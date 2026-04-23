Datenschutzrichtlinie – Splashtop AEM
Diese Vereinbarung kann in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Im Falle von Konflikten oder Unstimmigkeiten zwischen der englischen Version und einer Übersetzung hiervon ist stets die englische Version maßgebend.
Dies ist eine globale Datenschutzrichtlinie. Bestimmte Abschnitte gelten möglicherweise nur für Sie, wenn Sie sich in bestimmten Teilen der Welt wie der EU oder Kalifornien befinden.
1. Einführung
Diese Datenschutzrichtlinie („Richtlinie“) beschreibt Splashtop Inc.s („Splashtop“) Engagement zum Schutz der Privatsphäre von Personen, die unsere Websites besuchen und die sich registrieren, um die Produkte und Dienstleistungen (wie unten definiert) zu nutzen, die wir zur Abonnierung vermarkten („Abonnent“). Für die Zwecke dieser Richtlinie bezieht sich der Begriff „Websites“ gemeinsam auf www.splashtop.com sowie auf alle anderen von Splashtop und/oder seinen verbundenen Unternehmen betriebenen Websites, die einen Link zu dieser Richtlinie enthalten.
Bei Splashtop möchten wir transparent darüber sein, wie Ihre persönlichen Informationen gesammelt, verwendet und/oder geteilt werden. Der Zweck dieser Richtlinie ist es, Sie über die Arten von persönlichen Informationen zu informieren, die wir möglicherweise von Ihnen sammeln, und wie diese Informationen verwendet werden. Splashtop sammelt bestimmte persönliche Informationen über seine Websites sowie seine Produktfamilie und/oder verwandte Dienstleistungen (jeweils ein „Service“ oder die „Services“). Sofern in dieser Richtlinie nicht ausdrücklich anders festgelegt, wird Splashtop Ihre Informationen nicht in anderer Weise oder für andere Zwecke verwenden.
Wenn Ihre Daten dem EU-Datenschutzrecht unterliegen, ist der für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortliche Verantwortliche Splashtop B.V., mit Sitz in (1019 GM) Amsterdam, Niederlande, Piet Heinkade 135.
Wenn Ihre Daten dem britischen Datenschutzrecht unterliegen, ist der Verantwortliche Splashtop, Inc. Unser UK-Vertreter ist MyEDPO UK Limited, Sie können unseren UK-Vertreter unter info@myedpo.comkontaktieren.
Wenn Sie Fragen oder Wünsche in Bezug auf Ihre persönlichen Daten oder unsere Datenschutzpraktiken haben, können Sie uns unter privacy@splashtop.com kontaktieren.
2. Geltungsbereich dieser Richtlinie
In dieser Richtlinie bedeutet personenbezogene Daten Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Eine identifizierbare Person ist eine, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch Bezugnahme auf einen Identifikator wie einen Namen, eine Identifikationsnummer oder Standortdaten. Die Nutzung der durch unsere Dienste gesammelten Informationen ist auf den Zweck der Bereitstellung der Dienste beschränkt, für die der Abonnent engagiert ist.
Unsere Websites können Links zu anderen Websites enthalten, und die Informationspraktiken und der Inhalt solcher anderer Websites werden durch die Datenschutzerklärungen dieser anderen Websites geregelt. Wir sind nicht verantwortlich für die Datenschutzpraktiken solcher anderer Websites und empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärungen dieser anderen Websites zu überprüfen, um deren Informationspraktiken zu verstehen.
In bestimmten Fällen können wir Ihre persönlichen Informationen als Auftragsverarbeiter oder Dienstleister im Auftrag unserer Kunden verarbeiten. Wenn Sie eine Person sind, die mit einem Abonnenten interagiert, während Sie unsere Dienste nutzen (z. B. ein Kunde eines unserer Abonnenten, der beispielsweise ein Managed Service-Anbieter oder ein IT-Support-Techniker ist) und entweder Ihre Kontaktinformationen ändern oder nicht mehr von einem unserer Abonnenten kontaktiert werden möchten, die unsere Dienste nutzen, wenden Sie sich bitte direkt an den Abonnenten, mit dem Sie interagieren.
3. Datenschutzrichtlinien-Updates
Aufgrund der sich schnell entwickelnden Natur des Internets müssen wir diese Richtlinie möglicherweise von Zeit zu Zeit aktualisieren. Falls ja, werden wir die aktualisierte Datenschutzrichtlinie auf unseren Websites unter https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy veröffentlichen. Wir können auch registrierten Nutzern der Websites E-Mail-Benachrichtigungen senden, um sie über Änderungen der Richtlinie zu informieren.
4. Welche Informationen wir von Ihnen auf unseren Websites sammeln
Beim Besuch unserer Websites haben Sie möglicherweise die Möglichkeit, ein Service-Registrierungsformular auszufüllen, eine Umfrage oder ein anderes Formular auszufüllen, das persönlich identifizierbare Informationen enthalten könnte, wie z.B. Benutzeridentifikationsname, E-Mail-Adresse und/oder andere Informationen, die Sie uns freiwillig mit Ihrer Kommunikation übermitteln.
Außerdem kann Ihr Browser bei jedem Besuch einer Splashtop-Webseite bestimmte Informationen an unseren Server senden, die wir aufzeichnen. Diese Informationen können die URL der verweisenden Webseite, Ihren Browser, den OS-Typ sowie die unten aufgeführten Informationen umfassen:
Cookies und andere Tracking-Technologien:
Wir und unsere autorisierten Partner können Cookies und andere Technologien zur Informationssammlung in Ihrem Browser platzieren. Diese Technologien liefern uns persönliche Informationen, einschließlich Informationen über Geräte und Netzwerke, die Sie nutzen, um auf unsere Websites zuzugreifen, sowie andere Informationen über Ihre Interaktionen mit unseren Websites. Für detaillierte Informationen über die Verwendung von Cookies auf den Websites, lesen und überprüfen Sie bitte unsere Cookie-Richtlinie, die Sie unter https://www.splashtop.com/legal/cookie-policy finden können. Wenn Sie in der EU oder im Vereinigten Königreich sind, werden Cookies erst platziert, nachdem Sie deren Platzierung zugestimmt haben. Sie können Cookies jederzeit ablehnen oder blockieren.
Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, um unsere Werbung auf anderen Websites zu verwalten. Unsere Drittpartner können ebenfalls Technologien wie Cookies verwenden, um Informationen über Ihre Aktivitäten auf unseren Websites und anderen Seiten zu sammeln, um Ihnen basierend auf Ihren Browsing-Aktivitäten und Interessen Werbung vorzuschlagen. Wenn Sie nicht möchten, dass diese Informationen für interessenbasierte Werbung verwendet werden, können Sie sich abmelden, indem Sie auf https://preferences-mgr.truste.com klicken..(oder wenn Sie sich in der Europäischen Union befinden, können Sie der Verwendung von Cookies zustimmen, indem Sie klicken ).
Wir können Web-Beacons, Tags und Skripte auf unseren Websites oder in E-Mails verwenden, die wir Ihnen senden. Diese helfen uns, Cookies zu liefern, Besuche auf unseren Websites zu zählen, die Nutzung und Effektivität von Kampagnen zu verstehen und festzustellen, ob eine E-Mail geöffnet und darauf reagiert wurde. Wir können Berichte basierend auf der Nutzung dieser Technologien von unseren Drittanbietern sowohl auf individueller als auch auf aggregierter Basis erhalten. Wenn Sie sich in der Europäischen Union oder im Vereinigten Königreich befinden, werden wir solche Technologien nur verwenden, wenn Sie deren Nutzung zugestimmt haben.
Wir können Lokale Speicherobjekte („LSOs“) wie HTML5 verwenden, um Inhaltsinformationen und Präferenzen zu speichern. Verschiedene Browser bieten möglicherweise eigene Verwaltungstools zum Entfernen von HTML5-LSOs an. Drittparteien, mit denen wir zusammenarbeiten, um bestimmte Funktionen auf unseren Websites bereitzustellen oder um Werbung basierend auf Ihrer Web-Browsing-Aktivität anzuzeigen, verwenden LSOs wie HTML5, um Informationen zu sammeln und zu speichern. Für weitere Informationen zum Verwalten von Flash-LSOs besuchen Sie bitte https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.
Protokolle:
Wie bei den meisten Websites und Diensten, die über das Internet bereitgestellt werden, sammeln wir bestimmte Informationen und speichern sie in Protokolldateien, wenn Sie mit unseren Websites und Diensten interagieren. Diese Informationen umfassen Internetprotokoll (IP)-Adressen sowie Browsertyp, Internetdienstanbieter, URLs von verweisenden/ausstiegsseiten, Betriebssystem, Datum/Uhrzeit-Stempel, Informationen, nach denen Sie suchen, lokale und Spracheinstellungen, Identifikationsnummern, die mit Ihren Geräten verbunden sind, Ihren Mobilfunkanbieter und Systemkonfigurationsinformationen. Gelegentlich verbinden wir persönliche Informationen mit Informationen, die in unseren Protokolldateien gesammelt wurden, um unsere Websites und Dienste zu verbessern. In einem solchen Fall würden wir die kombinierten Informationen gemäß dieser Richtlinie behandeln. Splashtop benötigt diese Informationen, damit die Website und die Dienste so optimal wie möglich funktionieren (zum Beispiel, um Inhalte korrekt anzuzeigen und die Website und Dienste sicher zu halten), die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist daher notwendig für die Zwecke der berechtigten Interessen, die von Splashtop verfolgt werden, und werden für 1 Jahr gespeichert.
Analytics:
Wir sammeln Analysedaten, wenn Sie die Websites nutzen, um uns bei deren Verbesserung zu helfen. Wir können auch anonyme Daten über Ihre Aktivitäten auf unseren Websites mit Drittanbietern von Analysediensten teilen.
Wir verwenden auch mobile Analysesoftware, um die Funktionalität unserer mobilen Anwendung auf Ihrem Gerät besser zu verstehen. Diese Software kann Informationen aufzeichnen, wie oft Sie die mobile Anwendung nutzen, welche Ereignisse innerhalb der mobilen Anwendung auftreten, aggregierte Nutzung, Leistungsdaten und von wo die mobile Anwendung heruntergeladen wurde. Wir verknüpfen die Informationen, die wir innerhalb der Analysesoftware speichern, nicht mit persönlich identifizierbaren Informationen, die Sie innerhalb der mobilen Anwendung übermitteln. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist notwendig für die Zwecke der berechtigten Interessen, die von Splashtop verfolgt werden, um die Dienstleistungen zu verbessern und werden nicht länger als 2 Jahre aufbewahrt.
5. Welche Informationen wir von Ihnen sammeln, wenn Sie sich bei uns für einen Job bewerben
Wenn Sie sich für eine Stelle bei Splashtop bewerben, geben Sie Ihre persönlichen Daten wie Vor- und Nachname, vollständige Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie Ihren Lebenslauf und andere Anhänge zu Ihrer Bewerbung an. Splashtop verwendet diese Informationen, um Ihre Bewerbung zu überprüfen und darauf zu antworten. Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist erforderlich, um einen Vertrag abzuschließen, an dem Sie beteiligt sind, und für die Zwecke der berechtigten Interessen, die von Splashtop verfolgt werden, nämlich die Rekrutierung. Splashtop speichert Ihre persönlichen Daten 4 Wochen nach Ablehnung oder, mit Ihrer Zustimmung, für einen Zeitraum von 2 Jahren.
6. Informationen, die wir von Abonnenten über unsere Dienste sammeln Konto- und Registrierungsinformationen:
Wir bitten um und können persönliche Informationen über Sie sammeln, wie Ihren Namen, Ihre Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Kreditkarteninformationen sowie bestimmte verwandte Informationen wie Ihren Firmennamen und Website-Namen, wenn Sie sich für ein Konto registrieren, um auf eine oder mehrere unserer Dienstleistungen (ein „Konto“) zuzugreifen oder diese zu nutzen. Wir bitten auch um und sammeln persönliche Informationen wie eine E-Mail-Adresse und einen Namen oder Alias von jeder Person, die Sie autorisieren, sich in Ihr Konto einzuloggen und unsere Dienste zu nutzen.
Wenn Sie sich für ein kostenloses Testkonto anmelden, müssen Sie Ihre Kreditkarteninformationen nicht eingeben, es sei denn, Sie entscheiden sich, mit einem kostenpflichtigen Abonnement unserer Dienste fortzufahren. Ein Drittanbieter wird verwendet, um die Kreditkartenabwicklung zu verwalten. Dieser Vermittler darf Ihre Abrechnungsinformationen nicht speichern, aufbewahren oder für andere Zwecke als die Kreditkartenabwicklung in unserem Auftrag verwenden.
Wir bezeichnen alle oben beschriebenen Informationen als „Kontoinformationen“ für die Zwecke dieser Richtlinie. Die Verarbeitung Ihrer Kontoinformationen in diesem Zusammenhang ist notwendig für die Erfüllung eines Vertrags, an dem Sie im Zusammenhang mit der Nutzung unseres Dienstes beteiligt sind. Sie können sich nicht für ein Konto registrieren und unsere Dienste nutzen, ohne uns diese persönlichen Daten bereitzustellen. Mit Ausnahme von Finanzunterlagen wie Ihrem Namen, Rechnungs- und Lieferadresse, Rechnungsunterlagen und/oder Vereinbarungen zwischen Ihnen und Splashtop („Finanzunterlagen“) werden Ihre Kontoinformationen so lange gespeichert, wie Sie ein Konto haben, und können durch Kontaktaufnahme mit privacy@splashtop.com gelöscht werden. Splashtop ist gesetzlich verpflichtet, Finanzunterlagen für einen Zeitraum von 7 Jahren ab dem Datum der Rechnungstransaktion aufzubewahren.
Andere Einsendungen:
Wir bitten Sie um persönliche Informationen und können diese sammeln, wenn Sie Webformulare auf unseren Websites ausfüllen oder interaktive Funktionen der Websites nutzen, einschließlich der Teilnahme an Umfragen, Wettbewerben, Werbeaktionen, Gewinnspielen, Programmen (einschließlich Reseller-, Empfehlungs-, Beta- und Early-Access-Programm-Anwendungen), Anfordern von Kundensupport oder anderweitiger Kommunikation mit uns. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist notwendig für die Zwecke der berechtigten Interessen, die von Splashtop verfolgt werden, um mit Ihnen zu interagieren. Ihre persönlichen Daten werden für einen Monat nach Beantwortung Ihrer Nachricht, Lösung Ihres Problems oder dem Ende der Umfrage, des Wettbewerbs, der Werbeaktion, des Gewinnspiels oder des Programms gespeichert.
Newsletter:
Wenn Sie sich für die Newsletter von Splashtop angemeldet haben, senden wir Ihnen Informationen über die Entwicklung unserer Dienste. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt keine E-Mails von Splashtop mehr erhalten möchten, können Sie sich über die Opt-out-Option abmelden, die in jeder von uns gesendeten E-Mail bereitgestellt wird. Sie können sich auch abmelden, indem Sie eine E-Mail an privacy@splashtop.com senden. Um sich anzumelden, müssen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen. Wir verarbeiten diese persönlichen Informationen auf der Grundlage Ihrer Einwilligung, die Sie jederzeit durch Abmeldung widerrufen können. Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse und die Daten, die zeigen, dass Sie sich für den Newsletter angemeldet haben, solange Sie für den Newsletter angemeldet sind und nicht länger als 1 Jahr nach Ihrer Abmeldung.
Teilnehmerinformationen:
Wir fragen nach und können persönliche Informationen wie Ihren Namen, Ihre Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse sammeln, wenn Sie sich für eine gesponserte Veranstaltung oder andere Veranstaltungen registrieren, an denen ein Mitglied des Splashtop-Teams teilnimmt. Die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten ist daher für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich, an dem Sie beteiligt sind. Sie können sich nicht für eine Veranstaltung registrieren, ohne uns diese persönlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Ihre persönlichen Informationen werden gemäß dem Abschnitt Newsletter dieser Richtlinie gelöscht.
Desktop-Software und Mobile Anwendung:
Wenn Sie unsere Dienste herunterladen, installieren und nutzen, sammeln wir folgende Informationen: (a) Geräteinformationen einschließlich Gerätenamen, der Art des verwendeten Geräts, seiner IP-Adresse und MAC-Adresse sowie der Betriebssystemversion und (b) Sitzungsinformationen einschließlich Sitzungsbeginn, -ende, Zugriffsgeschwindigkeit auf Splashtop-Server in verschiedenen Regionen, Absturzberichte unserer Desktop-Software oder mobilen Anwendung oder Fehlerprotokolle. Splashtop benötigt diese Informationen, damit die Dienste so optimal wie möglich funktionieren (zum Beispiel, um Inhalte korrekt anzuzeigen und die Dienste sicher zu halten), die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist daher notwendig, um unseren Vertrag mit Ihnen zu erfüllen und kann an den Kunden übertragen oder durch Kontaktaufnahme mit privacy@splashtop.com gelöscht werden.
7. Informationen, die wir aus anderen Quellen sammeln
Social Media Widgets:
Die Websites können Social-Media-Funktionen wie den Facebook-Like-Button und Widgets wie den Share-This-Button oder interaktive Miniprogramme enthalten, die auf unseren Websites laufen. Diese Funktionen können Ihre Internetprotokolladresse sammeln, welche Seite Sie auf den Websites besuchen, und möglicherweise ein Cookie setzen, damit die Funktion ordnungsgemäß funktioniert. Social-Media-Funktionen und Widgets werden entweder von einem Drittanbieter gehostet oder direkt auf den Websites gehostet. Ihre Interaktionen mit diesen Funktionen unterliegen der Datenschutzerklärung der Unternehmen, die sie bereitstellen. Wenn Ihre persönlichen Informationen durch EU- oder UK-Datenschutzgesetze geregelt sind, wird Splashtop eine solche Datenverarbeitung nur zulassen, wenn Sie in Cookies eingewilligt haben (siehe Abschnitt 4 oben).
Informationen von Drittanbieterdiensten:
Wir können auch andere Informationen, einschließlich persönlicher Informationen, von Dritten erhalten. Zum Beispiel können wir Zugriff auf Geräteinformationen von einem Drittanbieter-RMM-Dienst (Remote Monitoring and Management) haben, der mit unseren Diensten integriert ist. Jeder Zugriff, den wir auf solche Informationen von einem Drittanbieter-RMM-Dienst haben, erfolgt gemäß den von diesem Dienst festgelegten Autorisierungsverfahren. Sie sollten Ihre Datenschutzeinstellungen bei diesen Drittanbieterdiensten überprüfen, um zu verstehen und zu ändern, welche Informationen uns über diese Dienste gesendet werden.
8. Wie wir Ihre persönlichen Informationen verwenden
Allgemeine Verwendungen:
Wir verwenden die Informationen, die wir über Sie sammeln (einschließlich personenbezogener Daten, soweit zutreffend), für verschiedene Zwecke, einschließlich (a) Bereitstellung, Betrieb, Wartung, Verbesserung und Förderung der Dienste; (b) Ihnen den Zugang zu den Diensten zu ermöglichen und deren Nutzung zu gestatten; (c) Transaktionen zu verarbeiten und abzuschließen und Ihnen damit verbundene Informationen zu senden, einschließlich Kaufbestätigungen und Rechnungen; (d) Transaktionsnachrichten zu senden, einschließlich Antworten auf Ihre Kommentare, Fragen und Anfragen; Kundenservice und Support bereitzustellen; und Ihnen technische Hinweise, Updates, Sicherheitswarnungen sowie Support- und Verwaltungsnachrichten zu senden; (e) Werbemitteilungen zu senden, wie z.B. Informationen über Produkte und Dienstleistungen, Funktionen, Umfragen, Newsletter, Angebote, Aktionen, Wettbewerbe und Veranstaltungen bereitzustellen; und andere Neuigkeiten oder Informationen über uns und unsere Partner bereitzustellen. Sie können den Erhalt von Marketingmitteilungen von uns abbestellen, indem Sie uns unter privacy@splashtop.com kontaktieren oder den Abmeldeanweisungen in unseren Marketingmitteilungen folgen; (f) Wettbewerbs- oder Gewinnspieleinträge und Belohnungen zu verarbeiten und zu liefern; (g) Trends, Nutzung und Aktivitäten im Zusammenhang mit den Websites und Diensten zu überwachen und zu analysieren und für Marketing- oder Werbezwecke zu nutzen; (h) Betrügerische Transaktionen, unbefugten Zugriff auf die Dienste und andere illegale Aktivitäten zu untersuchen und zu verhindern; (i) Die Websites und Dienste zu personalisieren, einschließlich der Bereitstellung von Funktionen oder Anzeigen, die Ihren Interessen und Vorlieben entsprechen; und (j) für andere Zwecke, für die wir Ihre Zustimmung einholen.
9. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung:
Wir erfassen Ihre persönlichen Informationen nur, wenn eine oder mehrere der folgenden Bedingungen zutreffen: (a) wir Ihre Zustimmung dazu haben, (b) wir die persönlichen Informationen benötigen, um einen Vertrag mit Ihnen zu erfüllen (z. B. um die von Ihnen angeforderten Dienste bereitzustellen), oder (c) die Verarbeitung in unserem oder einem berechtigten Interesse eines Dritten liegt (und nicht durch Ihre Datenschutzinteressen oder Grundrechte und -freiheiten außer Kraft gesetzt wird). In einigen Fällen sind wir möglicherweise auch gesetzlich verpflichtet, persönliche Informationen von Ihnen zu sammeln, oder benötigen die persönlichen Informationen anderweitig, um Ihre lebenswichtigen Interessen oder die einer anderen Person zu schützen.
Wenn wir uns auf Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der persönlichen Informationen stützen, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen oder abzulehnen. Bitte beachten Sie, dass dies die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Grundlage der Einwilligung vor deren Widerruf nicht berührt. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen möchten oder Fragen dazu haben oder weitere Informationen über die rechtliche Grundlage benötigen, auf der wir Ihre persönlichen Informationen sammeln und verwenden, kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@splashtop.com.
10. Weitergabe der gesammelten Informationen
Drittanbieter-Dienstleister:
Wir teilen Informationen, einschließlich persönlicher Informationen, mit unseren Drittanbietern, die wir für das Hosting und die Wartung unserer Websites, die Anwendungsentwicklung, Backup, Speicherung, Zahlungsabwicklung, E-Mail-Benachrichtigungsdienste, Analysen und andere Dienstleistungen für uns nutzen. Diese Drittanbieter-Dienstleister können Zugriff auf Ihre persönlichen Informationen haben oder diese verarbeiten, um diese Dienstleistungen für uns bereitzustellen. Wir gestatten unseren Drittanbietern nicht, die persönlichen Informationen, die wir mit ihnen teilen, für ihre Marketingzwecke oder für andere Zwecke als im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, die sie uns erbringen, zu verwenden.
Einhaltung von Gesetzen und Anfragen von Strafverfolgungsbehörden; Schutz unserer Rechte:
In bestimmten Situationen können wir verpflichtet sein, personenbezogene Informationen als Antwort auf rechtmäßige Anfragen von Behörden offenzulegen, einschließlich zur Erfüllung von Anforderungen der nationalen Sicherheit oder Strafverfolgung. Wir können personenbezogene Informationen offenlegen, um auf Vorladungen, Gerichtsbeschlüsse oder rechtliche Verfahren zu reagieren oder um unsere gesetzlichen Rechte zu begründen oder gegen rechtliche Ansprüche zu verteidigen. Wir können solche Informationen auch weitergeben, wenn wir glauben, dass es notwendig ist, um illegale Aktivitäten zu untersuchen, zu verhindern oder Maßnahmen zu ergreifen, bei Verdacht auf Betrug, in Situationen, die potenzielle Bedrohungen für die physische Sicherheit einer Person beinhalten, bei Verstößen gegen unsere Nutzungsbedingungen, verfügbar unter https://www.splashtop.com/terms/splashtop, oder wie anderweitig gesetzlich vorgeschrieben.
Testimonials:
Von Zeit zu Zeit können wir auf den Websites Testimonials veröffentlichen, die persönliche Informationen enthalten können. Wir holen Ihre Zustimmung ein, um Ihren Namen zusammen mit Ihrem Testimonial zu veröffentlichen. Wenn Sie Ihr Testimonial aktualisieren oder löschen möchten, können Sie uns unter privacy@splashtop.com kontaktieren.
Splashtop Sharing:
Wir können Informationen, einschließlich persönlicher Informationen, mit jedem Mitglied des Splashtop-Teams teilen. Darüber hinaus können wir Ihre persönlich identifizierbaren Informationen und/oder aggregierte Informationen mit einem Mutter-, Tochter- oder verbundenen Unternehmen in unserer Unternehmensfamilie teilen. Wir können Ihre persönlich identifizierbaren Informationen und/oder aggregierte Informationen an eine Nachfolgeeinheit im Falle einer Fusion, Konsolidierung oder einer anderen Unternehmensreorganisation, an der Splashtop beteiligt ist, oder an einen Käufer von allen oder im Wesentlichen allen Vermögenswerten von Splashtop, die sich auf die Websites oder die Dienstleistungen beziehen, übertragen.
Mit Ihrer Zustimmung:
Wir können persönliche Informationen auch mit Dritten teilen, wenn wir Ihre Zustimmung dazu haben.
11. Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren
Wir werden Ihre persönlichen Informationen so lange aufbewahren, wie es notwendig ist, um die in dieser Richtlinie beschriebenen Zwecke zu erfüllen, es sei denn, eine längere Aufbewahrungsfrist ist gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt (wie z.B. Steuer-, Buchhaltungs- oder andere rechtliche Anforderungen). Wenn wir keinen laufenden legitimen geschäftlichen Bedarf haben, Ihre persönlichen Informationen zu verarbeiten, werden wir sie entweder löschen oder anonymisieren, oder, wenn dies nicht möglich ist (zum Beispiel, weil Ihre persönlichen Informationen in Backup-Archiven gespeichert wurden), werden wir Ihre persönlichen Informationen sicher speichern und von jeglicher weiteren Verarbeitung isolieren, bis die Löschung nach einem Zeitraum von 2 Jahren automatisch abgeschlossen ist.
Für persönliche Informationen, die wir im Auftrag unserer Abonnenten verarbeiten, werden wir solche persönlichen Informationen gemäß den Bedingungen unserer Vereinbarung mit ihnen aufbewahren, vorbehaltlich des geltenden Rechts.
12. Ihre Datenschutzrechte
Auf Anfrage stellen wir Ihnen Informationen darüber zur Verfügung, ob wir persönliche Informationen von Ihnen halten oder im Auftrag eines Dritten verarbeiten. Um diese Informationen anzufordern, kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@splashtop.com. Abonnenten unserer Dienste können ihre Kontoinformationen aktualisieren oder ändern, indem sie ihr Profil oder Organisationsdatensatz bearbeiten oder support@splashtop.com für detailliertere Anweisungen kontaktieren. Um eine Anfrage zu stellen, dass persönliche Informationen, die wir verwalten, an Sie zurückgegeben oder entfernt werden, senden Sie bitte eine E-Mail an privacy@splashtop.com. Anfragen zum Zugriff, zur Änderung oder Entfernung Ihrer Informationen werden innerhalb von dreißig (30) Tagen bearbeitet.
Eine Person, die Zugang zu persönlichen Informationen sucht, diese korrigieren oder Ungenauigkeiten ändern oder löschen möchte, die von uns im Auftrag eines Abonnenten gespeichert oder verarbeitet werden, sollte ihre Anfrage an den Abonnenten (den Datenverantwortlichen) richten. Nach Erhalt einer Anfrage eines unserer Abonnenten, die Daten zu entfernen, werden wir innerhalb von dreißig (30) Tagen auf deren Anfrage reagieren. Wir werden persönliche Informationen, die wir im Auftrag unserer Abonnenten speichern und verarbeiten, so lange aufbewahren, wie es nötig ist, um die Dienste für unsere Abonnenten bereitzustellen. Wir werden diese persönlichen Informationen aufbewahren und verwenden, soweit dies erforderlich ist, um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, Streitigkeiten beizulegen und unsere Vereinbarungen durchzusetzen.
Die Sicherheit Ihrer persönlichen Informationen ist uns wichtig. Wir folgen allgemein anerkannten Standards, um die uns übermittelten persönlichen Informationen sowohl während der Übertragung als auch nach dem Empfang zu schützen. Wenn Sie Fragen zur Sicherheit Ihrer persönlichen Informationen haben, können Sie uns unter support@splashtop.com kontaktieren.
Wenn Sie ein Abonnent sind oder uns anderweitig persönliche Informationen im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unserer Websites oder Dienste zur Verfügung stellen, werden wir diese Informationen auf Ihre Anfrage hin löschen, vorausgesetzt, dass diese Informationen ungeachtet einer solchen Anfrage so lange aufbewahrt werden können, wie Sie ein Konto für unsere Dienste unterhalten oder wie es erforderlich ist, um Ihnen unsere Dienste bereitzustellen, unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, Streitigkeiten beizulegen und unsere Vereinbarungen durchzusetzen.
Zusätzliche Rechte für EWR und UK:
Wenn Sie aus bestimmten Gebieten (wie dem Europäischen Wirtschaftsraum oder „EWR“) stammen, haben Sie möglicherweise das Recht, zusätzliche Rechte auszuüben, die Ihnen nach geltendem Recht zur Verfügung stehen, einschließlich:
Zugriffsrecht: Sie haben das Recht, Informationen darüber zu erhalten, welche persönlichen Informationen wir über Sie verarbeiten.
Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, die Berichtigung ungenauer persönlicher Informationen, die Sie betreffen, zu verlangen.
Recht auf Löschung: Unter bestimmten Umständen haben Sie ein erweitertes Recht auf Löschung der personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben – zum Beispiel, wenn sie in Bezug auf die Zwecke, für die sie ursprünglich erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir bestimmte Informationen für Aufzeichnungszwecke, zur Abwicklung von Transaktionen oder zur Einhaltung unserer gesetzlichen Verpflichtungen aufbewahren müssen.
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung: Sie haben möglicherweise das Recht, zu verlangen, dass Splashtop die Verarbeitung Ihrer persönlichen Informationen einstellt und/oder Ihnen keine Marketingkommunikation mehr zusendet.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben möglicherweise das Recht, zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen einschränken (zum Beispiel, wenn Sie glauben, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie haben, ungenau oder unrechtmäßig sind).
Recht auf Datenübertragbarkeit: Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, Ihre persönlichen Informationen in einem strukturierten, maschinenlesbaren und gängigen Format zu erhalten und zu verlangen, dass wir die persönlichen Informationen ohne Behinderung an einen anderen Datenverantwortlichen übertragen.
Recht auf Widerruf der Einwilligung: Wenn die Verarbeitung Ihrer persönlichen Informationen auf Ihrer Einwilligung basiert, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. In einem solchen Fall werden wir die Verarbeitung Ihrer Daten sofort einstellen.
Wenn Sie solche Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@splashtop.com . Wir werden Ihre Anfrage in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen prüfen. Um Ihre Privatsphäre und Sicherheit zu schützen, können wir Maßnahmen ergreifen, um Ihre Identität zu überprüfen, bevor wir der Anfrage nachkommen. Diese Rechte sind möglicherweise nicht ausübbar, wenn sie mit den Rechten von Splashtop, Splashtop-Mitarbeitern und Kunden oder anderen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf bestimmte Eigentumsrechte, Rechte auf faire Verfahren, Vertraulichkeitsrechte, widersprüchliche Datenschutzrechte, kollidieren.
Wir werden auf Ihre Anfrage ohne unangemessene Verzögerung und unter normalen Umständen innerhalb eines Monats nach Eingang Ihrer Anfrage antworten; jedoch kann unsere Antwortzeit bei Bedarf um 2 zusätzliche Monate verlängert werden, wobei die Komplexität der Angelegenheit und das Volumen der ausstehenden Anfragen berücksichtigt werden. Wenn eine Verlängerung unserer typischen Antwortzeit erforderlich ist, werden wir Sie innerhalb eines Monats nach Eingang Ihrer ursprünglichen Anfrage darüber informieren, zusammen mit den Gründen für die Verzögerung.
Wenn wir feststellen, dass keine Maßnahmen in Bezug auf Ihre Anfrage ergriffen werden, werden wir Sie unverzüglich und spätestens innerhalb eines Monats nach Eingang Ihrer Anfrage darüber informieren, zusammen mit den Gründen für unsere Ablehnung, Maßnahmen zu ergreifen. In einem solchen Fall haben Sie das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen und einen gerichtlichen Rechtsbehelf zu suchen.
Eine Person, die Zugang zu den von uns im Namen eines Abonnenten gespeicherten oder verarbeiteten personenbezogenen Daten haben oder diese korrigieren, ändern oder löschen möchte, sollte ihre Anfrage an den Abonnenten (den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen) richten.
Zusätzliche Rechte für den Staat Kalifornien:
Der California Consumer Privacy Act („der CCPA“) trat am 1. Januar 2020 in Kraft. Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und den CCPA einzuhalten. Wenn Sie ein Verbraucher in Kalifornien sind, bietet Ihnen der CCPA spezifische Rechte in Bezug auf Ihre persönlichen Informationen:
Kategorien der gesammelten personenbezogenen Daten: In den letzten 12 Monaten haben wir die unten aufgeführten Kategorien personenbezogener Daten gesammelt. Beachten Sie, dass nicht alle Kategorien von Informationen von allen Personen gesammelt werden.
Kennungen, wie Name, E-Mail-Adressen, Internetprotokolladresse, Kontoname oder andere ähnliche Kontaktinformationskennungen
Kategorien von persönlichen Informationen, die im kalifornischen Kundenaufzeichnungsstatut (California Civil Code Section 1798.80) beschrieben sind, einschließlich Name, Telefonnummer, Postadresse, Zahlungsinformationen und, für Bewerber, Bildungs- und Beschäftigungsverlauf
Kommerzielle Informationen, einschließlich Daten zur Produktnutzung, Aufzeichnungen über gekaufte oder in Betracht gezogene Produkte oder Dienstleistungen oder Kaufgewohnheiten
Internet- und andere ähnliche Netzwerkaktivitäten, wie z.B. Browserverlauf auf unseren Websites oder Informationen über die Interaktion mit unseren Websites, E-Mails oder Produkten, Schlussfolgerungen - einschließlich Informationen über Ihre Interessen, Vorlieben und Lieblingsmarken und -produkte
Kundenaufzeichnungen, Rechnungsadresse, Kredit- oder Debitkarteninformationen,
Geolokalisierungsdaten
Berufliche oder beschäftigungsbezogene Informationen von Verbrauchern und Bewerbern, einschließlich Berufsbezeichnung und Geschäftskontaktdaten
Ihre Rechte: Unter dem CCPA haben kalifornische Verbraucher die folgenden Rechte: Recht auf Zugang zu den spezifischen persönlichen Informationen, die wir in den letzten 12 Monaten über sie gesammelt haben. Sie können auch zusätzliche Details zu unseren Informationspraktiken anfordern, einschließlich der Kategorien persönlicher Informationen, die wir über Sie gesammelt haben, der Kategorien von Quellen dieser Sammlung, des geschäftlichen oder kommerziellen Zwecks der Sammlung persönlicher Informationen, der Kategorien von Dritten, mit denen wir Ihre persönlichen Informationen teilen, der Kategorien persönlicher Informationen, die wir in den letzten 12 Monaten über Sie offengelegt haben; Recht auf Berichtigung und Löschung Ihrer persönlichen Informationen (vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen);
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung;
Recht auf Datenübertragbarkeit;
Sie können dem Verkauf Ihrer persönlichen Daten und dem Verhaltensprofiling einschließlich automatisierter Entscheidungsfindung widersprechen.
Wenn Sie sich entscheiden, Ihre Rechte gemäß dem CCPA auszuüben, wird Splashtop Sie nicht diskriminieren und Sie werden weiterhin den gleichen Zugang zu und die gleichen Preise für die Dienstleistungen erhalten wie jede Person, die sich entschieden hat, ihre Rechte gemäß dem CCPA nicht auszuüben.
Verbraucher in Kalifornien können angemessene Rechteanfragen kostenlos stellen, indem sie eine Anfrage über die E-Mail- und Postkontaktoptionen am Ende dieser Datenschutzerklärung senden. Ihre Anfrage muss ausreichende Informationen enthalten, die es uns ermöglichen, vernünftigerweise zu überprüfen, dass Sie die Person sind, über die wir persönliche Informationen gesammelt haben, was Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen und die Splashtop-Konto-E-Mail-Adresse (die nur erforderlich ist, wenn Sie bereits ein Konto bei uns haben) umfassen kann. Innerhalb von 45 Tagen nach Erhalt einer gültigen Anfrage wird Splashtop die Anforderungen der Anfrage erfüllen und alle relevanten Unterlagen zur Bestätigung der Erfüllung an den Anfragenden übermitteln. Wenn es vernünftigerweise notwendig ist, eine Anfrage abzuschließen, wird nach Benachrichtigung des Anfragenden über die Verlängerung eine Verlängerung von 45 Tagen hinzugefügt.
Verkauf und Weitergabe persönlicher Informationen: Wir verkaufen keine Ihrer persönlichen Daten an Dritte im herkömmlichen Sinne des Begriffs „verkaufen“. Wir teilen jedoch Ihre persönlichen Informationen für die in dieser Datenschutzrichtlinie dargelegten Zwecke mit unseren zugelassenen Verarbeitern. Wir nutzen auch Website-Analyse-Dienste, die persönliche Informationen verarbeiten können, die unter CCPA als „Verkauf“ gelten könnten. Sie können dem jederzeit widersprechen, indem Sie Cookies auf unserer Website blockieren. Bitte beziehen Sie sich auf unsere Unterauftragsverarbeiterliste für weitere Informationen.
Weitere Offenlegungen: Für weitere Offenlegungen bezüglich Ihrer persönlichen Informationen, wie sie durch die CCPA erforderlich sind, verweisen wir auf den restlichen Teil dieser Datenschutzrichtlinie. Sie können Informationen über die geschäftlichen und kommerziellen Zwecke finden, für die wir Ihre personenbezogenen Daten sammeln, die Quellen, aus denen wir personenbezogene Daten sammeln, und Informationen über die Kategorien von Dritten, an die wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben, sowie Informationen darüber, welche Kategorien von personenbezogenen Daten offengelegt werden.
13. Internationale Übertragung der gesammelten Informationen
Splashtop ist ein in den USA ansässiges, globales Unternehmen. Um unsere globalen Operationen zu erleichtern und Ihnen die abonnierten Dienste bereitzustellen, können wir auf solche persönlichen Informationen aus der ganzen Welt zugreifen und sie übertragen, einschließlich aus anderen Ländern, in denen Splashtop tätig ist, für die in dieser Richtlinie beschriebenen Zwecke. Wir können Ihre persönlichen Informationen auch an unsere Drittanbieter weitergeben, die sich in einem anderen Land als Sie befinden können. Solche Länder können Gesetze haben, die anders sind und möglicherweise nicht so schützend wie die Gesetze Ihres eigenen Landes. Splashtop hat mit unseren Drittanbietern eine Datenverarbeitungsvereinbarung („DPA“) als vertragliche Absicherung unterzeichnet, um sicherzustellen, dass gleichwertige Verpflichtungen wie die von Splashtop geforderten erfüllt werden. Einige unserer Dienstleister befinden sich außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), einschließlich der Vereinigten Staaten, Taiwan und China. Um den EU-Datenschutzgesetzen in Bezug auf internationale Datenübertragungen zu entsprechen, dürfen Dienstleister außerhalb des EWR Ihre personenbezogenen Daten nur gemäß einem Vertrag verarbeiten, der zwischen Splashtop und dem Dienstleister abgeschlossen wurde und die Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission enthält, die sicherstellen, dass angemessene Datenschutzvorkehrungen getroffen werden (Artikel 46.1(c) DSGVO), oder wenn eine andere Absicherung für internationale Übertragungen gemäß Kapitel V der DSGVO gilt. Für weitere Informationen darüber, wo und wie das relevante Dokument eingesehen oder erhalten werden kann, kontaktiere uns bitte.
14. Datenschutz von Kindern
Wir erkennen die Datenschutzinteressen von Kindern an und ermutigen Eltern und Erziehungsberechtigte, eine aktive Rolle in den Online-Aktivitäten und Interessen ihrer Kinder zu übernehmen. Die Websites sind nicht für Kinder unter 13 Jahren bestimmt. Wir richten unsere Dienstleistungen oder die Websites nicht an Kinder unter 13 Jahren. Wir sammeln wissentlich keine persönlich identifizierbaren Informationen von Kindern unter 13 Jahren. Wenn Sie feststellen, dass wir die persönlichen Informationen von Kindern unter 13 Jahren verarbeiten, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden diese Daten so schnell wie möglich löschen.
15. Links zu Drittanbieter-Websites
Die Websites können Links zu anderen Websites oder Ressourcen bereitstellen, über die wir keine Kontrolle haben („Externe Websites“). Solche Links stellen keine Billigung dieser externen Websites durch Splashtop dar. Sie erkennen an, dass wir Ihnen diese Links nur aus Bequemlichkeitsgründen zur Verfügung stellen. Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt solcher externen Websites. Ihre Nutzung von Externen Websites unterliegt den Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien, die auf solchen Externen Websites zu finden sind.
16. Sicherheit
Die Sicherheit Ihrer persönlichen Informationen ist uns wichtig. Wir folgen allgemein anerkannten Standards, um die uns übermittelten persönlichen Informationen sowohl während der Übertragung als auch nach dem Empfang zu schützen. Wir setzen prozedurale und technologische Maßnahmen ein, die mit den Branchenpraktiken übereinstimmen, um Ihre persönlich identifizierbaren Informationen zu schützen. Solche Maßnahmen sind vernünftigerweise darauf ausgelegt, Ihre persönlich identifizierbaren Informationen vor Verlust, unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Änderung oder Zerstörung zu schützen. Wir verwenden Firewalls, Passwortschutz, Verschlüsselung, Secure Socket Layer und ergreifen andere physische Sicherheitsmaßnahmen und legen interne Beschränkungen fest, wer innerhalb von Splashtop auf Ihre Daten zugreifen darf, um unbefugten Zugriff auf Ihre persönlich identifizierbaren Informationen zu verhindern. Weitere Details zu unseren technischen und organisatorischen Maßnahmen finden Sie hier: https://www.splashtop.com/security/practices/technical-and-organizational-measures.
Wenn Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben, kontaktieren Sie uns bitte:
Per E-Mail: privacy@splashtop.com
Per Post: 10050 North Wolfe Road, Suite SW2-S260, Cupertino, CA 95014
Diese Richtlinie wurde zuletzt aktualisiert: 2. Oktober 2023
Diese Richtlinie kann in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Im Falle von Konflikten oder Unstimmigkeiten zwischen der englischen Version oder einer Übersetzung hiervon, hat die englische Version Vorrang und ist maßgebend.