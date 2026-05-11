Wachsen Sie Ihr MSP mit intelligenteren Endpunktoperationen
Sichern, überwachen und verwalten Sie Kundenendpunkte einfach und automatisieren Sie routinemäßige IT-Aufgaben, ohne die Kosten und Komplexität traditioneller RMM-Tools.
Kundensysteme schützen
Helfen Sie Ihren Kunden, sicher und konform zu bleiben mit Patch-Management, Sichtbarkeit von Schwachstellen, Endpunktschutzabdeckung und Berichterstattung, die Prüfungen und Anforderungen an die Cyberversicherung unterstützt.
Kundenzufriedenheit erhöhen
Lösen Sie Probleme schneller mit sicherem, On-Demand-Fernsupport in jeder Kundenumgebung. Minimieren Sie Ausfallzeiten, halten Sie die Benutzer produktiv und liefern Sie den reaktionsschnellen Service, den die Kunden erwarten.
Technikereffizienz verbessern
Automatisieren Sie routinemäßige Aufgaben auf Endpunkten, reduzieren Sie das Wechseln zwischen Tools und geben Sie Technikern schnelleren Zugriff auf die Informationen und Fernsupport-Tools, die sie zur Lösung von Problemen benötigen.
Wachsen ohne zusätzliche Komplexität
Unterstützen Sie mehr Kunden und Endpunkte mit einer Plattform, die leicht bereitzustellen, einfach zu verwalten und kostengünstig auf Multi-Betriebssystem-Umgebungen skalierbar ist.
Vorteile von Splashtop für Autonomous Endpoint Management
Konsolidierte Plattform für das Wachstum von Managed Service-Anbietern
Vereinfachen Sie den Betrieb und skalieren Sie intelligenter mit einer einzigen Lösung für Endpunktverwaltung, Endpunktsicherheit und Fernzugriff, sowohl für IT-Support als auch für Kunden, die von zu Hause aus arbeiten.
Niedrigere Kosten, Höhere Margen
Verbessern Sie Ihre Gewinnspannen mit wettbewerbsfähigen Preisen und skalieren Sie gleichzeitig den IT-Betrieb in hybriden und Remote-Clientumgebungen sowie bei großen Geräteflotten mit mehreren Betriebssystemen.
Den Kunden-Onboarding-Prozess vereinfachen
Bringen Sie neue Kunden schnell ans Laufen mit einfacher Bereitstellung und einfacher Konfiguration. Erweitern Sie Ihr Serviceangebot mit der modularen Plattform von Splashtop, die darauf ausgelegt ist, dass MSPs ohne zusätzlichen Betriebsaufwand wachsen.
Unübertroffener Kundenservice
Das Experten-Supportteam von Splashtop ist an 5 Tagen die Woche rund um die Uhr per Telefon, Chat oder E-Mail erreichbar, um Probleme schnell zu lösen, Ihre Remote-Verbindungen reibungslos aufrechtzuerhalten und Bereitstellungen zu optimieren. Sie können sich auf schnelle Antworten und proaktive Beratung verlassen, sodass Ihr Unternehmen ununterbrochen läuft und Sie Ihren Kunden ein erstklassiges IT-Erlebnis bieten können.
"Splashtop ist das beste Werkzeug in meinem Arsenal. Ich habe es für Fernsteuerung, Endanwender-Support, das Patchen all meiner Apps und die Inventarverwaltung genutzt. Ihr seid die kostengünstigste und einfachste Lösung mit dem besten Kundensupport. Ohne Zweifel würde ich Sie jedem empfehlen, der nach Fernsupport und Endpunktverwaltung sucht. Früher brauchte ich bis zu 20 Minuten pro Aufgabe zur Problemlösung, und jetzt dauert es mit Splashtop weniger als 5 Minuten."
Cameron Montgomery
Eigentümer/Betreiber, C.M. Computers Northwest LLC
Ein unverzichtbares Upgrade für jeden Splashtop-Nutzer
„Was mir an Splashtop Autonomous Endpoint Management am besten gefällt, ist die leistungsstarke Kombination von Funktionen, die eine großartige Fernzugriffs-Lösung in eine vollwertige, proaktive IT -Management-Plattform verwandeln, die sehr einfach zu implementieren und zu bedienen ist. Die nahtlose Integration mit Splashtop Remote Support, gepaart mit automatisiertem Patch-Management, Antiviren-Bereitstellung und Echtzeitüberwachung, spart unserem Team viel Zeit und Mühe. Dies ermöglicht uns, von einem reaktiven Support-Modell zu einem präventiven Modell überzugehen und sicherzustellen, dass unsere Endpunkte sicher und unsere Abläufe effizient sind.“
Ilan S.
CTO, CIO
Eine leistungsstarke Kombination von Funktionen
„Splashtop Autonomous Endpoint Management bewältigt die große Herausforderung der Verwaltung und Sicherung einer verteilten Endpunktumgebung. Es hat uns geholfen, von einem reaktiven „Break-Fix“-Supportmodell zu einem proaktiven, automatisierten Modell zu wechseln. Dies hat den manuellen Arbeitsaufwand für unser IT-Team erheblich reduziert, indem kritische Aufgaben wie Patch-Management und Sicherheitsupdates automatisiert wurden. Die Hauptvorteile sind eine höhere betriebliche Effizienz, eine verbesserte Sicherheitslage und die Möglichkeit, Probleme zu vermeiden, bevor sie sich auf unsere Benutzer auswirken, während wir gleichzeitig unsere Kosten überschaubar halten.“
Ilan S.
CTO, CIO
Das Autonomes-Management ist wirklich gut für Splashtop Enterprise
„Ich bin bereits Kunde von Splashtop Enterprise. Was mir am besten gefällt, ist, dass autonomes Endpunktmanagement in meine aktuelle Version von Splashtop integriert ist, sodass ich Betriebssystem- und Drittanbietersoftware-Patches von derselben Konsole aus durchführen kann. Mir gefällt auch der Bericht „Endpoint Security Overview“, der mir auf einfache Weise die gefährdeten Endpunkte anzeigt (deaktivierter Endpunktschutz, gefundene Bedrohungen pro Endpunkt usw.).“
Verifizierter Benutzer
Informationstechnologie und Dienstleistungen