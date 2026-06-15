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Splashtop Business App
Para los dispositivos desde los que quieres conectarte y usar para gestionar.
Streamer empresarial Splashtop
Para los dispositivos que quieres gestionar, conectar y conectar.
Disponible para Windows, MacOS, Linux, Chromebook, Androidy iOS.
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Descarga Soporte remoto, Acceso remoto, Personal, On-Premise, Classroom, Mirroring360, Whiteboard y Wired XDisplay.
Si un técnico te está ayudando y te pide un código, ve a sos.splashtop.com.
Requisitos del sistema
Windows 7 y versiones superiores, incluyendo las versiones de Windows Server
macOS 10.13 y superior
iOS 14 y superiores
Android 5.0 y superiores
Para versiones anteriores, consulta este artículo de soporte.