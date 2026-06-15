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Requisitos del sistema

  • Windows 7 y versiones superiores, incluyendo las versiones de Windows Server

  • macOS 10.13 y superior

  • iOS 14 y superiores

  • Android 5.0 y superiores

  • Para versiones anteriores, consulta este artículo de soporte.


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