Intune + Splashtop
Bouclez la boucle avec la gestion autonome des terminaux
Veillez à ce que chaque terminal soit corrigé, pris en charge et prêt pour l’audit, y compris ceux en dehors d’Intune.
Contexte de vulnérabilité
Sachez exactement ce qu’il faut corriger en priorité.
Synthèse des CVE générée par IA pour chaque appareil.
Les indicateurs CISA KEV signalent les vulnérabilités activement exploitées.
Les associations CVE-KB et OS indiquent comment corriger rapidement chaque vulnérabilité.
Inventaire matériel et logiciel avec l’état de santé de chaque terminal.
Application de correctifs et remédiation en temps réel
Corrigez maintenant, sans attendre la prochaine synchronisation.
Appliquez des correctifs à Windows, macOS et aux applications tierces, à la demande ou selon votre planning.
Contrôle total des calendriers d’analyse, de mise à jour et de redémarrage.
Identifiez précisément la cause de l’échec d’une mise à jour et résolvez le problème plus rapidement.
Corrigez les problèmes grâce au contrôle à distance, aux scripts et aux outils en arrière-plan, sans interrompre les utilisateurs finaux.
Preuves prêtes pour l’audit
Prouvez que c’est fait, rapports à l’appui.
Rapports de réussite et d’échec avec des traces d’audit complètes.
Répondez à « qu’est-ce qui est installé où ? » en quelques secondes avec un inventaire logiciel complet.
Journaux détaillés de chaque action pour faciliter la conformité et les analyses forensiques.
Une couverture pour chaque terminal
Prenez en charge chaque appareil dont vous êtes responsable.
Intégrez les appareils non inscrits dans Intune, comme les machines de laboratoire, de test et des sous-traitants, au même processus de correctifs et à la même visibilité.
Contrôle à distance sans surveillance pour Windows, macOS et Linux.
Une seule console pour les correctifs, l’automatisation, la surveillance et le support.
Avantages de Splashtop AEM avec Intune
Comblez plus rapidement les failles de sécurité
Réduisez le temps entre l’apparition d’une vulnérabilité et sa correction, pour les systèmes d’exploitation comme pour les applications tierces.
Résolvez les problèmes dès le premier contact
Diagnostiquez et corrigez les problèmes en une seule session, sans faire passer les tickets d’un outil ou d’une équipe à l’autre.
Restez prêt pour les audits
Fournissez aux auditeurs des preuves claires dès qu’ils les demandent, sans créer de rapports manuellement.
Réduisez vos coûts
Moins de 1 $ par terminal et par mois, avec des tarifs dégressifs à mesure que vous vous développez, sans avoir à remplacer Intune.
Simplifiez les opérations informatiques
Moins d’outils, moins de contrats et moins de temps perdu à passer de l’un à l’autre.
Passez à l’échelle dans tous vos environnements
Gérez un site ou plusieurs environnements clients depuis une seule console, sans changer le fonctionnement de votre équipe.
Étendez Intune avec des opérations continues sur les terminaux
Priorisez les risques, corrigez-les à la demande et documentez chaque action avec Splashtop AEM