computers Northwest LLC

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Ein unverzichtbares Upgrade für jeden Splashtop-Nutzer

„Was mir an Splashtop Autonomous Endpoint Management am besten gefällt, ist die leistungsstarke Kombination von Funktionen, die eine großartige Fernzugriffs-Lösung in eine vollwertige, proaktive IT -Management-Plattform verwandeln, die sehr einfach zu implementieren und zu bedienen ist. Die nahtlose Integration mit Splashtop Remote Support, gepaart mit automatisiertem Patch-Management, Antiviren-Bereitstellung und Echtzeitüberwachung, spart unserem Team viel Zeit und Mühe. Dies ermöglicht uns, von einem reaktiven Support-Modell zu einem präventiven Modell überzugehen und sicherzustellen, dass unsere Endpunkte sicher und unsere Abläufe effizient sind.“

Siehe Rezension
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Ilan S.

CTO, CIO

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Eine leistungsstarke Kombination von Funktionen

„Splashtop Autonomous Endpoint Management bewältigt die große Herausforderung der Verwaltung und Sicherung einer verteilten Endpunktumgebung. Es hat uns geholfen, von einem reaktiven „Break-Fix“-Supportmodell zu einem proaktiven, automatisierten Modell zu wechseln. Dies hat den manuellen Arbeitsaufwand für unser IT-Team erheblich reduziert, indem kritische Aufgaben wie Patch-Management und Sicherheitsupdates automatisiert wurden. Die Hauptvorteile sind eine höhere betriebliche Effizienz, eine verbesserte Sicherheitslage und die Möglichkeit, Probleme zu vermeiden, bevor sie sich auf unsere Benutzer auswirken, während wir gleichzeitig unsere Kosten überschaubar halten.“

Bewertung ansehen
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Ilan S.

CTO, CIO

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Das Autonomes-Management ist wirklich gut für Splashtop Enterprise

„Ich bin bereits Kunde von Splashtop Enterprise. Was mir am besten gefällt, ist, dass autonomes Endpunktmanagement in meine aktuelle Version von Splashtop integriert ist, sodass ich Betriebssystem- und Drittanbietersoftware-Patches von derselben Konsole aus durchführen kann. Mir gefällt auch der Bericht „Endpoint Security Overview“, der mir auf einfache Weise die gefährdeten Endpunkte anzeigt (deaktivierter Endpunktschutz, gefundene Bedrohungen pro Endpunkt usw.).“

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Verifizierter Benutzer

Informationstechnologie und Dienstleistungen