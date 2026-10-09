Intune + Splashtop
Sluit de lus met autonoom eindpuntbeheer
Houd elk endpoint gepatcht, ondersteund en audit-klaar, inclusief die buiten Intune.
Kwetsbaarheidscontext
Weet precies wat je eerst moet repareren.
AI-samengevat CVE-inzicht voor elk apparaat.
CISA KEV-vlaggen benadrukken kwetsbaarheden die actief worden misbruikt.
CVE-naar-KB en OS-associaties laten zien hoe je elk snel kunt repareren.
Hardware- en softwareinventaris met gezondheidsstatus voor elk eindpunt.
Realtime patchen en herstellen
Los het nu op, niet bij de volgende synchronisatie.
Patch Windows, MacOSen apps van derden op aanvraag of op jouw schema.
Volledige controle over scan-, update- en herstartschema's.
Zie precies waarom een mislukte update mislukte en los het sneller op.
Los problemen op met afstandsbediening, scripts en achtergrondtools, zonder eindgebruikers te onderbreken.
Auditklaar bewijs
Laat zien dat het gedaan is, met de rapporten ter ondersteuning.
Succes- en falingsrapporten met volledige auditsporen.
Beantwoord binnen enkele seconden "wat is waar geïnstalleerd?" met een volledige softwareinventaris.
Gedetailleerde logboeken van elke actie ter ondersteuning van compliance- en forensische beoordelingen.
Dekking voor elk eindpunt
Ondersteun elk apparaat waarvoor je verantwoordelijk bent.
Breng apparaten die niet in Intune zijn ingeschreven, zoals lab-, test- en contractor-machines, in dezelfde patching en zichtbaarheid.
Onbeheerde afstandsbediening voor Windows, MacOS, en Linux.
Eén console voor patchen, automatisering, monitoring en ondersteuning.
Voordelen van Splashtop AEM met Intune
Sluit beveiligingsgaten sneller
Verkort de tijd tussen het verschijnen van een kwetsbaarheid en het repareren ervan, tussen besturingssystemen en apps van derden.
Los problemen op bij de eerste aanraking
Diagnoseer en los problemen op in één sessie, zonder tickets tussen tools of teams door te geven.
Blijf auditklaar
Handcontroleurs keuren bewijs wanneer ze erom vragen, zonder handmatig rapporten te bouwen.
Verlaag uw kosten
Minder dan $1 per eindpunt per maand, met volumeprijzen naarmate je groeit en geen noodzaak om Intune te vervangen.
Vereenvoudig IT-operaties
Minder tools, minder contracten en minder tijd om tussen hen te wisselen.
Schaal op over elke omgeving
Beheer één locatie of meerdere klantomgevingen vanaf één console, zonder je team te veranderen.
Extend Intune met continue eindpuntoperaties
Prioriteer risico, herstel het op aanvraag en documenteer elke actie met Splashtop AEM