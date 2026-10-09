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Intune + Splashtop

利用自主端點管理實現閉環

確保所有終端設備都已打好修補程式、獲得支援並隨時準備接受審計，包括 Intune 以外的終端設備。

免費試用預約示範

漏洞背景

先弄清楚應該先解決什麼問題。

  • AI 匯總的每個裝備的 CVE 資訊。

  • CISA KEV 標誌突顯正在被積極利用的漏洞。

  • CVE 與 KB 和作業系統之間的關聯顯示如何快速修復每個漏洞。

  • 硬體和軟體清單，包括每個終端的運作狀況。


即時修補和修復

現在就修復，不要等到下次同步。

  • 按需或按您的計劃修補Windows 、 MacOS和第三方應用程式。

  • 充分控制掃描、更新和重新啟動排程。

  • 查看更新失敗的具體原因，並更快解決問題。

  • 修復遠端控制、腳本和後台工具的問題，同時不中斷最終使用者。


可供審計的證據

拿出報告證明事情已經完成。

  • 包含完整審計追蹤的成功和失敗報告。

  • 只需幾秒鐘，即可透過完整的軟體清單回答「哪些軟體安裝在哪些位置？」這個問題。

  • 詳細記錄每一項操作，以支援合規性和取證審查。


覆蓋所有端點

支援您負責的每一個裝置。

  • 將未註冊到 Intune 的裝置（例如實驗室、測試和承包商的機器）納入相同的修補程式管理和可見性範圍。

  • 適用於Windows 、 MacOS和 Linux 的無人值守終端控制。

  • 一個控制台即可完成補丁管理、自動化、監控和支援。


Splashtop AEM 與 Intune 的優勢

  • Configurable Alerts icon

    更快彌補安全漏洞

    縮短作業系統和第三方應用程式中漏洞出現到修復之間的時間。

  • 首次接觸即解決問題

    在一個連結中診斷和解決問題，無需在工具或團隊之間傳遞工單。

  • A blue icon of three overlapping documents, with the front document displaying a checklist with three checkmarks and three lines.

    隨時準備接受審計。

    審計人員隨時要求提供清晰的證據，無需手動編制報告。

  • 降低成本

    每個終端每月不到 1 美元，隨著業務增長可享受批量定價，無需更換 Intune。

  • 簡化IT營運

    更少的工具、更少的合同，以及更少的切換時間。

  • 適用於所有環境

    透過單一控制台管理一個網站或多個用戶端環境，而無需改變團隊的工作方式。

透過持續端點操作擴展 Intune

使用 Splashtop AEM 對風險進行優先排序，按需進行補救，並記錄每個操作。

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