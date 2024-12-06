下一代零信任網路訪問

比 VPN 更快更安全
零信任安全：消除開放的入站端口，防止橫向移動，並強制執行最低權限存取。
無硬體/網關：減少部署時間和維護風險 - 不再需要不斷更新來抵禦攻擊。
優異的效能：提供同級產品中最佳的使用者體驗，讓您的員工樂在其中，減少 IT 支援單。
零信任、零差距：身分、端點和完整可見性
以身分為基礎的存取 SSW 強制執行適應性、以身分為基礎的存取，持續驗證使用者身分和裝置健康狀況，並進一步以漸進式多因素驗證 (MFA) 加以保護。
Endpoint Posture SSW 可評估裝置健康與安全狀態，確保端點安全。 這降低了風險，因為只有健康的設備才有權存取資源。
連線監控：SSW 提供廣泛的連線監控、錄製和控制功能。
為何Splashtop Secure Workspace 優於VPN
無與倫比的使用者體驗
快速部署：僅需 4 分鐘即可實現零接觸連接器設置，以便立即存取和連接。
強化 效能與自動化： 利用連接器叢集和零信任網路存取 (ZTNA) 的 CLI 來提升彈性、吞吐量，並滿足自動化需求。
使用者友善的安全性：整合應用程式啟動器和密碼管理器，透過安全網路和應用程式共享來增強可用性並提高生產力。
提升安全性和彈性
全面存取控制：透過可分享連結、QR 碼和 Slack/Teams 整合，以 JIT 和隨選零信任網路存取 (ZTNA) 實作零信任和有條件存取。
進階安全功能：在零信任網路存取 (ZTNA) 流量內提供內建資料洩漏保護與即時連線管理。
最佳化網路效能：部署全球據點 (PoPs) 以改善網路，減少延遲和抖動。
重新定義無代理 零信任網路存取 (ZTNA)：無縫與安全存取
強化零信任網路存取 (ZTNA) 與存取控制： 提供具備特權存取功能的融合式無代理零信任網路存取 (ZTNA)，讓您無需憑證即可進入特權帳戶。
全面監控與安全性：具備即時連線監控、記錄及透過超連結或 QR 碼進行安全存取的功能，並透過零信任及條件存取功能加以強化。
具成本效益的非受管裝置存取：在不受管理的裝置上提供順暢、安全且獨立的應用程式存取，為 VDI 提供符合成本效益的替代方案。