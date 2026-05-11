"Lo que más me gusta de Splashtop Autonomous Endpoint Management es su potente combinación de funciones que convierten una gran solución de acceso remoto en una plataforma de gestión de TI proactiva y completa que es muy fácil de usar y fácil de implementar. La integración perfecta con Splashtop Remote Support, junto con la gestión automatizada de parches, la implementación de antivirus y la supervisión en tiempo real, le ahorra a nuestro equipo mucho tiempo y esfuerzo. Nos permite pasar de un modelo de soporte reactivo a uno preventivo, garantizando que nuestros puntos finales estén seguros y nuestras operaciones sean eficientes".