Alles, was Sie brauchen, um Endpunkte zu verwalten, zu sichern und zu unterstützen
Entdecken Sie die Funktionen und Möglichkeiten, die Ihnen helfen, Abläufe zu automatisieren, Sicherheit und Compliance aufrechtzuerhalten und Endpunkte in großem Maßstab zu verwalten
Betriebssystem- und Drittanbieter-Patch
Schützen Sie sich vor Schwachstellen, indem Sie Updates für Betriebssysteme und Software von Drittanbietern automatisieren und eine bessere Kontrolle über bereitgestellte Versionen haben.
KI-gestützte CVE-Einblicke
Identifizieren Sie schnell Risiken, bewerten Sie die Auswirkungen und priorisieren Sie Schwachstellen mit KI-gestützten CVE-Zusammenfassungen (Common vulnerabilities and exposures) und empfohlenen Abhilfemaßnahmen.
Richtlinien-Rahmenwerk
Passen Sie Richtlinien an und setzen Sie sie über Endpunkte hinweg durch, um Compliance zu gewährleisten und Netzwerke zu schützen.
Proaktive Warnungen und Abhilfemaßnahmen
Identifizieren und beheben Sie Probleme schnell mit Echtzeitwarnungen und automatisierten Korrekturen über intelligente Maßnahmen.
Dashboard-Einblicke
Überwachung von Endpunkt-Zustand, Patch-Status und Compliance über ein zentrales Dashboard mit umsetzbaren Erkenntnissen und detaillierten Protokollen.
Skripte und Aufgaben
Führe Massenaktionen wie Remote-Befehle, Skripte, Dateiübertragungen, Systemneustarts und Windows-Updates für mehrere Endpunkte aus.
Aktionen im Hintergrund
Greifen Sie auf Systemtools wie Task-Manager, Registrierungseditor, Geräte-Manager, Service-Manager und Remote-Befehl zu, ohne den Endbenutzer zu unterbrechen.
Bestandsberichterstattung
Greife auf detaillierte Berichte über den System-, Hardware- und Softwarebestand zu, um die Transparenz, Audits und Compliance zu verbessern.
Dashboard zur Endpunkt-Sicherheit
Zentralisieren Sie den Endpunktschutz mit Echtzeit-Bedrohungserkennung, automatischer Reaktion, Antivirus-Management für Splashtop AV und andere.
Fernsteuerung für verwaltete Geräte
Erhalten Sie sofortigen Fernzugriff auf Windows-, Mac- und Linux-Rechner von jedem beliebigen Gerät aus, mit oder ohne anwesenden Endbenutzer.
Endpunktkonfiguration (Vorschau)
Wenden Sie wichtige Sicherheits- und Netzwerkeinstellungen unter Windows und MacOS an, einschließlich Passwörter, WLAN, Firewall, Festplattenverschlüsselung und mehr, um Konfigurationsabweichungen zu reduzieren.
EDR-Integrationen
EDR-Sensoren und Oberflächenerkennungssysteme lassen sich direkt über die Splashtop-Konsole bereitstellen und verwalten sowie die Endpunktabdeckung überwachen. So wird die Transparenz der Sicherheit auch in den alltäglichen IT-Workflow integriert.
Mit Erweiterungen weiter vereinheitlichen
Autonomes Endpunktmanagement (Enterprise)Mehr erfahren
Stärken Sie die Kontrolle und Verwaltbarkeit mit einmaligem Anmelden, erweiterten Zugriffskontrollen und fortschrittlichen Fernzugriffsfähigkeiten.
On-Demand SupportMehr erfahren
Unterstützen Sie Benutzer auf verwalteten, nicht verwalteten und mobilen Geräten mit On-Demand-Fernsupport. Verbessern Sie die Fehlersuche mit Service-Desk-Workflows und Augmented Reality (AR) für Echtzeit-Visualisierungshilfen, die eine schnellere und effizientere Problemlösung ermöglichen.
Lizenz für remote Arbeiten von EndbenutzernMehr erfahren
Ermöglichen Sie Endbenutzern das Arbeiten aus der Ferne mit leistungsstarkem und sicherem Fernzugriff auf von Ihnen verwaltete Computer
Endpunkt-SicherheitMehr erfahren
Erweitern Sie AEM mit Endpunktsicherheitsfunktionen, um Geräte vor modernen Bedrohungen zu schützen. Bieten Sie mehrschichtigen Schutz mit Splashtop AV, EDR und MDR, mit Lösungen von führenden Anbietern wie Bitdefender, SentinelOne und CrowdStrike.