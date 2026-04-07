Seguridad de los Puntos Finales con Splashtop
Mantén tus puntos finales seguros con soluciones de protección potentes y flexibles. Si necesitas un antivirus, EDR o una defensa gestionada ininterrumpida, Splashtop te da las herramientas y la experiencia para estar a la vanguardia de las ciberamenazas.
Splashtop Antivirus
Desarrollado por Bitdefender, Splashtop Antivirus ofrece protección en tiempo real contra malware, ransomware, phishing y otras amenazas para tus ordenadores Windows y Mac. Está completamente integrado con tu consola Splashtop para una fácil implementación y gestión centralizada. Protege tus puntos finales por tan solo $0.99 por punto final al mes.
Detección y respuesta de puntos finales
Para las organizaciones que necesitan mayor visibilidad, detección de amenazas y respuesta rápida, Splashtop ofrece soluciones de detección y respuesta de puntos finales (EDR) de líderes de seguridad confiables.
Ahora puedes adquirir las siguientes plataformas EDR a través de Splashtop:
Bitdefender GravityZone EDR
Singularidad SentinelOne Completa
CrowdStrike Falcon
También puedes reforzar tus defensas con servicios de Detección y Respuesta Gestionada (MDR) de Bitdefender, SentinelOne o CrowdStrike. MDR combina tecnología con experiencia práctica en seguridad para supervisar, detectar y responder a amenazas en tu nombre - 24/7/365.
Ventajas de Splashtop para la seguridad de puntos finales
Gestión centralizada de antivirus Copy
Implementa, configura y supervisa Splashtop Antivirus directamente desde tu consola web
Cobertura flexible de dispositivos Copy
Protege los puntos finales en entornos remotos y locales, garantizando una seguridad perfecta para equipos híbridos y distribuidos.
Precios exclusivos para clientes Copy
Los clientes de Splashtop disfrutan de tarifas más bajas en soluciones antivirus y EDR, lo que facilita escalar la seguridad sin que suban los costes.
Integraciones de seguridad fiables Copy
Agrega soluciones EDR y MDR fiables a tu pila de seguridad de los principales proveedores como Bitdefender o CrowdStrike
¿Deseas proteger tus puntos finales?
Ya sea que acabes de comenzar con los antivirus o estés buscando fortalecer tus defensas con EDR o MDR, estamos aquí para ayudarte a dar el siguiente paso en seguridad de puntos finales.