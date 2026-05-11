Haz crecer tu proveedor de servicios gestionados (MSP) con operaciones de endpoint más inteligentes
Protege, supervisa y gestiona fácilmente los puntos finales de los clientes y automatiza las tareas rutinarias de TI sin el coste y la complejidad de las herramientas tradicionales de RMM.
Proteger entornos de clientes
Ayuda a tus clientes a mantenerse seguros y cumplir con las normativas mediante la gestión de parches, la visibilidad de vulnerabilidades, la cobertura de protección de endpoints y los informes que apoyan las auditorías y las necesidades de ciberseguro.
Incrementar la satisfacción del cliente
Resuelve problemas más rápido con soporte remoto seguro y bajo demanda en cada entorno de cliente. Minimiza el tiempo de inactividad, mantén a los usuarios productivos y ofrece el servicio receptivo que los clientes esperan.
Mejora la Eficiencia del Técnico
Automatiza las tareas rutinarias de los dispositivos finales, reduce el cambio de herramientas y da a los técnicos un acceso más rápido a la información y a las herramientas de soporte remoto que necesitan para resolver problemas.
Crece Sin Añadir Complejidad
Admite más clientes y puntos de acceso con una plataforma que es fácil de implementar, simple de gestionar y rentable para escalar en entornos de múltiples sistemas operativos.
Ventajas de Splashtop para Autonomous Endpoint Management
Plataforma unificada para el crecimiento de MSP
Simplifica las operaciones y escala de manera más inteligente con una única solución para la gestión de puntos finales, la seguridad de puntos finales y el acceso remoto tanto para el soporte de TI como para los clientes de TI que trabajan desde casa.
Costes más bajos, márgenes más altos
Mejora los márgenes de beneficio con precios competitivos, al tiempo que escalas las operaciones de TI en entornos de clientes híbridos y remotos y grandes flotas de dispositivos con múltiples sistemas operativos.
Simplificar la integración de clientes
Haz que nuevos clientes estén listos rápidamente con un despliegue fácil y una configuración simple. Expande las ofertas de servicio con la plataforma modular de Splashtop diseñada para ayudar a los Proveedores de Servicios Gestionados a crecer sin agregar complejidad operativa.
Servicio de atención al cliente inigualable
El equipo de soporte experto de Splashtop está disponible las 24 horas del día, los 5 días de la semana por teléfono, chat o correo electrónico para resolver problemas rápidamente, mantener tus conexiones remotas fluidas y las implementaciones optimizadas. Cuenta con respuestas rápidas y orientación proactiva para que tu negocio nunca pierda el ritmo y, a su vez, puedas prestar una experiencia de TI superior a tus clientes.
"Splashtop es la mejor herramienta en mi cinturón. Lo utilicé para el control remoto, soporte a usuarios finales, parcheo de todas mis aplicaciones y gestión de inventario. Sois la solución más rentable y simple con el mejor soporte al cliente. Sin duda, te recomendaría a cualquiera que busque soporte remoto y gestión de dispositivos. Arreglar problemas solía llevarme hasta 20 minutos por tarea, y ahora me toma menos de 5 hacerlo con Splashtop."
Cameron Montgomery
Propietario/Operador, C.M. Computers Northwest LLC
Una mejora imprescindible para cualquier usuario de Splashtop
"Lo que más me gusta de Splashtop Autonomous Endpoint Management es su potente combinación de funciones que convierten una gran solución de acceso remoto en una plataforma de gestión de TI proactiva y completa que es muy fácil de usar y fácil de implementar. La integración perfecta con Splashtop Remote Support, junto con la gestión automatizada de parches, la implementación de antivirus y la supervisión en tiempo real, le ahorra a nuestro equipo mucho tiempo y esfuerzo. Nos permite pasar de un modelo de soporte reactivo a uno preventivo, garantizando que nuestros puntos finales estén seguros y nuestras operaciones sean eficientes".
Ilan S.
CTO, CIO
Una potente combinación de funciones
"Splashtop Autonomous Endpoint Management resuelve el principal problema de gestionar y proteger un entorno de puntos finales distribuidos. Nos ha ayudado a pasar de un modelo de soporte reactivo de "reparación de averías" a uno proactivo y automatizado. Esto ha reducido significativamente la carga de trabajo manual de nuestro equipo de TI al automatizar tareas críticas como la gestión de parches y actualizaciones de seguridad. Los principales beneficios son una mayor eficiencia operativa, una postura de seguridad mejorada y la capacidad de prevenir problemas antes de que afecten a nuestros usuarios, todo ello manteniendo nuestros costes manejables".
Ilan S.
Director de tecnología, director de informática
Autonomous Endpoint Management es un complemento increíble para Splashtop Enterprise
"Ya soy cliente de Splashtop Enterprise. Lo que más me gusta es que Autonomous Endpoint Management está integrado en mi versión actual de Splashtop, por lo que puedo realizar parches de SO y software de terceros desde la misma consola. También me gusta el informe Endpoint Security Overview que me muestra de forma sencilla los puntos finales que están en riesgo (protección de puntos finales deshabilitada, amenazas encontradas por punto final, etc.)".
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Tecnologías de la información y servicios