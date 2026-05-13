Splashtop Autonomous Endpoint Management Preise
Preise, die einfach Sinn machen. Erhalten Sie alles, was Sie brauchen, und skalieren Sie mühelos, ohne zu viel zu bezahlen.
Kaufen genau wie viele Endpunkte Sie benötigen (mindestens 100). Bezahlen Sie abgestufte Preise mit Mengenrabatten.
Sparen Sie 16 % bei jährlicher Abrechnung
|Anzahl der Endpunkte
|Preis – monatliche Abrechnung
|Bis zu 100
|119 € Pauschalgebühr pro Monat
|101–250
|1,19 € pro Endpunkt pro Monat
|251–500
|1,07 € pro Endpunkt pro Monat
|501–1000
|0,95 € pro Endpunkt pro Monat
|Mehr als 1000
|0,83 € pro Endpunkt pro Monat