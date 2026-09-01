Autonomous Endpoint Management Functieoverzicht
Belangrijkste kenmerken
Besturingssystemen en applicaties van derden patchen - Bescherm uw bedrijf tegen kwetsbaarheden door updates voor besturingssystemen en software van derden te automatiseren en meer controle te hebben over geïmplementeerde versies
Inventarisrapportage - Toegang tot gedetailleerde rapporten over systeem-, hardware- en software-inventaris voor betere zichtbaarheid, auditing en naleving
Dashboard-inzichten - Monitor de gezondheid van endpoints, e status van patches en compliance via een centraal dashboard met bruikbare inzichten en gedetailleerde logs
AI-gedreven CVE-inzichten - Identificeer snel risico's, beoordeel impacts en prioriteer kwetsbaarheden met AI-gestuurde CVE-samenvattingen (Common Vulnerabilities and Exposures) en aanbevolen herstelacties
Endpoint beleidsmanagement - Handhaaf en pas beleid aan op alle endpoints om compliance te waarborgen en netwerken te beschermen.
Scripts & taken - Voer massa-acties uit zoals remote commands, scripting, bestandsoverdracht, systeemherstart en Windows-updates voor meerdere endpoints
Proactieve waarschuwingen en geautomatiseerd herstel - Identificeer en los snel problemen op met realtime waarschuwingen en geautomatiseerde oplossingen via slimme acties
Endpointsecurity-dashboard - Centraliseer endpointsecurity met realtime dreigingsdetectie, geautomatiseerde respons, antivirusbeheer voor Splashtop AV en andere AV/EDR-oplossingen
Endpointconfiguratie - Pas essentiële beveiligings- en netwerkinstellingen toe op Windows en macOS, inclusief wachtwoorden, wifi, firewall, schijfversleuteling en meer, om configuratie-afwijkingen te minimaliseren.
Security & Compliance
Voldoet aan ISO 27001, AVG, GDPR, SOC 2 en ondersteunt HIPAA, FERPA, PCI en andere brancheconformiteiten
256-bits AES-encryptie (SSL/TLS)
Verificatie in twee stappen
Apparaatverificatie
Sessie-timeoutcontroles
Geavanceerde beveiligings- en toegangscontroles met SSO, cloud-sessieregistratie, gedetailleerde rechten, SIEM-integratie, IP-whitelisting en meer. 1
Breid de bescherming uit met Splashtop Antivirus (AV), endpoint detection and response (EDR) en managed detection and response (MDR), met oplossingen van toonaangevende leveranciers zoals Bitdefender, SentinelOne en CrowdStrike.2
Remote access & support
Remote control voor beheerde Windows-, Mac- en Linux-apparaten vanaf elk apparaat, met of zonder aanwezigheid van eindgebruikers
Onbeheerde toegang tot Android-apparaten, waaronder smartphones, tablets, rugged Android-devices, POS-apparaten, kiosken en settopboxen 1
Splashtop Connector voor externe toegang tot computers en servers via RDP, VNC of SSH zonder VPN of agent 1 te gebruiken
Plan tijdelijke toegang, stuur USB-apparaten (smartcards, beveiligingssleutels, stylussen en meer) om, gebruik uw lokale microfoon als input op uw externe computer, ervaar 4:4:4 kleurmodus met high-fidelity audio, Wacom Bridge en meer. 1
Toegang tot systeemtools zoals task manager, registry editor, device manager, service manager en remote commando's zonder de eindgebruiker te onderbreken
Bestandsoverdracht (inclusief bestandsoverdracht via slepen en neerzetten en Windows kopiëren / plakken )
Afdrukken vanop afstand
Blanco extern scherm
Ondersteuning voor meerdere monitoren
Chat (biinen sessie)
Sessie-opname (lokaal)
Whiteboard om het externe computerscherm te annoteren vanaf iPad en Android-tablets
Herstart of wek uw computer op afstand vanuit de Splashtop app of webconsole.
View-only modus
Deel mijn bureaublad (deel Windows-bureaublad via een weblink)
Drie gebruikers kunnen op afstand verbinding maken met één machine
Bekijk computerstatus, inactieve tijd, streamer-versie
Ondersteun gebruikers op beheerde, onbeheerde en mobiele apparaten met on-demand remote support en verbeter de probleemoplossing met geavanceerde servicedesk-workflows 3
Augmented Reality (AR) ondersteuning maakt realtime uitwisseling van mobiele camerabeelden mogelijk tussen eindgebruikers en externe IT-technici 3
Eindgebruikers werken op afstand met veilige, hoogwaardige toegang tot beheerde computers. 4
Beheersbaarheid
Loggen van verbindingen en activiteit
Definieer superadmins, admins, groepsspecifieke admins en members
Webbeheer van streamerinstellingen
Op computer- en gebruikersgroep gebaseerde rechten
Aangepaste tags voor flexibele subgroepering en organisatie van computers
Beleid voor streamerinstellingen voor het op afstand configureren van deze instellingen vanuit de webconsole
Geef de beheerder de mogelijkheid om sessie-opname af te dwingen en te uploaden naar een doelmap
Mogelijkheid om gebruikers toe te voegen aan een hoofdgroep en een subgroep voor een betere organisatie van toegangsrechten
Toelichting:
¹ Beschikbaar met Splashtop AEM (Enterprise)
2 Beschikbaar met Endpoint Security Add-on
3 Beschikbaar met On-demand support Add-on
4 Beschikbaar met de Add-on voor remote access voor eindgebruikers
Lees meer over Splashtop AEM en probeer het gratis op https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management