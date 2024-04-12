安全網路存取（SWG、DNS、RBI）

cloud託管安全策略
成熟且統一的安全互聯網策略在cloud集中管理，包括：
DNS過濾
SSL 檢查
網址過濾
資料外洩保護
威脅防護（惡意軟體、病毒、勒索軟體）
cloud應用控制
遠端瀏覽器隔離
下一代方�法 SWG
傳統的 SWG 架構將所有使用者流量集中到資料中心，從而導致可靠性、效能和隱私方面的問題。
我們的下一代 SWG 作為端點代理程式運行。 這種架構方法透過幾個關鍵方式增強了最終用戶體驗：
消除因資料中心 SWG 中斷而導致的網路中斷，確保可靠的網路存取。
消除不必要的交通繞行，進而提高交通效率。
避免遠端 SWG 上的 SSL 解密，從而降低資料外洩的風險。 您的未加密資料保留在您的裝置上。
透過 Web 隔離增強安全性
遠端瀏覽器隔離透過在隔離的 Docker 容器中執行 Web 瀏覽、僅在使用者瀏覽器中呈現介面來增強企業網路安全性。 這種方法可以阻止與 Web 內容的直接交互，從而防範惡意軟體並確保資料保護，同時保持無縫的瀏覽體驗：
無代理：無需安裝軟體或代理程式。
單一登入：無縫擴充現有連線。
Web 內容過濾：選擇性存取 Web 內容。
可自訂的瀏覽器配置：允許自訂瀏覽器設定。