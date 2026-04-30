Personaliza los complementos de Splashtop Gestión autónoma de dispositivos para tu entorno
Splashtop Autonomous Endpoint Management automatiza la gestión de dispositivos finales para los equipos de TI, mejorando la visibilidad y manteniendo los dispositivos seguros y actualizados. Los complementos amplían las capacidades más allá de las operaciones básicas con controles de acceso más fuertes, seguridad en capas, soporte remoto más amplio y trabajo remoto seguro.
Actualiza a Gestión autónoma de dispositivos (Enterprise)
Fortalece la seguridad y la capacidad de gestión con inicio de sesión único, controles de acceso mejorados y capacidades avanzadas de acceso remoto. Esta actualización de complemento ayuda a los equipos de TI a simplificar la autenticación, reducir la fricción para los administradores y fortalecer la supervisión operacional.
Integración de inicio de sesión único
Simplifica la autenticación y la gobernanza de acceso con la integración SSO/SAML a través de proveedores de identidad líderes, incluidos Azure AD, Okta, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE y Google Workspace.
Seguridad Avanzada y Controles de Acceso
Protege los entornos con grabación de sesiones en la nube, controles de acceso granulares basados en roles, integración con SIEM, lista blanca de IP y más.
Capacidades Avanzadas de Sesión Remota
Obtén acceso no supervisado para Android y soporta flujos de trabajo híbridos con redirección USB y de tarjeta inteligente, paso de micrófono, modo de color 4:4:4, audio de alta fidelidad y Wacom Bridge para entrada de lápiz precisa y casos de uso creativo.
Splashtop Connector
Conecta de manera segura a computadoras y servidores con RDP, VNC y SSH sin usar VPN ni instalar ningún agente de acceso remoto.
Integraciones y APIs
Intégrate con plataformas de tickets y otras para tener un soporte remoto sin inconvenientes y aprovecha las API abiertas para automatizar los flujos de trabajo y mejorar las operaciones de TI.
Añadir Soluciones de Seguridad de Endpoint
Amplía AEM con soluciones de seguridad para endpoints que protegen los dispositivos contra amenazas modernas, sin ninguna complejidad añadida. Ya sea que necesites antivirus (AV), detección y respuesta en el endpoint (EDR), o detección y respuesta gestionada (MDR), Splashtop reúne las operaciones del endpoint y la seguridad en una experiencia optimizada. Elija entre proveedores líderes de la industria, como SentinelOne, CrowdStrike y Bitdefender, entregados y gestionados a través de la plataforma Splashtop.
Consolidación de proveedores, menos complejidad
Simplifique la adquisición y facturación con una sola plataforma para la gestión de dispositivos y seguridad, reduciendo la dispersión de proveedores y desbloqueando mejores precios.
Consola única para una visibilidad completa
Gestiona las operaciones y la seguridad de los dispositivos finales desde una consola AEM centralizada, sin cambiar de herramientas.
Implementación y políticas integradas
Despliega agentes, configura políticas y supervisa la protección junto a los flujos de trabajo de endpoint existentes.
Precios y licencias simplificados
La consolidación de precios de complementos reduce costes, aumenta márgenes y permite un crecimiento más escalable.
Seguridad que escala con tus necesidades
Explora y expande fácilmente de AV a EDR o MDR a medida que evolucionan los requisitos.
Mejora el Soporte remoto con Splashtop SOS, Service Desk y Realidad Aumentada
Proporciona a los técnicos las herramientas para ofrecer soporte rápido cuando y donde se necesite. Con capacidades de soporte remoto bajo demanda, los equipos pueden solucionar problemas de manera más eficiente, guiar a los usuarios en tiempo real y reducir el tiempo de inactividad.
Soporte rápido y flexible en cualquier lugar
Ofrece soporte remoto a demanda a computadoras y dispositivos móviles sin agente preinstalado, utilizando un simple código de sesión.
Comunicación y colaboración en tiempo real
Apoya a los usuarios de manera más efectiva con chat en sesión y llamada de voz, y permite que hasta tres técnicos colaboren en la misma sesión.
Flujos de trabajo de soporte integrados y elevados
Optimiza las operaciones con integraciones de ITSM y sistemas de tickets (incluyendo Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira y Microsoft Teams), y mejora la eficiencia del soporte remoto en todo tu entorno de TI.
Servicio de asistencia
Centraliza el soporte con flujos de trabajo de la mesa de servicio que permiten la gestión de solicitudes de soporte con múltiples métodos de conexión remota, habilitando una solución de problemas flexible y eficiente desde la solicitud hasta la resolución.
Orientación Remota Asistida por Realidad Aumentada (AR)
Extiende el soporte remoto con AR viendo transmisiones en vivo de la cámara y guiando a los usuarios con anotaciones interactivas, permitiendo una comunicación más clara y una resolución de problemas más rápida cuando el uso compartido de pantalla no es una opción.
Permitir a los usuarios finales acceder a los ordenadores desde cualquier lugar
Habilita el acceso remoto seguro para empleados y clientes que necesiten conectarse a sus dispositivos de trabajo desde cualquier lugar. Este complemento ayuda a soportar el trabajo flexible mientras mantiene el control, la productividad y la continuidad del negocio.
Accede a Computadoras de Trabajo desde Cualquier Lugar
Permitir a los usuarios acceder de manera segura a sus computadoras de trabajo desde cualquier lugar y cualquier dispositivo, incluyendo Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook, de modo que el trabajo no se interrumpa.
Sesiones remotas de alto rendimiento
Ofrece una experiencia de escritorio remoto fluida con conexiones rápidas, baja latencia y visuales claros, haciendo que las tareas diarias de trabajo sean ágiles y confiables en todos los planes.
Herramientas Esenciales para el Trabajo Remoto
Mejora la productividad con capacidades integradas como transferencia de archivos, soporte para múltiples monitores, impresión remota, soporte de audio, compartición de portapapeles y reinicio remoto.
Controles ampliados para equipos y colaboración
Mejora la productividad del equipo con chat de sesión, gestión de acceso basada en roles, y la capacidad para que varios usuarios accedan al mismo ordenador cuando es necesaria la colaboración.
Configuración fácil y gestión centralizada de usuarios
Despliega rápidamente el acceso remoto instalando el Splashtop Streamer en los dispositivos objetivo y gestiona usuarios y computadoras desde una consola centralizada, lo que facilita escalar desde usuarios individuales hasta pequeños equipos.