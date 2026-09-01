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Matriz de funciones de Autonomous Endpoint Management

Características Principales

Sistema operativo y parches de terceros - Protege contra vulnerabilidades automatizando las actualizaciones de sistemas operativos y software de terceros y tiene un mayor control sobre las versiones desplegadas

Informes de inventario - Accede a informes detallados sobre inventario de sistemas, hardware y software para mejorar la visibilidad, auditoría y cumplimiento normativo

Análisis del panel de control - Supervisa el estado de los puntos finales, el estado de los parches y el cumplimiento mediante un panel centralizado con información accionable y registros detallados

Análisis de CVE impulsados por IA - Identifica rápidamente riesgos, evaluar el impacto y priorizar vulnerabilidades con resúmenes de CVE (vulnerabilidades y exposiciones comunes) impulsados por IA y acciones de remediación recomendadas

Gestión de políticas de puntos finales - Personaliza y haz cumplir políticas entre puntos finales para mantener el cumplimiento y proteger las redes.

Scripts y tareas - Ejecuta acciones masivas como comandos remotos, scripting, transferencia de archivos, reinicio del sistema y actualizaciones de Windows para múltiples puntos finales

Alertas proactivas y remediación automatizada - Identifica y resuelve rápidamente los problemas con alertas en tiempo real y soluciones automáticas mediante acciones inteligentes

Panel de seguridad de puntos finales - Centraliza la protección de puntos finales con detección de amenazas en tiempo real, respuesta automatizada, gestión antivirus para Splashtop AV y otras soluciones AV/EDR

Configuración de puntos finales - Aplica la seguridad clave y la configuración de red en Windows y MacOS, incluyendo contraseñas, Wi-Fi, cortafuegos, cifrado de disco y más, para reducir la deriva de configuración

Seguridad y cumplimiento

Cumple con ISO 27001, RGPD, SOC 2 y admite la normativa HIPAA, FERPA, PCI y otros estándares industriales

Cifrado AES de 256 bits (SSL/TLS)

Verificación de dos pasos

Autenticación de dispositivos

Controles de tiempo de espera de sesión

Seguridad avanzada y controles de acceso con SSO, grabación de sesiones en la cloud, permisos detallados, integración SIEM, lista blanca de IP y más. 1

Amplía la protección con Splashtop Antivirus (AV), detección y respuesta de endpoints (EDR) y detección y respuesta gestionadas (MDR), con soluciones de proveedores líderes como Bitdefender, SentinelOne y CrowdStrike.2

Acceso remoto y soporte

Control remoto para dispositivos Windows, Mac y Linux gestionados desde cualquier dispositivo, con o sin un usuario final presente

Acceso no supervisado a dispositivos Android incluyendo smartphones, tabletas, dispositivos Android robustos, dispositivos POS, quioscos y decodificadores 1

Splashtop Connector para acceso remoto a ordenadores y servidores vía RDP, VNC o SSH sin usar VPN ni agente 1

Programa acceso temporal, redirige dispositivos USB (tarjetas inteligentes, llaves de seguridad, herramientas de stylus y más), usa tu micrófono local como entrada en tu ordenador remoto, experimenta el modo de color 4:4:4 con audio de alta fidelidad, Wacom Bridge y más. 1

Accede a herramientas del sistema como el administrador de tareas, editor de registros, gestor de dispositivos, gestor de servicios y comandos remotos sin interrumpir al usuario final

Transferencia de archivos (incluyendo la transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, y la transferencia de archivos mediante copiar y pegar de Windows)

Impresión remota

Pantalla remota vacía

Soporte multipantalla

Chat (en sesión)

Grabación de sesiones (local)

Pizarra para anotar la pantalla remota del ordenador desde iPad y tabletas Android

Reinicia o activa tu ordenador de forma remota desde la aplicación Splashtop o la consola web.

Modo solo de vista

Compartir mi escritorio (compartir el escritorio de Windows a través de un enlace web)

Tres usuarios pueden conectarse remotamente a una máquina

Ver el estado de la computadora, tiempo inactivo, versión del streamer

Presta soporte a los usuarios en dispositivos gestionados, no gestionados y móviles con soporte remoto bajo demanda y mejora la resolución de problemas con flujos de trabajo avanzados para servicio de asistencia 3

Compatibilidad para Realidad Aumentada (AR) que permite compartir cámaras móviles en tiempo real entre usuarios finales y técnicos de TI remotos 3

El trabajo remoto del usuario final con acceso seguro y de alto rendimiento a ordenadores gestionados. 4

Manejabilidad

Registro de conexiones y actividad

Establece superadministradores, administradores, administradores específicos de grupos y miembros

Gestión web de la configuración del Streamer

Permisos basados en el grupo de computadoras y usuarios

Etiquetas personalizadas para subagrupaciones y organización flexibles de ordenadores

Política de configuración de streamer para configurar remotamente los ajustes de streamer desde la consola web

Permite que el administrador aplique la grabación de sesiones y la carga en una carpeta de destino

Capacidad para añadir usuarios que existan en un grupo principal y un subgrupo para una mejor organización de los permisos de acceso

Leyenda:

¹ Disponible con Splashtop AEM (Enterprise)

2 Disponible con el complemento de seguridad de puntos finales

3 Disponible con el complemento soporte bajo demanda

4 Disponible con el complemento de acceso remoto para usuarios finales

Infórmate más sobre Splashtop AEM y pruébalo gratis en https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management