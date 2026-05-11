Autonomous Endpoint Management for Smarter IT Operations
Automatisieren Sie routinemäßige IT-Aufgaben und stellen Sie sicher, dass Ihre Endpunkte sicher, auf dem neuesten Stand und konform sind – mit Echtzeit-Patches, Transparenz und Kontrolle über alle Endpunkte hinweg.
Patch-Management in Echtzeit als Ergänzung zu Intune und anderen MDMs
Warten Sie nicht auf das nächste Wartungsfenster. Erkennen und beheben Sie Zero-Day-Schwachstellen sofort mit CVE-Sichtbarkeit und vollständiger Kontrolle über das Patchen von Betriebssystemen und Drittanbieteranwendungen. Schließen Sie Sicherheitslücken und erzwingen Sie Compliance in Echtzeit, bevor aus Bedrohungen Vorfälle werden.
Verbesserte Sichtbarkeit und Kontrolle
Verschaffen Sie sich Überblick über ALLE Endpunkte mit einem zentralen Dashboard, das eine einfache Nachverfolgung von Assets, die Überwachung des Sicherheitszustands und die Einhaltung von ISO/IEC 27001, SOC 2, DSGVO, HIPAA, PCI und anderen Vorschriften ermöglicht.
Umfassende Endpunktüberwachung und -verwaltung
Verwalten Sie verteilte Umgebungen schnell und einfach mit Endpunktrichtlinien, proaktiven Tools für Warnungen, Automatisierung und Fehlerbehebung sowie leistungsstarker Fernzugriff auf alle Unternehmens- oder BYOD-Geräte.
Zukunftssichere IT-Ausfallsicherheit
Verstärken Sie die Sicherheit mit KI-gestützter Schwachstellenanalyse, benutzerdefiniertem Software-Patching und proaktiver Fehlerbehebung. Optionale EDR- und MDR-Dienste fügen eine zusätzliche Verteidigungsebene hinzu und helfen IT-Teams, auf sich entwickelnde Bedrohungen vorbereitet zu sein und die Sicherheit und Aktualität ihrer Systeme zu gewährleisten.
Vorteile von Splashtop für Autonomous Endpoint Management
Konsolidierte Plattform für alle IT-Angelegenheiten Copy
Egal, ob Skalierung oder Vereinfachung, Splashtop kombiniert Endpoint-Management, Endpoint-Sicherheit und Fernzugriff für beides – IT-Support und Endbenutzer, die von zu Hause aus arbeiten. Integrieren Sie Active Directory, Ticketing, ITSM und andere Tools für ein nahtloses Benutzererlebnis.
Kostengünstig und skalierbar Copy
Senken Sie die Betriebskosten mit wettbewerbsfähigen Preisen und skalieren Sie gleichzeitig das den IT-Betrieb für hybride Teams, Remote-Umgebungen und große Geräteflotten mit mehreren Betriebssystemen.
Bessere Sicherheit und Verwaltbarkeit Copy
Sichern Sie sich SSO-Integration, erweiterte Protokollierung und detaillierte Zugriffskontrolle, um Ihre Remote-Verbindungen zu schützen und Ihr Unternehmen vor neuen Bedrohungen zu bewahren.
Unübertroffener Kundenservice Copy
Das Experten-Supportteam von Splashtop ist an 5 Tagen die Woche rund um die Uhr per Telefon, Chat oder E-Mail erreichbar, um Probleme schnell zu lösen, Ihre Remote-Verbindungen reibungslos aufrechtzuerhalten und Bereitstellungen zu optimieren. Sie können sich auf schnelle Antworten und eine proaktive Beratung verlassen, sodass Ihre IT-Umgebung widerstandsfähig und Ihre Belegschaft produktiv bleibt.
Ein unverzichtbares Upgrade für jeden Splashtop-Nutzer
„Was mir an Splashtop Autonomous Endpoint Management am besten gefällt, ist die leistungsstarke Kombination von Funktionen, die eine großartige Fernzugriffs-Lösung in eine vollwertige, proaktive IT -Management-Plattform verwandeln, die sehr einfach zu implementieren und zu bedienen ist. Die nahtlose Integration mit Splashtop Remote Support, gepaart mit automatisiertem Patch-Management, Antiviren-Bereitstellung und Echtzeitüberwachung, spart unserem Team viel Zeit und Mühe. Dies ermöglicht uns, von einem reaktiven Support-Modell zu einem präventiven Modell überzugehen und sicherzustellen, dass unsere Endpunkte sicher und unsere Abläufe effizient sind.“
Ilan S.
CTO, CIO
Eine leistungsstarke Kombination von Funktionen
„Splashtop Autonomous Endpoint Management bewältigt die große Herausforderung der Verwaltung und Sicherung einer verteilten Endpunktumgebung. Es hat uns geholfen, von einem reaktiven „Break-Fix“-Supportmodell zu einem proaktiven, automatisierten Modell zu wechseln. Dies hat den manuellen Arbeitsaufwand für unser IT-Team erheblich reduziert, indem kritische Aufgaben wie Patch-Management und Sicherheitsupdates automatisiert wurden. Die Hauptvorteile sind eine höhere betriebliche Effizienz, eine verbesserte Sicherheitslage und die Möglichkeit, Probleme zu vermeiden, bevor sie sich auf unsere Benutzer auswirken, während wir gleichzeitig unsere Kosten überschaubar halten.“
Ilan S.
CTO, CIO
Das Autonomes-Management ist wirklich gut für Splashtop Enterprise
„Ich bin bereits Kunde von Splashtop Enterprise. Was mir am besten gefällt, ist, dass autonomes Endpunktmanagement in meine aktuelle Version von Splashtop integriert ist, sodass ich Betriebssystem- und Drittanbietersoftware-Patches von derselben Konsole aus durchführen kann. Mir gefällt auch der Bericht „Endpoint Security Overview“, der mir auf einfache Weise die gefährdeten Endpunkte anzeigt (deaktivierter Endpunktschutz, gefundene Bedrohungen pro Endpunkt usw.).“
Verifizierter Benutzer
Informationstechnologie und Dienstleistungen