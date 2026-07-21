更換 RMM 即可享 50% 折扣
捨棄目前的端點管理 RMM 解決方案並改用 Splashtop Autonomous Endpoint Management，符合資格的組織第一年可享最低 5 折優惠。實現簡化端點管理、降低成本，並且只支付所需服務的費用。
目前使用的是 NinjaOne、N-able、ConnectWise、Kaseya、ManageEngine 或其他 RMM 嗎？您可能適用這項優惠。
限時優惠，受相關條款約束。
為什麼要改用 Splashtop AEM？
降低成本
在不犧牲團隊所依賴的工具的前提下，減少 RMM 支出。
簡化端點管理
修補功能、詳細目錄、漏洞、自動化和遠端支援——所有功能都整合到單一平台中。
只支付所需服務的費用
沒有過分膨脹的授權機制，也不必為了您不會用到的功能付費。
為什麼您的 RMM 費用比較高？
傳統 RMM
Splashtop AEM
授權費用高昂
價格實惠
多款產品
單一平台
設定複雜
部署快速
須負擔未使用功能的費用
只支付所需服務的費用
續約費用高昂
轉換優惠具有競爭力
準備要轉換了？
了解您是否符合 Splashtop AEM 最低 5 折優惠的資格。