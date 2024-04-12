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安全網路存取（SWG、DNS、RBI）

透過 DNS 過濾、SWG 深度網路檢查和 RBI 增強遠端工作安全性，抵禦現代威脅，實現強大的零信任安全。

免費試用

cloud託管安全策略

成熟且統一的安全互聯網策略在cloud集中管理，包括：

  • DNS過濾

  • SSL 檢查

  • 網址過濾

  • 資料外洩保護

  • 威脅防護（惡意軟體、病毒、勒索軟體）

  • cloud應用控制

  • 遠端瀏覽器隔離

下一代方法 SWG

傳統的 SWG 架構將所有使用者流量集中到資料中心，從而導致可靠性、效能和隱私方面的問題。

我們的下一代 SWG 作為端點代理程式運行。 這種架構方法透過幾個關鍵方式增強了最終用戶體驗：

  • 消除因資料中心 SWG 中斷而導致的網路中斷，確保可靠的網路存取。

  • 消除不必要的交通繞行，進而提高交通效率。

  • 避免遠端 SWG 上的 SSL 解密，從而降低資料外洩的風險。 您的未加密資料保留在您的裝置上。

透過 Web 隔離增強安全性

遠端瀏覽器隔離透過在隔離的 Docker 容器中執行 Web 瀏覽、僅在使用者瀏覽器中呈現介面來增強企業網路安全性。 這種方法可以阻止與 Web 內容的直接交互，從而防範惡意軟體並確保資料保護，同時保持無縫的瀏覽體驗：

  • 無代理：無需安裝軟體或代理程式。

  • 單一登入：無縫擴充現有連線。

  • Web 內容過濾：選擇性存取 Web 內容。

  • 可自訂的瀏覽器配置：允許自訂瀏覽器設定。

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