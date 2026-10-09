漏洞背景
先弄清楚應該先解決什麼問題。
AI 匯總的每個裝備的 CVE 資訊。
CISA KEV 標誌突顯正在被積極利用的漏洞。
CVE 與 KB 和作業系統之間的關聯顯示如何快速修復每個漏洞。
硬體和軟體清單，包括每個終端的運作狀況。
即時修補和修復
現在就修復，不要等到下次同步。
按需或按您的計劃修補Windows 、 MacOS和第三方應用程式。
充分控制掃描、更新和重新啟動排程。
查看更新失敗的具體原因，並更快解決問題。
修復遠端控制、腳本和後台工具的問題，同時不中斷最終使用者。
可供審計的證據
拿出報告證明事情已經完成。
包含完整審計追蹤的成功和失敗報告。
只需幾秒鐘，即可透過完整的軟體清單回答「哪些軟體安裝在哪些位置？」這個問題。
詳細記錄每一項操作，以支援合規性和取證審查。
覆蓋所有端點
支援您負責的每一個裝置。
將未註冊到 Intune 的裝置（例如實驗室、測試和承包商的機器）納入相同的修補程式管理和可見性範圍。
適用於Windows 、 MacOS和 Linux 的無人值守終端控制。
一個控制台即可完成補丁管理、自動化、監控和支援。
Splashtop AEM 與 Intune 的優勢
更快彌補安全漏洞
縮短作業系統和第三方應用程式中漏洞出現到修復之間的時間。
首次接觸即解決問題
在一個連結中診斷和解決問題，無需在工具或團隊之間傳遞工單。
隨時準備接受審計。
審計人員隨時要求提供清晰的證據，無需手動編制報告。
降低成本
每個終端每月不到 1 美元，隨著業務增長可享受批量定價，無需更換 Intune。
簡化IT營運
更少的工具、更少的合同，以及更少的切換時間。
適用於所有環境
透過單一控制台管理一個網站或多個用戶端環境，而無需改變團隊的工作方式。