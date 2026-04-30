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Personaliza los complementos de Splashtop Gestión autónoma de dispositivos para tu entorno

Splashtop Autonomous Endpoint Management automatiza la gestión de dispositivos finales para los equipos de TI, mejorando la visibilidad y manteniendo los dispositivos seguros y actualizados. Los complementos amplían las capacidades más allá de las operaciones básicas con controles de acceso más fuertes, seguridad en capas, soporte remoto más amplio y trabajo remoto seguro.

Actualiza a Gestión autónoma de dispositivos (Enterprise)

Fortalece la seguridad y la capacidad de gestión con inicio de sesión único, controles de acceso mejorados y capacidades avanzadas de acceso remoto. Esta actualización de complemento ayuda a los equipos de TI a simplificar la autenticación, reducir la fricción para los administradores y fortalecer la supervisión operacional.

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SSO and SAML integration key icon

Integración de inicio de sesión único

Simplifica la autenticación y la gobernanza de acceso con la integración SSO/SAML a través de proveedores de identidad líderes, incluidos Azure AD, Okta, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE y Google Workspace.

Blue icon showing a web browser window with lines representing text, next to a shield with a check mark, symbolizing online security or verified website protection.

Seguridad Avanzada y Controles de Acceso

Protege los entornos con grabación de sesiones en la nube, controles de acceso granulares basados en roles, integración con SIEM, lista blanca de IP y más.

Blue icon showing two stylized people sitting next to each other, with curved lines above them resembling a wireless signal, on a light gray background.

Capacidades Avanzadas de Sesión Remota

Obtén acceso no supervisado para Android y soporta flujos de trabajo híbridos con redirección USB y de tarjeta inteligente, paso de micrófono, modo de color 4:4:4, audio de alta fidelidad y Wacom Bridge para entrada de lápiz precisa y casos de uso creativo.

Blue icon of a USB cable with two connectors, one on each end, depicted on a light gray background.

Splashtop Connector

Conecta de manera segura a computadoras y servidores con RDP, VNC y SSH sin usar VPN ni instalar ningún agente de acceso remoto.

Open API Icon

Integraciones y APIs

Intégrate con plataformas de tickets y otras para tener un soporte remoto sin inconvenientes y aprovecha las API abiertas para automatizar los flujos de trabajo y mejorar las operaciones de TI.

Añadir Soluciones de Seguridad de Endpoint

Amplía AEM con soluciones de seguridad para endpoints que protegen los dispositivos contra amenazas modernas, sin ninguna complejidad añadida. Ya sea que necesites antivirus (AV), detección y respuesta en el endpoint (EDR), o detección y respuesta gestionada (MDR), Splashtop reúne las operaciones del endpoint y la seguridad en una experiencia optimizada. Elija entre proveedores líderes de la industria, como SentinelOne, CrowdStrike y Bitdefender, entregados y gestionados a través de la plataforma Splashtop.

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A blue icon shows two curved lines merging upward into a single straight arrow pointing up, symbolizing merging or combining paths, on a light gray background.

Consolidación de proveedores, menos complejidad

Simplifique la adquisición y facturación con una sola plataforma para la gestión de dispositivos y seguridad, reduciendo la dispersión de proveedores y desbloqueando mejores precios.

A blue outline of an eye inside a blue square border on a light gray background, resembling an icon for visibility or view.

Consola única para una visibilidad completa

Gestiona las operaciones y la seguridad de los dispositivos finales desde una consola AEM centralizada, sin cambiar de herramientas.

Deployment icon

Implementación y políticas integradas

Despliega agentes, configura políticas y supervisa la protección junto a los flujos de trabajo de endpoint existentes.

Blue icon showing three databases connected to a central gear, symbolizing data integration or database management.

Precios y licencias simplificados

La consolidación de precios de complementos reduce costes, aumenta márgenes y permite un crecimiento más escalable.

Blue outline icon of a computer monitor with a padlock, representing secure access or device security.

Seguridad que escala con tus necesidades

Explora y expande fácilmente de AV a EDR o MDR a medida que evolucionan los requisitos.

Mejora el Soporte remoto con Splashtop SOS, Service Desk y Realidad Aumentada

Proporciona a los técnicos las herramientas para ofrecer soporte rápido cuando y donde se necesite. Con capacidades de soporte remoto bajo demanda, los equipos pueden solucionar problemas de manera más eficiente, guiar a los usuarios en tiempo real y reducir el tiempo de inactividad.

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A blue icon of a web browser window with three horizontal lines, representing a menu or list, on a light gray background.

Soporte rápido y flexible en cualquier lugar

Ofrece soporte remoto a demanda a computadoras y dispositivos móviles sin agente preinstalado, utilizando un simple código de sesión.

Blue line drawing of a person’s head wearing a headset with a microphone, suggesting customer support or communication services, on a light gray background.

Comunicación y colaboración en tiempo real

Apoya a los usuarios de manera más efectiva con chat en sesión y llamada de voz, y permite que hasta tres técnicos colaboren en la misma sesión.

A blue icon of a table or spreadsheet with three overlapping rectangles in the background, suggesting multiple sheets or documents.

Flujos de trabajo de soporte integrados y elevados

Optimiza las operaciones con integraciones de ITSM y sistemas de tickets (incluyendo Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira y Microsoft Teams), y mejora la eficiencia del soporte remoto en todo tu entorno de TI.

Blue line art icon showing a smartphone, tablet, and desktop monitor overlapping, representing responsive or multi-device compatibility on a light gray background.

Servicio de asistencia

Centraliza el soporte con flujos de trabajo de la mesa de servicio que permiten la gestión de solicitudes de soporte con múltiples métodos de conexión remota, habilitando una solución de problemas flexible y eficiente desde la solicitud hasta la resolución.

Blue outline illustration of a 3D cube with a hand icon below it, pointing upward as if selecting or interacting with the cube, on a light gray background.

Orientación Remota Asistida por Realidad Aumentada (AR)

Extiende el soporte remoto con AR viendo transmisiones en vivo de la cámara y guiando a los usuarios con anotaciones interactivas, permitiendo una comunicación más clara y una resolución de problemas más rápida cuando el uso compartido de pantalla no es una opción.

Permitir a los usuarios finales acceder a los ordenadores desde cualquier lugar

Habilita el acceso remoto seguro para empleados y clientes que necesiten conectarse a sus dispositivos de trabajo desde cualquier lugar. Este complemento ayuda a soportar el trabajo flexible mientras mantiene el control, la productividad y la continuidad del negocio.

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Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

Accede a Computadoras de Trabajo desde Cualquier Lugar

Permitir a los usuarios acceder de manera segura a sus computadoras de trabajo desde cualquier lugar y cualquier dispositivo, incluyendo Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook, de modo que el trabajo no se interrumpa.

A blue icon of a web browser window with two incomplete circles inside, one on the left and one on the right, on a light gray background.

Sesiones remotas de alto rendimiento

Ofrece una experiencia de escritorio remoto fluida con conexiones rápidas, baja latencia y visuales claros, haciendo que las tareas diarias de trabajo sean ágiles y confiables en todos los planes.

remote access asset "access management" icon

Herramientas Esenciales para el Trabajo Remoto

Mejora la productividad con capacidades integradas como transferencia de archivos, soporte para múltiples monitores, impresión remota, soporte de audio, compartición de portapapeles y reinicio remoto.

Blue icon of three people connected by a line, arranged in a triangle, symbolizing communication, teamwork, or collaboration on a light gray background.

Controles ampliados para equipos y colaboración

Mejora la productividad del equipo con chat de sesión, gestión de acceso basada en roles, y la capacidad para que varios usuarios accedan al mismo ordenador cuando es necesaria la colaboración.

Blue outline icon of a hand holding a wrench, symbolizing tools, repair, or technical support, on a light gray background.

Configuración fácil y gestión centralizada de usuarios

Despliega rápidamente el acceso remoto instalando el Splashtop Streamer en los dispositivos objetivo y gestiona usuarios y computadoras desde una consola centralizada, lo que facilita escalar desde usuarios individuales hasta pequeños equipos.