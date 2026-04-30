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Passen Sie die Splashtop Autonomous Endpoint Management Add-Ons an Ihre Umgebung an

Splashtop AEM automatisiert das Endpunktmanagement für IT-Teams, verbessert die Sichtbarkeit und hält Geräte sicher und auf dem neuesten Stand. Add-ons erweitern die Fähigkeiten über die Kernoperationen hinaus mit stärkeren Zugriffskontrollen, mehrschichtiger Sicherheit, umfassenderem Fernsupport und sicherer Remote-Arbeit.

Upgrade auf Splashtop Autonomous Endpoint Management (Enterprise)

Stärken Sie die Sicherheit und Verwaltbarkeit mit einmaligem Anmelden, erweiterten Zugangskontrollen und fortschrittlichen Fernzugriffsfähigkeiten. Dieses Add-on-Upgrade hilft IT-Teams, die Authentifizierung zu optimieren, den Aufwand für Administratoren zu reduzieren und die operative Aufsicht zu stärken.

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SSO and SAML integration key icon

Einmalige Anmelden-Integration

Vereinfachen Sie die Authentifizierung und das Zugriffsmanagement mit SSO/SAML-Integration über führende Identitätsanbieter, einschließlich Azure AD, Okta, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE und Google Workspace.

Blue icon showing a web browser window with lines representing text, next to a shield with a check mark, symbolizing online security or verified website protection.

Erweiterte Sicherheit & Zugriffskontrollen

Schützen Sie Umgebungen mit Cloud-Sitzungsaufzeichnung, granularer rollenbasierter Zugriffskontrolle, SIEM-Integration, IP-Whitelist und mehr.

Blue icon showing two stylized people sitting next to each other, with curved lines above them resembling a wireless signal, on a light gray background.

Erweiterte Fernsitzungsfunktionen

Erhalten Sie unbeaufsichtigten Android-Zugriff und unterstützen Sie hybride Workflows mit USB- und Smartcard-Weiterleitung, Mikrofon-Passthrough, 4:4:4-Farbmodus, hochauflösendem Audio und Wacom Bridge für präzise Stifteingabe und kreative Anwendungsfälle.

Blue icon of a USB cable with two connectors, one on each end, depicted on a light gray background.

SPLASHTOP CONNECTOR

Sicher überbrücken von RDP-, VNC- und SSH-Verbindungen zu Computern und Servern, ohne VPN zu verwenden oder einen Fernzugriffs-Agenten zu installieren.

Open API Icon

Integrationen und APIs

Integrieren Sie Ticketing- und andere Plattformen für nahtlosen Fernsupport und nutzen Sie offene APIs, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und den IT-Betrieb zu verbessern.

Zusätzliche Endpoint-Sicherheitslösungen

Erweitern Sie das Autonome Endpunktmanagement mit Endgerätesicherheitslösungen, die Geräte vor modernen Bedrohungen schützen, ohne zusätzlichen Aufwand hinzuzufügen. Ob Sie Antivirus (AV), Endpoint Detection and Response (EDR) oder Managed Detection and Response (MDR) benötigen, Splashtop vereint Endpunktoperationen und Sicherheit in einer optimierten Erfahrung. Wählen Sie aus branchenführenden Anbietern wie SentinelOne, CrowdStrike und Bitdefender, geliefert und verwaltet über die Splashtop-Plattform.

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A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

Anbieter-Konsolidierung, weniger Komplexität

Vereinfachen Sie die Beschaffung und Abrechnung mit einer einzigen Plattform für Endpunktmanagement und Sicherheit, reduzieren Sie die Anzahl der Anbieter und erzielen Sie bessere Preise.

A blue outline of an eye inside a blue square border on a light gray background, resembling an icon for visibility or view.

Einzelne Konsole für vollständige Sichtbarkeit

Verwalten Sie Endpunktoperationen und Sicherheit über eine zentrale AEM-Konsole, ohne die Werkzeuge zu wechseln.

Deployment icon

Integrierte Bereitstellung und Richtlinien

Agenten bereitstellen, Richtlinien konfigurieren und den Schutz neben bestehenden Endpunkt-Workflows überwachen.

Blue icon showing three databases connected to a central gear, symbolizing data integration or database management.

Vereinfachte Preisgestaltung und Lizenzierung

Konsolidierte Add-on-Preise senken die Kosten, erhöhen die Margen und ermöglichen ein skalierbareres Wachstum.

Blue outline icon of a computer monitor with a padlock, representing secure access or device security.

Sicherheit, die mit Ihren Anforderungen skalierbar ist

Einfache Erkundung und Erweiterung von AV zu EDR oder MDR, während sich die Anforderungen entwickeln.

Level Up Fernsupport mit Splashtop SOS, Service Desk und Augmented Reality

Geben Sie Technikern die Werkzeuge, um schnelle Unterstützung zu leisten, wann und wo sie benötigt wird. Mit Möglichkeiten für On-Demand-Fernsupport können Teams Probleme effizienter beheben, Benutzer in Echtzeit anleiten und Ausfallzeiten reduzieren.

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A blue icon of a web browser window with three horizontal lines, representing a menu or list, on a light gray background.

Schnelle, flexible Unterstützung überall

Bieten Sie On-Demand-Fernsupport für Computer und mobile Geräte ohne vorinstallierten Agenten an, indem Sie einen einfachen Sitzungs-Code verwenden.

Blue line drawing of a person’s head wearing a headset with a microphone, suggesting customer support or communication services, on a light gray background.

Echtzeitkommunikation und Zusammenarbeit

Unterstützen Sie Benutzer effektiver mit In-Session-Chat und Sprachanruf und ermöglichen Sie bis zu drei Technikern, in derselben Sitzung zusammenzuarbeiten.

A blue icon of a table or spreadsheet with three overlapping rectangles in the background, suggesting multiple sheets or documents.

Integrierte und erweiterte Support-Workflows

Optimieren Sie die Abläufe mit ITSM- und Ticketing-Integrationen (einschließlich Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira und Microsoft Teams) und verbessern Sie die Effizienz des Fernsupports in Ihrer IT-Umgebung.

Blue line art icon showing a smartphone, tablet, and desktop monitor overlapping, representing responsive or multi-device compatibility on a light gray background.

Service Desk

Zentralisieren Sie den Support mit Service-Desk-Workflows, die das Management von Supportanfragen mit mehreren Fernverbindungsmethoden ermöglichen und so flexibles, effizientes Troubleshooting von der Anfrage bis zur Lösung gewährleisten.

Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

Erweiterte Realität (AR) unterstützte Fernanleitung

Erweitern Sie den Fernsupport mit AR, indem Sie Live-Kamerafeeds anzeigen und Benutzer mit interaktiven Anmerkungen anleiten. So ermöglichen Sie klarere Kommunikation und schnellere Problemlösung, wenn Bildschirmfreigabe keine Option ist.

Endbenutzern den Zugriff auf Computer von überall aus ermöglichen

Ermöglichen Sie einen sicheren Fernzugriff für Mitarbeiter und Kunden, die eine Verbindung zu ihren Arbeitsgeräten von überall herstellen müssen. Diese Erweiterung unterstützt flexibles Arbeiten, während sie Kontrolle, Produktivität und Geschäftskontinuität gewährleistet.

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Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

Greifen Sie von überall auf Arbeitscomputer zu

Ermöglichen Sie Benutzern, sicher auf ihre Arbeitscomputer von jedem Ort und jedem Gerät zuzugreifen, einschließlich Windows, Mac, iOS, Android und Chromebook, sodass die Arbeit ungestört bleibt.

A blue icon of a web browser window with two incomplete circles inside, one on the left and one on the right, on a light gray background.

Hochleistungs-Fernsitzungen

Bieten Sie ein reibungsloses Remote-Desktop-Erlebnis mit schnellen Verbindungen, niedriger Latenz und klaren Visuals, die alltägliche Arbeitsaufgaben in allen Plänen reaktionsschnell und zuverlässig machen.

remote access asset "access management" icon

Wichtige Remote-Arbeitswerkzeuge

Steigern Sie die Produktivität mit integrierten Funktionen wie Dateiübertragung, Multi-Monitor-Unterstützung, Fern-Druck, Audio-Unterstützung, Zwischenablagefreigabe und Fernneustart.

Blue icon of three people connected by a line, arranged in a triangle, symbolizing communication, teamwork, or collaboration on a light gray background.

Erweiterte Steuerung für Teams und Zusammenarbeit

Steigern Sie die Produktivität im Team mit Sitzungschats, rollenbasierter Zugriffskontrolle und der Möglichkeit für mehrere Benutzer, gleichzeitig auf denselben Computer zuzugreifen, wenn Zusammenarbeit erforderlich ist.

Blue outline icon of a hand holding a wrench, symbolizing tools, repair, or technical support, on a light gray background.

Einfache Einrichtung und Zentrales Benutzermanagement

Richten Sie schnell Fernzugriff ein, indem Sie den Splashtop Streamer auf Zielgeräten installieren und Nutzer und Computer von einer zentralen Konsole aus verwalten, was es einfach macht, von einzelnen Benutzern auf kleine Teams zu skalieren.