„Splashtop Autonomous Endpoint Management bewältigt die große Herausforderung der Verwaltung und Sicherung einer verteilten Endpunktumgebung. Es hat uns geholfen, von einem reaktiven „Break-Fix“-Supportmodell zu einem proaktiven, automatisierten Modell zu wechseln. Dies hat den manuellen Arbeitsaufwand für unser IT-Team erheblich reduziert, indem kritische Aufgaben wie Patch-Management und Sicherheitsupdates automatisiert wurden. Die Hauptvorteile sind eine höhere betriebliche Effizienz, eine verbesserte Sicherheitslage und die Möglichkeit, Probleme zu vermeiden, bevor sie sich auf unsere Benutzer auswirken, während wir gleichzeitig unsere Kosten überschaubar halten.“