OpenVPN 的最佳替代品
雖然 OpenVPN 提供傳統 VPN 功能，但它缺乏現代企業所需的靈活性和進階安全功能。 Splashtop Secure Workspace 提供新一代的零信任網路存取 (ZTNA) 解決方案，結合細緻的存取控制、優異的擴充性和無縫的使用者體驗，重新定義安全遠端存取所能達到的目標。
Splashtop Secure Workspace vs OpenVPN 比較
Splashtop Secure Workspace
開放VPN
核心功能
零信任網路存取 (ZTNA)，提供安全、細粒化的資源存取
傳統 VPN 用於網路存取
架構
雲端為先 零信任網路存取 (ZTNA) 搭配政策驅動存取
集中式、伺服器型 VPN
設定和部署
透過 CLI 和集中管理簡化連接器設置
需要 VPN 伺服器設定和手動用戶端安裝。 需要大量的安裝和維護技術專業知識
訪問粒度
根據策略為每個應用程式/資源授予高度精細的存取權限
連接後即可存取廣泛的網絡
有條件存取
基於使用者、裝置、位置、時間等的動態條件存取。
有限的;需要手動配置
原則 Enforcement
集中、動態原則執行
靜態配置；更改需要手動更新
可擴展性
專為企業環境設計的雲端原生可擴充性
複雜的縮放；可能需要額外的硬體和配置
效能
透過直接應用程式存取優化效能，減少不必要的路由過程
流量經由中央 VPN 伺服器路由時可能產生的延遲
使用者體驗
透過統一門戶或應用程式啟動器無縫存取
需要手動啟動 VPN 連線
身分提供者整合
內建 IdP，並可與多種 IdP（SAML、OIDC、OAuth2）無縫整合；支援社群登入
支援外部身份驗證，但需要手動設定
平台支援
支援多種平台，並提供用戶端與無代理選項
需要各種平台的用戶端 (Windows,MacOS, Linux, iOS,Android)
自動化和 API
強大的 API 支援，可用於自動化與整合
自動化程度有限，可能需要編寫腳本
合規支持
內建功能支援法規遵循 (例如 HIPAA、GDPR)，例如詳細記錄& 連線監控/記錄
需要手動配置才能滿足標準。 只有基本的日誌記錄，沒有監控功能
進階安全功能
應用發現
是；透過 Active Directory 整合或 AWS EC2 掃描
無
多租戶支持
是；支援隔離的多租戶，適用於MSPs
有限的
安全網路存取（SWG、DNS 過濾）
是的;包括 SWG、DNS 過濾和 SSL 檢查
基本或無
裝置姿勢檢查
是；在授予存取權之前強制裝置符合規定
有限的
遠端故障排除
是的;包括直接從管理入口網站進行遠端故障排除
原生不支援
準時 (JIT) 訪問
是的;無需安裝代理即可提供臨時的、有時限的訪問
無
Splashtop Secure Workspace 優於 OpenVPN 的 5 個理由
零信任網路存取 (ZTNA) 架構：與 OpenVPN 廣泛的網路存取不同，Splashtop Secure Workspace 可針對個別應用程式和資源，提供細粒度、政策驅動的存取，強化安全性。
簡化設定與管理：Splashtop 透過簡化的連線器設定、集中化管理和最少的手動設定，消除了傳統 VPN 的複雜性。
動態條件存取：使用 Splashtop，可根據使用者、裝置、地點和時間動態授權存取，確保每個連線的最佳安全性。
雲端原生擴充能力：Splashtop 的設計可與您的企業一同成長，提供毫不費力的擴充能力，無須額外的硬體或複雜的設定。
進階安全功能： Splashtop 包括安全網頁閘道 (SWG)、DNS 過濾、裝置狀態檢查和連線監控等功能，這些功能都超越 OpenVPN 的基本安全功能。