Todo lo que necesitas para gestionar, asegurar y dar soporte a los dispositivos finales
Explora las características y capacidades que te ayudan a automatizar operaciones, mantener la seguridad y el cumplimiento, y gestionar endpoints a gran escala
Sistema operativo y parche de terceros
Protégete contra las vulnerabilidades automatizando las actualizaciones de los sistemas operativos y el software de terceros y teniendo un mayor control sobre las versiones implementadas.
Información sobre CVE basada en IA
Identifica rápidamente los riesgos, evalúa el impacto y prioriza las vulnerabilidades con resúmenes de CVE (vulnerabilidades y exposiciones comunes) impulsados por IA y acciones de reparación recomendadas.
Marco de políticas
Personaliza y aplica políticas en todos los puntos finales para mantener el cumplimiento y proteger las redes.
Alertas y soluciones proactivas
Identifica y resuelve problemas rápidamente con alertas en tiempo real y correcciones automatizadas a través de acciones inteligentes.
Información del panel de control
Supervisa el estado de los puntos finales, el estado de los parches y el cumplimiento a través de un panel centralizado con información útil y registros detallados.
Scripts y tareas
Ejecuta acciones masivas como comandos remotos, secuencias de comandos, transferencia de archivos, reinicio del sistema y actualizaciones de Windows para múltiples puntos finales.
Acciones en segundo plano
Accede a las herramientas del sistema, como el administrador de tareas, el editor del registro, el administrador de dispositivos, el administrador de servicios y el comando remoto sin interrumpir al usuario final.
Informes de inventario
Accede a informes detallados sobre el inventario del sistema, hardware y software para mejorar la visibilidad, la auditoría y el cumplimiento.
Panel de seguridad de puntos finales
Centraliza la protección de puntos finales con detección de amenazas en tiempo real, respuesta automatizada, gestión antivirus para Splashtop AV y otros.
Control remoto para dispositivos gestionados
Lleva el acceso remoto a Windows, Mac y Linux al instante desde cualquier dispositivo, con o sin usuario final presente.
Configuración de puntos finales (Vista previa)
Aplica la seguridad clave y la configuración de red en Windows y MacOS, incluyendo contraseñas, Wi-Fi, cortafuegos, cifrado de disco y más, para reducir la deriva de configuración.
Integraciones EDR
Despliega y gestiona sensores EDR, detecciones de superficie y supervisa la cobertura de puntos finales directamente desde la consola Splashtop, ampliando la visibilidad de seguridad a los flujos de trabajo cotidianos de TI.
Unifícate aún más con complementos
Splashtop Autonomous Endpoint Management (Enterprise)Conozca más
Fortalece el control y la capacidad de gestión con inicio de sesión único, controles de acceso mejorados y capacidades avanzadas de acceso remoto.
Soporte bajo demandaConozca más
Da soporte a usuarios en dispositivos gestionados, no gestionados y móviles con soporte remoto bajo demanda. Mejora la resolución de problemas con flujos de trabajo de la mesa de servicio y realidad aumentada (AR) para obtener orientación visual en tiempo real, lo que permite una resolución de problemas más rápida y eficiente.
Licencias para Trabajo Remoto de Usuario FinalConozca más
Permite a los usuarios finales trabajar de forma remota con acceso remoto seguro y de alto rendimiento a los ordenadores gestionados por ti
Seguridad del punto finalConozca más
Amplía AEM con capacidades de seguridad de terminal para proteger dispositivos contra amenazas modernas. Ofrece protección en capas con Splashtop AV, EDR y MDR, con soluciones de proveedores líderes como Bitdefender, SentinelOne y CrowdStrike.