Automatisez votre informatique avec AEM – Correctifs, conformité et remédiation simplifiés
Participez à notre webinaire de 30 minutes pour découvrir comment la solution AEM (Autonomous Endpoint Management) de Splashtop automatise l’application des correctifs, la conformité et la correction des problèmes sur les terminaux Windows et macOS.
Vous apprendrez :
Automatisation de l’application des correctifs du système d’exploitation et des logiciels tiers
Veiller au respect des cadres de politiques personnalisés
Compléter Microsoft Intune avec une surveillance en temps réel
Détecter et résoudre les problèmes de manière proactive
Effectuer des actions en arrière-plan sans perturber les utilisateurs
Découvrez AEM en action lors de cette session de 30 minutes et apprenez des méthodes pratiques pour automatiser l’application des correctifs, la conformité et la correction des vulnérabilités sur tous vos terminaux.