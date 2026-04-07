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Splashtop Antivirus Console

Seguridad de los Puntos Finales con Splashtop

Mantén tus puntos finales seguros con soluciones de protección potentes y flexibles. Si necesitas un antivirus, EDR o una defensa gestionada ininterrumpida, Splashtop te da las herramientas y la experiencia para estar a la vanguardia de las ciberamenazas.

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A close-up of a person’s hands using a smartphone, with a blurred, warm-toned background and soft lights in the distance.

Splashtop Antivirus

Desarrollado por Bitdefender, Splashtop Antivirus ofrece protección en tiempo real contra malware, ransomware, phishing y otras amenazas para tus ordenadores Windows y Mac. Está completamente integrado con tu consola Splashtop para una fácil implementación y gestión centralizada. Protege tus puntos finales por tan solo $0.99 por punto final al mes.

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Secure login authentication on a laptop screen, representing Privileged Access Management (PAM) for enhanced cybersecurity.

Detección y respuesta de puntos finales

Para las organizaciones que necesitan mayor visibilidad, detección de amenazas y respuesta rápida, Splashtop ofrece soluciones de detección y respuesta de puntos finales (EDR) de líderes de seguridad confiables.

Ahora puedes adquirir las siguientes plataformas EDR a través de Splashtop:

  • Bitdefender GravityZone EDR

  • Singularidad SentinelOne Completa

  • CrowdStrike Falcon

También puedes reforzar tus defensas con servicios de Detección y Respuesta Gestionada (MDR) de Bitdefender, SentinelOne o CrowdStrike. MDR combina tecnología con experiencia práctica en seguridad para supervisar, detectar y responder a amenazas en tu nombre - 24/7/365.

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Ventajas de Splashtop para la seguridad de puntos finales

  • A blue outline of a globe with a padlock in front, symbolizing internet security or online privacy.

    Gestión centralizada de antivirus Copy

    Implementa, configura y supervisa Splashtop Antivirus directamente desde tu consola web

  • Blue icon of a computer monitor displaying a jagged line, with a large magnifying glass hovering over part of the line, suggesting data analysis or investigation.

    Cobertura flexible de dispositivos Copy

    Protege los puntos finales en entornos remotos y locales, garantizando una seguridad perfecta para equipos híbridos y distribuidos.

  • Cost Savings icon

    Precios exclusivos para clientes Copy

    Los clientes de Splashtop disfrutan de tarifas más bajas en soluciones antivirus y EDR, lo que facilita escalar la seguridad sin que suban los costes.

  • Blue outline of a key entering a rectangular keyhole, symbolizing access, security, or login, on a light gray background.

    Integraciones de seguridad fiables Copy

    Agrega soluciones EDR y MDR fiables a tu pila de seguridad de los principales proveedores como Bitdefender o CrowdStrike

¿Deseas proteger tus puntos finales?

Ya sea que acabes de comenzar con los antivirus o estés buscando fortalecer tus defensas con EDR o MDR, estamos aquí para ayudarte a dar el siguiente paso en seguridad de puntos finales.

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