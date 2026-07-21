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A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

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更聰明的端點管理方式

觀看 Bearded365Guy 對 Splashtop AEM 的全面講解，了解如何協助簡化端點管理、自動執行例行任務並降低複雜性。

The Smarter Way to Manage Endpoints | Splashtop AEM
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進退維谷：端點管理研究報告

探討多數 IT 團隊依舊無法擺脫被動式端點管理的原因、過時流程的隱形成本，以及各組織為提升自主性而採取的種種措施。


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