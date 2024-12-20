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Splashtop Secure Workspace vs. Tailscale

瞭解為何 Splashtop Secure Workspace 是零信任安全性的明智之選

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Twingate 的最佳替代方案

Twingate 提供基本的零信任網路存取 (ZTNA) 功能，而Splashtop Secure Workspace 則更進一步，提供全面的政策驅動平台，旨在簡化部署、加強安全性並提供進階功能。 在這份比較中，我們將說明 Splashtop Secure Workspace 為何是滿足組織安全需求的最佳選擇。

Splashtop Secure Workspace vs Twingate 比較

Splashtop Secure Workspace

溫格特

主要焦點

適用於安全應用程式、端點和網路存取的全面零信任網路存取 (ZTNA) 解決方案

零網路信任存取 (ZTNA) 用於資源層級存取

架構

具有自動化連接器的集中式策略驅動平台

點對點、cloud 架構

零信任模型

透過基於身分、情境和設備的控製完全遵守零信任原則

實施最低權限、特定資源的存取策略

存取控制

對使用者、群組、應用程式和端點的全面存取控制

基於身份和上下文的資源級訪問

加密

端對端加密會話與額外的原則強制執行

使用 TLS 的點對點加密連接

裝置姿勢檢查

完全支援裝置狀態強制執行

支持有限

無代理訪問

支援 RDP、SSH 和 Web 應用程式的無代理存取

有限，主要基於代理

應用發現

透過 AD 或 AWS 整合，自動發現應用程式並編製目錄

即時 (JIT) 訪問

為臨時、有時限的資源存取提供 JIT 訪問

沒有本機 JIT 支持

安全的互聯網訪問

是，包括安全性 Web 閘道 (SWG) 和 DNS 過濾

資料遺失防護 (DLP)

是，支援內容過濾和 DLP 策略

遠端故障排除

是的，可以從入口網站進行遠端故障排除

遠端瀏覽器隔離 (RBI)

是的，包括用於安全瀏覽的 RBI

連線監控與記錄

全面的連線監控與記錄

有限的

選擇Splashtop Secure Workspace 而非 Twingate 的 5 個理由

  1. 全面的零信任安全性：Splashtop Secure Workspace 完全遵循零信任原則，提供進階的身分、內容和基於裝置的存取控制。

  2. 進階內建安全工具：包括安全 Web 閘道 (SWG)、遠端瀏覽器隔離 (RBI) 和資料遺失防護 (DLP) 等功能，以增強 Twingate 功能以外的安全性。

  3. 靈活且輕鬆的部署：與 Twingate 基於代理程式的方法相比，使用 CLI 命令進行自動設定可確保更快、更有效率的部署。

  4. 無代理存取支援：無縫連接至 RDP、SSH 和 Web 應用程式，無需代理，這是 Twingate 未完全支援的功能。

  5. 強化監控與故障排除：全面的連線監控、錄製和遠端故障排除工具可確保您對網路有更佳的能見度和控制。

取得 Splashtop Secure Workspace - Twingate 的最佳替代方案

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