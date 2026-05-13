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Splashtop Endpoint Management: Product Demo
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Todo lo que necesitas para gestionar, asegurar y dar soporte a los dispositivos finales

Explora las características y capacidades que te ayudan a automatizar operaciones, mantener la seguridad y el cumplimiento, y gestionar endpoints a gran escala

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A blue icon of a box with a downward arrow in the center, indicating a download or import action. The box has a horizontal line and two dashed lines beside the arrow inside.

Sistema operativo y parche de terceros

Protégete contra las vulnerabilidades automatizando las actualizaciones de los sistemas operativos y el software de terceros y teniendo un mayor control sobre las versiones implementadas.

Blue icon of a computer monitor with a cracked screen and a warning triangle containing an exclamation mark, indicating a computer error or malfunction.

Información sobre CVE basada en IA

Identifica rápidamente los riesgos, evalúa el impacto y prioriza las vulnerabilidades con resúmenes de CVE (vulnerabilidades y exposiciones comunes) impulsados por IA y acciones de reparación recomendadas.

A blue icon of a web browser window with three horizontal lines, representing a menu or list, on a light gray background.

Marco de políticas

Personaliza y aplica políticas en todos los puntos finales para mantener el cumplimiento y proteger las redes.

A blue line drawing of a billboard featuring a megaphone symbol, suggesting advertising or public announcements.

Alertas y soluciones proactivas

Identifica y resuelve problemas rápidamente con alertas en tiempo real y correcciones automatizadas a través de acciones inteligentes.

Blue icon of a dashboard displaying a pie chart, two horizontal lines, and an upward-trending line graph, all inside a square frame on a light background.

Información del panel de control

Supervisa el estado de los puntos finales, el estado de los parches y el cumplimiento a través de un panel centralizado con información útil y registros detallados.

Blue icon of three computer monitors connected in a triangular network, representing a computer network or networked computers, on a light gray background.

Scripts y tareas

Ejecuta acciones masivas como comandos remotos, secuencias de comandos, transferencia de archivos, reinicio del sistema y actualizaciones de Windows para múltiples puntos finales.

Blue outline icon of a laptop with a gear in front, symbolizing computer settings or configuration. The background is light gray.

Acciones en segundo plano

Accede a las herramientas del sistema, como el administrador de tareas, el editor del registro, el administrador de dispositivos, el administrador de servicios y el comando remoto sin interrumpir al usuario final.

Blue downward arrow with three horizontal blue lines of decreasing length on the right, suggesting a descending order or sorting icon, on a light gray background.

Informes de inventario

Accede a informes detallados sobre el inventario del sistema, hardware y software para mejorar la visibilidad, la auditoría y el cumplimiento.

A blue icon of a web browser window with two incomplete circles inside, one on the left and one on the right, on a light gray background.

Panel de seguridad de puntos finales

Centraliza la protección de puntos finales con detección de amenazas en tiempo real, respuesta automatizada, gestión antivirus para Splashtop AV y otros.

A blue icon showing a computer monitor with a padlock above it, connected to a horizontal line with a node.

Control remoto para dispositivos gestionados

Lleva el acceso remoto a Windows, Mac y Linux al instante desde cualquier dispositivo, con o sin usuario final presente.

Blue icon showing three databases connected to a central gear, symbolizing data integration or database management.

Configuración de puntos finales (Vista previa)

Aplica la seguridad clave y la configuración de red en Windows y MacOS, incluyendo contraseñas, Wi-Fi, cortafuegos, cifrado de disco y más, para reducir la deriva de configuración.

Blue line icon of a shield with a dot in the center, surrounded by six connected circles, resembling a network or hub, on a light gray background.

Integraciones EDR

Despliega y gestiona sensores EDR, detecciones de superficie y supervisa la cobertura de puntos finales directamente desde la consola Splashtop, ampliando la visibilidad de seguridad a los flujos de trabajo cotidianos de TI.

Demostración interactiva autoguiada

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Unifícate aún más con complementos

  • High performance icon

    Splashtop Autonomous Endpoint Management (Enterprise)

    Fortalece el control y la capacidad de gestión con inicio de sesión único, controles de acceso mejorados y capacidades avanzadas de acceso remoto.

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  • Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

    Soporte bajo demanda

    Da soporte a usuarios en dispositivos gestionados, no gestionados y móviles con soporte remoto bajo demanda. Mejora la resolución de problemas con flujos de trabajo de la mesa de servicio y realidad aumentada (AR) para obtener orientación visual en tiempo real, lo que permite una resolución de problemas más rápida y eficiente.

    Conozca más
  • End-User Remote Access icon

    Licencias para Trabajo Remoto de Usuario Final

    Permite a los usuarios finales trabajar de forma remota con acceso remoto seguro y de alto rendimiento a los ordenadores gestionados por ti

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  • Blue icon showing a web browser window with lines representing text, next to a shield with a check mark, symbolizing online security or verified website protection.

    Seguridad del punto final

    Amplía AEM con capacidades de seguridad de terminal para proteger dispositivos contra amenazas modernas. Ofrece protección en capas con Splashtop AV, EDR y MDR, con soluciones de proveedores líderes como Bitdefender, SentinelOne y CrowdStrike.

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