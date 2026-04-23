Nutzungsbedingungen der Internetseite - Splashtop AEM
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Urheberrecht und Markenrechtsverletzungen.
Benachrichtigung:
Splashtop respektiert das geistige Eigentum anderer und wir bitten Sie, dies ebenfalls zu tun. Splashtop kann in angemessenen Fällen und nach eigenem Ermessen den Dienst und/oder den Zugang zur Website oder zu eingeschränkten Bereichen der Website für Benutzer beenden, die die geistigen Eigentumsrechte anderer verletzen. Wenn Sie glauben, dass Ihre Arbeit Gegenstand einer Urheberrechtsverletzung und/oder Markenverletzung ist und auf unserer Website erscheint, stellen Sie bitte dem Urheberrechtsbeauftragten von Splashtop die folgenden Informationen zur Verfügung:
Eine physische oder elektronische Signatur einer Person, die befugt ist, im Namen des Inhabers eines ausschließlichen Rechts zu handeln, das angeblich verletzt wird.
Identifizierung des urheberrechtlich geschützten Werks, das angeblich verletzt wurde, oder, wenn mehrere urheberrechtlich geschützte Werke auf einer einzelnen Online-Site durch eine einzelne Benachrichtigung abgedeckt sind, eine repräsentative Liste solcher Werke auf dieser Site.
Identifizierung des Materials, das angeblich verletzt wird oder Gegenstand der Verletzungsaktivität ist und das entfernt oder deaktiviert werden soll, und Informationen, die ausreichen, um Splashtop das Auffinden des Materials zu ermöglichen.
Informationen, die angemessen ausreichen, um Splashtop die Kontaktaufnahme mit der beschwerdeführenden Partei zu ermöglichen, wie eine Adresse, Telefonnummer und, falls verfügbar, eine E-Mail-Adresse, unter der die beschwerdeführende Partei kontaktiert werden kann.
Eine Erklärung, dass die beschwerdeführende Partei in gutem Glauben der Ansicht ist, dass die Nutzung des Materials in der beanstandeten Weise nicht vom Urheberrechtsinhaber, dessen Vertreter oder gesetzlich autorisiert ist.
Eine Erklärung, dass die Informationen in der Benachrichtigung korrekt sind und dass die beschwerdeführende Partei unter Strafe des Meineids berechtigt ist, im Namen des Eigentümers eines angeblich verletzten ausschließlichen Rechts zu handeln.
Der Agent von Splashtop für Benachrichtigungen über Urheberrechts- oder Markenverletzungen auf der Website ist wie folgt erreichbar:
Per Post:
Urheberrechtsbeauftragter
c/o Splashtop Inc.
10050 N. Wolfe Road, Suite SW2-S260
Cupertino, CA 95014
Per E-Mail: agents@Splashtop.com
Bitte beachten Sie auch, dass jede Person, die wissentlich und materiell falsch darstellt, dass ein Material oder eine Aktivität unter Abschnitt 512(f) des Urheberrechtsgesetzes eine Urheberrechtsverletzung darstellt, haftbar gemacht werden kann.
Gegenanzeige:
Wenn Sie sich entscheiden, uns eine Gegendarstellung zu senden, muss es sich, um wirksam zu sein, um eine schriftliche Mitteilung an unseren benannten Vertreter handeln, die im Wesentlichen Folgendes enthält (bitte konsultieren Sie Ihren Rechtsberater oder lesen Sie 17 U.S.C. Abschnitt 512(g)(3), um diese Anforderungen zu bestätigen):
Eine physische oder elektronische Unterschrift des Nutzers.
Identifizierung des Materials, das entfernt wurde oder auf das der Zugriff deaktiviert wurde, und die Stelle, an der das Material erschien, bevor es entfernt oder der Zugriff darauf deaktiviert wurde.
Eine Erklärung unter Strafe des Meineids, dass der Nutzer in gutem Glauben der Meinung ist, dass das Material infolge eines Fehlers oder einer Fehlidentifikation des zu entfernenden oder zu deaktivierenden Materials entfernt oder deaktiviert wurde.
Name, Adresse und Telefonnummer des Nutzers sowie eine Erklärung, dass der Nutzer der Gerichtsbarkeit des Bundesbezirksgerichts für den Gerichtsbezirk, in dem sich die Adresse befindet, oder, wenn die Adresse des Nutzers außerhalb der Vereinigten Staaten liegt, für jeden Gerichtsbezirk, in dem der Diensteanbieter gefunden werden kann, zustimmt und dass der Nutzer die Zustellung von Klagen von der Person, die die Benachrichtigung gemäß Unterabschnitt (c)(1)(C) gegeben hat, oder einem Bevollmächtigten einer solchen Person akzeptiert.
Eine solche schriftliche Benachrichtigung sollte an unseren benannten Agenten wie folgt gesendet werden:
Per Post:
Urheberrechtsbeauftragter
c/o Splashtop Inc.
10050 N. Wolfe Road, Suite SW2-S260
Cupertino, CA 95014
Per E-Mail: agents@Splashtop.com
Bitte beachten Sie, dass gemäß Abschnitt 512(f) des Urheberrechtsgesetzes jede Person, die wissentlich in wesentlichem Maße falsch darstellt, dass Material oder Aktivität aufgrund eines Fehlers oder einer Fehlidentifikation entfernt oder deaktiviert wurde, haftbar gemacht werden kann.
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Diese Nutzungsbedingungen wurden zuletzt aktualisiert: 31. Januar 2023