Autonomous Endpoint Management for Smarter IT Operations
Automatiza las tareas rutinarias de TI y asegúrate de que tus puntos finales estén seguros, actualizados y cumplan con la aplicación de parches, la visibilidad y el control en tiempo real en todos los puntos finales.
Gestión de parches en tiempo real para complementar Intune y otros MDM
No esperes a la próxima ventana de mantenimiento. Detecta y corrige las vulnerabilidades de día cero al instante, con visibilidad de CVE y control total sobre el sistema operativo y la aplicación de parches de aplicaciones de terceros. Cierra las brechas de seguridad y aplica el cumplimiento en tiempo real antes de que las amenazas se conviertan en incidentes.
Visibilidad y control mejorados
Obtén supervisión de TODOS los puntos finales a través de un panel de control de un solo panel, lo que permite un fácil seguimiento de los activos, supervisa el estado de la seguridad y mantiene el cumplimiento de ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI y otras normativas.
Supervisión y gestión integrales de puntos finales
Agiliza y facilita la gestión de entornos distribuidos con políticas de puntos finales, alertas proactivas, herramientas de automatización y remediación, junto con un acceso remoto de alto rendimiento a cualquier dispositivo corporativo o BYOD (tráete tu dispositivo).
Resistencia de TI preparada para el futuro
Refuerza la seguridad con análisis de vulnerabilidades asistido por IA, parches de software personalizados y corrección proactiva. Los servicios opcionales de EDR y MDR agregan una capa adicional de defensa, lo que ayuda a los equipos de TI a mantenerse preparados para las amenazas en evolución y mantener los sistemas seguros y actualizados.
Ventajas de Splashtop para Autonomous Endpoint Management
Una plataforma unificada para todo lo relacionado con TI Copy
Ya sea que estés escalando o simplificando, Splashtop combina la gestión de puntos finales, la seguridad de puntos finales y el acceso remoto para ambos: para que TI preste soporte y para que los usuarios finales trabajen desde casa. Intégrate con Active Directory, sistemas de emisión de tickets, ITSM y otras herramientas para una experiencia de usuario perfecta.
Rentable y escalable Copy
Reduce los costes operativos con precios competitivos mientras escalas las operaciones de TI en equipos híbridos, entornos remotos y grandes flotas de dispositivos con múltiples sistemas operativos.
Mejor seguridad y capacidad de gestión Copy
Obtén integración de SSO, registro avanzado y control de acceso granular para salvaguardar sus conexiones remotas y proteger tu organización contra amenazas en evolución.
Servicio de atención al cliente inigualable Copy
El equipo de soporte experto de Splashtop está disponible las 24 horas del día, los 5 días de la semana por teléfono, chat o correo electrónico para resolver problemas rápidamente, mantener tus conexiones remotas fluidas y las implementaciones optimizadas. Cuenta con respuestas rápidas y orientación proactiva para que tu entorno de TI se mantenga resistente y los empleados sigan siendo productivos.
Una mejora imprescindible para cualquier usuario de Splashtop
"Lo que más me gusta de Splashtop Autonomous Endpoint Management es su potente combinación de funciones que convierten una gran solución de acceso remoto en una plataforma de gestión de TI proactiva y completa que es muy fácil de usar y fácil de implementar. La integración perfecta con Splashtop Remote Support, junto con la gestión automatizada de parches, la implementación de antivirus y la supervisión en tiempo real, le ahorra a nuestro equipo mucho tiempo y esfuerzo. Nos permite pasar de un modelo de soporte reactivo a uno preventivo, garantizando que nuestros puntos finales estén seguros y nuestras operaciones sean eficientes".
Ilan S.
CTO, CIO
Una potente combinación de funciones
"Splashtop Autonomous Endpoint Management resuelve el principal problema de gestionar y proteger un entorno de puntos finales distribuidos. Nos ha ayudado a pasar de un modelo de soporte reactivo de "reparación de averías" a uno proactivo y automatizado. Esto ha reducido significativamente la carga de trabajo manual de nuestro equipo de TI al automatizar tareas críticas como la gestión de parches y actualizaciones de seguridad. Los principales beneficios son una mayor eficiencia operativa, una postura de seguridad mejorada y la capacidad de prevenir problemas antes de que afecten a nuestros usuarios, todo ello manteniendo nuestros costes manejables".
Ilan S.
Director de tecnología, director de informática
Autonomous Endpoint Management es un complemento increíble para Splashtop Enterprise
"Ya soy cliente de Splashtop Enterprise. Lo que más me gusta es que Autonomous Endpoint Management está integrado en mi versión actual de Splashtop, por lo que puedo realizar parches de SO y software de terceros desde la misma consola. También me gusta el informe Endpoint Security Overview que me muestra de forma sencilla los puntos finales que están en riesgo (protección de puntos finales deshabilitada, amenazas encontradas por punto final, etc.)".
Usuario verificado
Tecnologías de la información y servicios