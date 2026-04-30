Passen Sie die Splashtop Autonomous Endpoint Management Add-Ons an Ihre Umgebung an
Splashtop AEM automatisiert das Endpunktmanagement für IT-Teams, verbessert die Sichtbarkeit und hält Geräte sicher und auf dem neuesten Stand. Add-ons erweitern die Fähigkeiten über die Kernoperationen hinaus mit stärkeren Zugriffskontrollen, mehrschichtiger Sicherheit, umfassenderem Fernsupport und sicherer Remote-Arbeit.
Upgrade auf Splashtop Autonomous Endpoint Management (Enterprise)
Stärken Sie die Sicherheit und Verwaltbarkeit mit einmaligem Anmelden, erweiterten Zugangskontrollen und fortschrittlichen Fernzugriffsfähigkeiten. Dieses Add-on-Upgrade hilft IT-Teams, die Authentifizierung zu optimieren, den Aufwand für Administratoren zu reduzieren und die operative Aufsicht zu stärken.
Einmalige Anmelden-Integration
Vereinfachen Sie die Authentifizierung und das Zugriffsmanagement mit SSO/SAML-Integration über führende Identitätsanbieter, einschließlich Azure AD, Okta, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE und Google Workspace.
Erweiterte Sicherheit & Zugriffskontrollen
Schützen Sie Umgebungen mit Cloud-Sitzungsaufzeichnung, granularer rollenbasierter Zugriffskontrolle, SIEM-Integration, IP-Whitelist und mehr.
Erweiterte Fernsitzungsfunktionen
Erhalten Sie unbeaufsichtigten Android-Zugriff und unterstützen Sie hybride Workflows mit USB- und Smartcard-Weiterleitung, Mikrofon-Passthrough, 4:4:4-Farbmodus, hochauflösendem Audio und Wacom Bridge für präzise Stifteingabe und kreative Anwendungsfälle.
SPLASHTOP CONNECTOR
Sicher überbrücken von RDP-, VNC- und SSH-Verbindungen zu Computern und Servern, ohne VPN zu verwenden oder einen Fernzugriffs-Agenten zu installieren.
Integrationen und APIs
Integrieren Sie Ticketing- und andere Plattformen für nahtlosen Fernsupport und nutzen Sie offene APIs, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und den IT-Betrieb zu verbessern.
Zusätzliche Endpoint-Sicherheitslösungen
Erweitern Sie das Autonome Endpunktmanagement mit Endgerätesicherheitslösungen, die Geräte vor modernen Bedrohungen schützen, ohne zusätzlichen Aufwand hinzuzufügen. Ob Sie Antivirus (AV), Endpoint Detection and Response (EDR) oder Managed Detection and Response (MDR) benötigen, Splashtop vereint Endpunktoperationen und Sicherheit in einer optimierten Erfahrung. Wählen Sie aus branchenführenden Anbietern wie SentinelOne, CrowdStrike und Bitdefender, geliefert und verwaltet über die Splashtop-Plattform.
Anbieter-Konsolidierung, weniger Komplexität
Vereinfachen Sie die Beschaffung und Abrechnung mit einer einzigen Plattform für Endpunktmanagement und Sicherheit, reduzieren Sie die Anzahl der Anbieter und erzielen Sie bessere Preise.
Einzelne Konsole für vollständige Sichtbarkeit
Verwalten Sie Endpunktoperationen und Sicherheit über eine zentrale AEM-Konsole, ohne die Werkzeuge zu wechseln.
Integrierte Bereitstellung und Richtlinien
Agenten bereitstellen, Richtlinien konfigurieren und den Schutz neben bestehenden Endpunkt-Workflows überwachen.
Vereinfachte Preisgestaltung und Lizenzierung
Konsolidierte Add-on-Preise senken die Kosten, erhöhen die Margen und ermöglichen ein skalierbareres Wachstum.
Sicherheit, die mit Ihren Anforderungen skalierbar ist
Einfache Erkundung und Erweiterung von AV zu EDR oder MDR, während sich die Anforderungen entwickeln.
Level Up Fernsupport mit Splashtop SOS, Service Desk und Augmented Reality
Geben Sie Technikern die Werkzeuge, um schnelle Unterstützung zu leisten, wann und wo sie benötigt wird. Mit Möglichkeiten für On-Demand-Fernsupport können Teams Probleme effizienter beheben, Benutzer in Echtzeit anleiten und Ausfallzeiten reduzieren.
Schnelle, flexible Unterstützung überall
Bieten Sie On-Demand-Fernsupport für Computer und mobile Geräte ohne vorinstallierten Agenten an, indem Sie einen einfachen Sitzungs-Code verwenden.
Echtzeitkommunikation und Zusammenarbeit
Unterstützen Sie Benutzer effektiver mit In-Session-Chat und Sprachanruf und ermöglichen Sie bis zu drei Technikern, in derselben Sitzung zusammenzuarbeiten.
Integrierte und erweiterte Support-Workflows
Optimieren Sie die Abläufe mit ITSM- und Ticketing-Integrationen (einschließlich Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira und Microsoft Teams) und verbessern Sie die Effizienz des Fernsupports in Ihrer IT-Umgebung.
Service Desk
Zentralisieren Sie den Support mit Service-Desk-Workflows, die das Management von Supportanfragen mit mehreren Fernverbindungsmethoden ermöglichen und so flexibles, effizientes Troubleshooting von der Anfrage bis zur Lösung gewährleisten.
Erweiterte Realität (AR) unterstützte Fernanleitung
Erweitern Sie den Fernsupport mit AR, indem Sie Live-Kamerafeeds anzeigen und Benutzer mit interaktiven Anmerkungen anleiten. So ermöglichen Sie klarere Kommunikation und schnellere Problemlösung, wenn Bildschirmfreigabe keine Option ist.
Endbenutzern den Zugriff auf Computer von überall aus ermöglichen
Ermöglichen Sie einen sicheren Fernzugriff für Mitarbeiter und Kunden, die eine Verbindung zu ihren Arbeitsgeräten von überall herstellen müssen. Diese Erweiterung unterstützt flexibles Arbeiten, während sie Kontrolle, Produktivität und Geschäftskontinuität gewährleistet.
Greifen Sie von überall auf Arbeitscomputer zu
Ermöglichen Sie Benutzern, sicher auf ihre Arbeitscomputer von jedem Ort und jedem Gerät zuzugreifen, einschließlich Windows, Mac, iOS, Android und Chromebook, sodass die Arbeit ungestört bleibt.
Hochleistungs-Fernsitzungen
Bieten Sie ein reibungsloses Remote-Desktop-Erlebnis mit schnellen Verbindungen, niedriger Latenz und klaren Visuals, die alltägliche Arbeitsaufgaben in allen Plänen reaktionsschnell und zuverlässig machen.
Wichtige Remote-Arbeitswerkzeuge
Steigern Sie die Produktivität mit integrierten Funktionen wie Dateiübertragung, Multi-Monitor-Unterstützung, Fern-Druck, Audio-Unterstützung, Zwischenablagefreigabe und Fernneustart.
Erweiterte Steuerung für Teams und Zusammenarbeit
Steigern Sie die Produktivität im Team mit Sitzungschats, rollenbasierter Zugriffskontrolle und der Möglichkeit für mehrere Benutzer, gleichzeitig auf denselben Computer zuzugreifen, wenn Zusammenarbeit erforderlich ist.
Einfache Einrichtung und Zentrales Benutzermanagement
Richten Sie schnell Fernzugriff ein, indem Sie den Splashtop Streamer auf Zielgeräten installieren und Nutzer und Computer von einer zentralen Konsole aus verwalten, was es einfach macht, von einzelnen Benutzern auf kleine Teams zu skalieren.