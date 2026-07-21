50% korting wanneer u uw RMM vervangt
Stap over van uw huidige endpointmanagement RMM-oplossing naar Splashtop Autonomous Endpoint Management en organisaties die in aanmerking komen kunnen tot 50% korting krijgen op hun eerste jaar. Vereenvoudig uw endpointmanagement, verlaag kosten en betaal alleen voor wat u nodig heeft.
Gebruikt u momenteel NinjaOne, N-able, ConnectWise, Kaseya, ManageEngine of een andere RMM? Dan is dit aanbod misschien iets voor u.
Tijdelijk aanbod. Voorwaarden zijn van toepassing.
Wat is inbegrepen
Gekwalificeerde organisaties kunnen het volgende ontvangen:
✓ Tot 50% korting op uw eerste jaar
✓ Gratis kwetsbaarheidsbeoordeling
✓ Advies van onze productspecialisten
Waarom overstappen naar Splashtop AEM?
Verlaag uw kosten
Verminder de RMM-kosten zonder de tools waarop uw team vertrouwt op te geven.
Vereenvoudig Endpointmanagement
Patchen, inventaris, kwetsbaarheden, automatisering en remote support—allemaal in één platform.
Betaal alleen voor wat u nodig heeft
Geen onnodig complexe licenties. Niet betalen voor functies die u niet gebruikt.
Waarom meer betalen voor uw RMM?
Traditionele RMM
Splashtop AEM
Hoge licentiekosten
Betaalbare prijzen
Meerdere producten
Eén platform
Complexe installatie
Snelle inzet
Betaal voor ongebruikte functies
Betaal alleen voor wat u nodig heeft
Dure verlengingen
Besparingen op overstappen
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Luister naar een Microsoft MVP
De slimmere manier om endpoints te beheren
Bekijk de walkthrough van Bearded365Guy over Splashtop AEM en leer hoe dit het endpointmanagement vereenvoudigt, routinetaken automatiseert en complexiteit vermindert.
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Ontdek waarom de meeste IT-teams blijven steken in reactief endpointmanagement, welke verborgen kosten verouderde processen met zich meebrengen en welke stappen organisaties zetten om autonomer te worden.
Klaar om over te stappen?
Ontdek of u in aanmerking komt voor tot 50% korting op Splashtop AEM.