Demostración de Splashtop Autonomous Endpoint Management
Todo lo que necesitas saber sobre la gestión autónoma de dispositivos con Splashtop
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Averigua cómo optimizar las operaciones de TI, automatizar tareas rutinarias y garantizar que tus puntos finales sean seguros, estén actualizados y cumplan con las normas, todo desde la consola Splashtop. Descubre cómo puedes utilizar Splashtop Autonomous Endpoint Management para la gestión de puntos finales, la gestión de parches, la supervisión, los informes y mucho más. También puedes empezar una prueba gratis para probar lo que ves en la demo.
Demo: Splashtop AEM - Gestión autónoma de dispositivos más fácil