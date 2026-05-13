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Splashtop Endpoint Management: Product Demo
Splashtop Endpoint Management: Product Demo

Alles, was Sie brauchen, um Endpunkte zu verwalten, zu sichern und zu unterstützen

Entdecken Sie die Funktionen und Möglichkeiten, die Ihnen helfen, Abläufe zu automatisieren, Sicherheit und Compliance aufrechtzuerhalten und Endpunkte in großem Maßstab zu verwalten

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A blue icon of a box with a downward arrow in the center, indicating a download or import action. The box has a horizontal line and two dashed lines beside the arrow inside.

Betriebssystem- und Drittanbieter-Patch

Schützen Sie sich vor Schwachstellen, indem Sie Updates für Betriebssysteme und Software von Drittanbietern automatisieren und eine bessere Kontrolle über bereitgestellte Versionen haben.

Blue icon of a computer monitor with a cracked screen and a warning triangle containing an exclamation mark, indicating a computer error or malfunction.

KI-gestützte CVE-Einblicke

Identifizieren Sie schnell Risiken, bewerten Sie die Auswirkungen und priorisieren Sie Schwachstellen mit KI-gestützten CVE-Zusammenfassungen (Common vulnerabilities and exposures) und empfohlenen Abhilfemaßnahmen.

A blue icon of a web browser window with three horizontal lines, representing a menu or list, on a light gray background.

Richtlinien-Rahmenwerk

Passen Sie Richtlinien an und setzen Sie sie über Endpunkte hinweg durch, um Compliance zu gewährleisten und Netzwerke zu schützen.

A blue line drawing of a billboard featuring a megaphone symbol, suggesting advertising or public announcements.

Proaktive Warnungen und Abhilfemaßnahmen

Identifizieren und beheben Sie Probleme schnell mit Echtzeitwarnungen und automatisierten Korrekturen über intelligente Maßnahmen.

Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

Dashboard-Einblicke

Überwachung von Endpunkt-Zustand, Patch-Status und Compliance über ein zentrales Dashboard mit umsetzbaren Erkenntnissen und detaillierten Protokollen.

Blue icon of three computer monitors connected in a triangular network, representing a computer network or networked computers, on a light gray background.

Skripte und Aufgaben

Führe Massenaktionen wie Remote-Befehle, Skripte, Dateiübertragungen, Systemneustarts und Windows-Updates für mehrere Endpunkte aus.

Blue outline icon of a laptop with a gear in front, symbolizing computer settings or configuration. The background is light gray.

Aktionen im Hintergrund

Greifen Sie auf Systemtools wie Task-Manager, Registrierungseditor, Geräte-Manager, Service-Manager und Remote-Befehl zu, ohne den Endbenutzer zu unterbrechen.

Blue downward arrow with three horizontal blue lines of decreasing length on the right, suggesting a descending order or sorting icon, on a light gray background.

Bestandsberichterstattung

Greife auf detaillierte Berichte über den System-, Hardware- und Softwarebestand zu, um die Transparenz, Audits und Compliance zu verbessern.

A blue icon of a web browser window with two incomplete circles inside, one on the left and one on the right, on a light gray background.

Dashboard zur Endpunkt-Sicherheit

Zentralisieren Sie den Endpunktschutz mit Echtzeit-Bedrohungserkennung, automatischer Reaktion, Antivirus-Management für Splashtop AV und andere.

A blue icon showing a computer monitor with a padlock above it, connected to a horizontal line with a node.

Fernsteuerung für verwaltete Geräte

Erhalten Sie sofortigen Fernzugriff auf Windows-, Mac- und Linux-Rechner von jedem beliebigen Gerät aus, mit oder ohne anwesenden Endbenutzer.

Blue icon showing three databases connected to a central gear, symbolizing data integration or database management.

Endpunktkonfiguration (Vorschau)

Wenden Sie wichtige Sicherheits- und Netzwerkeinstellungen unter Windows und MacOS an, einschließlich Passwörter, WLAN, Firewall, Festplattenverschlüsselung und mehr, um Konfigurationsabweichungen zu reduzieren.

Blue line icon of a shield with a dot in the center, surrounded by six connected circles, resembling a network or hub, on a light gray background.

EDR-Integrationen

EDR-Sensoren und Oberflächenerkennungssysteme lassen sich direkt über die Splashtop-Konsole bereitstellen und verwalten sowie die Endpunktabdeckung überwachen. So wird die Transparenz der Sicherheit auch in den alltäglichen IT-Workflow integriert.

Selbstgeführte Interaktive Demo

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Mit Erweiterungen weiter vereinheitlichen

  • High performance icon

    Autonomes Endpunktmanagement (Enterprise)

    Stärken Sie die Kontrolle und Verwaltbarkeit mit einmaligem Anmelden, erweiterten Zugriffskontrollen und fortschrittlichen Fernzugriffsfähigkeiten.

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  • Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

    On-Demand Support

    Unterstützen Sie Benutzer auf verwalteten, nicht verwalteten und mobilen Geräten mit On-Demand-Fernsupport. Verbessern Sie die Fehlersuche mit Service-Desk-Workflows und Augmented Reality (AR) für Echtzeit-Visualisierungshilfen, die eine schnellere und effizientere Problemlösung ermöglichen.

    Mehr erfahren
  • End-User Remote Access icon

    Lizenz für remote Arbeiten von Endbenutzern

    Ermöglichen Sie Endbenutzern das Arbeiten aus der Ferne mit leistungsstarkem und sicherem Fernzugriff auf von Ihnen verwaltete Computer

    Mehr erfahren
  • Blue icon showing a web browser window with lines representing text, next to a shield with a check mark, symbolizing online security or verified website protection.

    Endpunkt-Sicherheit

    Erweitern Sie AEM mit Endpunktsicherheitsfunktionen, um Geräte vor modernen Bedrohungen zu schützen. Bieten Sie mehrschichtigen Schutz mit Splashtop AV, EDR und MDR, mit Lösungen von führenden Anbietern wie Bitdefender, SentinelOne und CrowdStrike.

    Mehr erfahren

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