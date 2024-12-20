Tailscale 的最佳替代品
Splashtop Secure Workspace 提供全面的 Zero Trust 解決方案，專為商業、企業和 而設計。MSPsSplashtop 具備無代理存取、強大的安全控制和多租戶支援等先進功能，是安全且可擴充的存取管理的理想選擇。
Splashtop Secure Workspace vs Tailscale 比較
Splashtop Secure Workspace
尾鱗
主要方法
零信任網路存取 (ZTNA)，可安全、細緻地存取資源
用於遠端連線的對等 VPN 替換方案
架構
集中式零信任網路存取 (ZTNA) 解決方案，具備政策驅動存取與資源分割功能
使用 WireGuard 的點對點網狀網絡
部署
自動化、基於 CLI 的連接器設定；集中式 原則 設定
透過軟體用戶端進行設定
零信任原則
完全零信任：基於身分、裝置和情境的存取控制
部分，重點在於設備到設備隧道
存取管理
針對使用者、設備、群組和資源的綜合策略
以 ACL 為基礎的使用者和裝置存取權限
MFA 整合
內建 MFA 的條件政策 (例如時間、裝置、地點)
有限，取決於身分提供者
應用發現
透過 AD 或 AWS 整合自動發現應用程式
沒有應用程式發現功能
無代理訪問
是，支援 Web 應用程式、RDP、SSH 等無代理存取。
不需要，所有裝置都需要 Tailscale 用戶端
粒狀 原則 控制
根據情境（時間、裝置等）進行全面的條件存取
僅限於 ACL
遠端故障排除
允許直接從入口網站對託管電腦進行遠端故障排除
沒有遠端管理功能
多租戶
是，專為MSPs 和分散式組織設計
不支援多租戶
網頁過濾 (SWG)
是，包括安全性 Web 閘道 (SWG) 和 DNS 過濾
No
零網路信任存取 (ZTNA) 功能
完整的零信任網路存取 (ZTNA) 功能，包括應用程式隔離與分割
有限的
遠端瀏覽器隔離
是的，透過隔離和 DLP 控制來保護瀏覽器會話
No
選擇Splashtop Secure Workspace 而非 Tailscale 的 5 個理由
完整的零信任安全性：完全實作身分、裝置和基於情境的存取控制，有別於 Tailscale 的部分方法。
無代理存取：無需在每部裝置上安裝軟體，即可存取網頁應用程式、RDP 及 SSH。
企業級功能：包括多租戶、安全 Web 閘道 (SWG)、DNS 過濾和遠端瀏覽器隔離。
集中化管理：提供集中式原則設定和自動化部署，以進行可擴充的存取管理。
遠端故障排除：讓 IT 團隊能夠直接對託管電腦進行故障排除，這是 Tailscale 所缺乏的功能。