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50% korting wanneer u uw RMM vervangt

Stap over van uw huidige endpointmanagement RMM-oplossing naar Splashtop Autonomous Endpoint Management en organisaties die in aanmerking komen kunnen tot 50% korting krijgen op hun eerste jaar. Vereenvoudig uw endpointmanagement, verlaag kosten en betaal alleen voor wat u nodig heeft.

Gebruikt u momenteel NinjaOne, N-able, ConnectWise, Kaseya, ManageEngine of een andere RMM? Dan is dit aanbod misschien iets voor u.

Contact verkoop

Tijdelijk aanbod. Voorwaarden zijn van toepassing.

A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

Wat is inbegrepen

Gekwalificeerde organisaties kunnen het volgende ontvangen:

Tot 50% korting op uw eerste jaar

Gratis kwetsbaarheidsbeoordeling

Advies van onze productspecialisten

BEGINNEN

Waarom overstappen naar Splashtop AEM?

  • Verlaag uw kosten

    Verminder de RMM-kosten zonder de tools waarop uw team vertrouwt op te geven.

  • Vereenvoudig Endpointmanagement

    Patchen, inventaris, kwetsbaarheden, automatisering en remote support—allemaal in één platform.

  • Betaal alleen voor wat u nodig heeft

    Geen onnodig complexe licenties. Niet betalen voor functies die u niet gebruikt.

Waarom meer betalen voor uw RMM?

Traditionele RMM

Splashtop AEM

Hoge licentiekosten

Betaalbare prijzen

Meerdere producten

Eén platform

Complexe installatie

Snelle inzet

Betaal voor ongebruikte functies

Betaal alleen voor wat u nodig heeft

Dure verlengingen

Besparingen op overstappen


Lees meer over Splashtop AEM

Luister naar een Microsoft MVP

De slimmere manier om endpoints te beheren

Bekijk de walkthrough van Bearded365Guy over Splashtop AEM en leer hoe dit het endpointmanagement vereenvoudigt, routinetaken automatiseert en complexiteit vermindert.

The Smarter Way to Manage Endpoints | Splashtop AEM
The Smarter Way to Manage Endpoints | Splashtop AEM


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Vast in het midden: Onderzoeksrapport over endpointmanagement

Ontdek waarom de meeste IT-teams blijven steken in reactief endpointmanagement, welke verborgen kosten verouderde processen met zich meebrengen en welke stappen organisaties zetten om autonomer te worden.


Klaar om over te stappen?

Ontdek of u in aanmerking komt voor tot 50% korting op Splashtop AEM.

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