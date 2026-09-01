Matriz de funciones de Autonomous Endpoint Management
Características Principales
Sistema operativo y parches de terceros - Protege contra vulnerabilidades automatizando las actualizaciones de sistemas operativos y software de terceros y tiene un mayor control sobre las versiones desplegadas
Informes de inventario - Accede a informes detallados sobre inventario de sistemas, hardware y software para mejorar la visibilidad, auditor�ía y cumplimiento normativo
Análisis del panel de control - Supervisa el estado de los puntos finales, el estado de los parches y el cumplimiento mediante un panel centralizado con información accionable y registros detallados
Análisis de CVE impulsados por IA - Identifica rápidamente riesgos, evaluar el impacto y priorizar vulnerabilidades con resúmenes de CVE (vulnerabilidades y exposiciones comunes) impulsados por IA y acciones de remediación recomendadas
Gestión de políticas de puntos finales - Personaliza y haz cumplir políticas entre puntos finales para mantener el cumplimiento y proteger las redes.
Scripts y tareas - Ejecuta acciones masivas como comandos remotos, scripting, transferencia de archivos, reinicio del sistema y actualizaciones de Windows para múltiples puntos finales
Alertas proactivas y remediación automatizada - Identifica y resuelve rápidamente los problemas con alertas en tiempo real y soluciones automáticas mediante acciones inteligentes
Panel de seguridad de puntos finales - Centraliza la protección de puntos finales con detección de amenazas en tiempo real, respuesta automatizada, gestión antivirus para Splashtop AV y otras soluciones AV/EDR
Configuración de puntos finales - Aplica la seguridad clave y la configuración de red en Windows y MacOS, incluyendo contraseñas, Wi-Fi, cortafuegos, cifrado de disco y más, para reducir la deriva de configuración
Seguridad y cumplimiento
Cumple con ISO 27001, RGPD, SOC 2 y admite la normativa HIPAA, FERPA, PCI y otros estándares industriales
Cifrado AES de 256 bits (SSL/TLS)
Verificación de dos pasos
Autenticación de dispositivos
Controles de tiempo de espera de sesión
Seguridad avanzada y controles de acceso con SSO, grabación de sesiones en la cloud, permisos detallados, integración SIEM, lista blanca de IP y más. 1
Amplía la protección con Splashtop Antivirus (AV), detección y respuesta de endpoints (EDR) y detección y respuesta gestionadas (MDR), con soluciones de proveedores líderes como Bitdefender, SentinelOne y CrowdStrike.2
Acceso remoto y soporte
Control remoto para dispositivos Windows, Mac y Linux gestionados desde cualquier dispositivo, con o sin un usuario final presente
Acceso no supervisado a dispositivos Android incluyendo smartphones, tabletas, dispositivos Android robustos, dispositivos POS, quioscos y decodificadores 1
Splashtop Connector para acceso remoto a ordenadores y servidores vía RDP, VNC o SSH sin usar VPN ni agente 1
Programa acceso temporal, redirige dispositivos USB (tarjetas inteligentes, llaves de seguridad, herramientas de stylus y más), usa tu micrófono local como entrada en tu ordenador remoto, experimenta el modo de color 4:4:4 con audio de alta fidelidad, Wacom Bridge y más. 1
Accede a herramientas del sistema como el administrador de tareas, editor de registros, gestor de dispositivos, gestor de servicios y comandos remotos sin interrumpir al usuario final
Transferencia de archivos (incluyendo la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, y la transferencia de archivos mediante copiar y pegar de Windows)
Impresión remota
Pantalla remota vacía
Soporte multipantalla
Chat (en sesión)
Grabación de sesiones (local)
Pizarra para anotar la pantalla remota del ordenador desde iPad y tabletas Android
Reinicia o activa tu ordenador de forma remota desde la aplicación Splashtop o la consola web.
Modo solo de vista
Compartir mi escritorio (compartir el escritorio de Windows a través de un enlace web)
Tres usuarios pueden conectarse remotamente a una máquina
Ver el estado de la computadora, tiempo inactivo, versión del streamer
Presta soporte a los usuarios en dispositivos gestionados, no gestionados y móviles con soporte remoto bajo demanda y mejora la resolución de problemas con flujos de trabajo avanzados para servicio de asistencia 3
Compatibilidad para Realidad Aumentada (AR) que permite compartir cámaras móviles en tiempo real entre usuarios finales y técnicos de TI remotos 3
El trabajo remoto del usuario final con acceso seguro y de alto rendimiento a ordenadores gestionados. 4
Manejabilidad
Registro de conexiones y actividad
Establece superadministradores, administradores, administradores específicos de grupos y miembros
Gestión web de la configuración del Streamer
Permisos basados en el grupo de computadoras y usuarios
Etiquetas personalizadas para subagrupaciones y organización flexibles de ordenadores
Política de configuración de streamer para configurar remotamente los ajustes de streamer desde la consola web
Permite que el administrador aplique la grabación de sesiones y la carga en una carpeta de destino
Capacidad para añadir usuarios que existan en un grupo principal y un subgrupo para una mejor organización de los permisos de acceso
Leyenda:
¹ Disponible con Splashtop AEM (Enterprise)
2 Disponible con el complemento de seguridad de puntos finales
3 Disponible con el complemento soporte bajo demanda
4 Disponible con el complemento de acceso remoto para usuarios finales
Infórmate más sobre Splashtop AEM y pruébalo gratis en https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management