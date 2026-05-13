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101–2501,19 € pro Endpunkt pro Monat
251–5001,07 € pro Endpunkt pro Monat
501–10000,95 € pro Endpunkt pro Monat
Mehr als 10000,83 € pro Endpunkt pro Monat
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FAQ

Wie wird Splashtop AEM bepreist?
Gibt es eine Mindestanzahl von Endpunkten?
Wie viele Techniker sind bei AEM dabei?
Was ist in der kostenlosen AEM-Testversion enthalten?
Enthält Splashtop AEM Fernzugriffs- und Support-Funktionen?
Welche Arten von Aufgaben können IT-Teams mit Splashtop Autonomous Endpoint Management automatisieren?
Funktioniert Splashtop AEM mit Microsoft Intune?
Was ist, wenn meine Organisation erweiterte Sicherheits- und Zugriffskontrollen benötigt?
Unterstützt Splashtop Autonomes Endpunktmanagement Endpoint-Sicherheitslösungen?