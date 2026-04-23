Política de Privacidad - Splashtop AEM
Este contrato puede ser traducido a diferentes idiomas. En caso de surgir cualquier conflicto o incoherencia entre la versión en inglés o cualquier traducción de esta, prevalecerá y regirá siempre la versión en inglés.
Esta es una Política de Privacidad global. Ciertas secciones pueden aplicarse solo si te encuentras en ciertas partes del mundo, como la UE o California.
1. Introducción
Esta Política de Privacidad ("Política") detalla el compromiso de Splashtop Inc. ("Splashtop") de proteger la privacidad de las personas que visitan nuestros Sitios Web y que se registran para usar los productos y Servicios (como se define a continuación) que comercializamos por suscripción ("Suscriptor"). Para los propósitos de esta Política, el término "Sitios Web" se referirá colectivamente a www.splashtop.com, así como a cualquier otro sitio web operado por Splashtop y/o sus afiliados que contengan un enlace a esta Política.
En Splashtop, nuestro objetivo es ser transparentes sobre cómo se recopila, utiliza y/o comparte tu información personal. El propósito de esta Política es informarte sobre los tipos de información personal que podemos recopilar de ti y cómo se utilizará esa información. Splashtop recopila cierta información personal a través de sus Sitios web, así como de su familia de productos y/o servicios relacionados (cada uno un “Servicio” o los “Servicios”). Excepto según lo expresamente establecido en esta Política, Splashtop no utilizará tu información de ninguna otra manera ni para ningún otro propósito.
Si tus datos están regidos por la ley de protección de datos de la UE, el Responsable del tratamiento de tus datos personales es Splashtop B.V., con oficina registrada en (1019 GM) Ámsterdam, Países Bajos, en Piet Heinkade 135.
Si tus datos están regidos por la ley de protección de datos del Reino Unido, el Controlador es Splashtop, Inc. Nuestro Representante en el Reino Unido es MyEDPO UK Limited, puedes contactar a nuestro representante del Reino Unido en info@myedpo.com
Si tienes alguna pregunta o deseo en relación con tus datos personales o con nuestras prácticas de privacidad, puedes contactarnos en privacy@splashtop.com.
2. Alcance de esta Política
En esta Política, la información personal significa información relacionada con una persona natural identificada o identificable. Una persona identificable es aquella que puede ser identificada, directa o indirectamente, en particular por referencia a un identificador como un nombre, un número de identificación o datos de ubicación. El uso de la información recopilada a través de nuestros Servicios se limitará al propósito de proporcionar los Servicios para los cuales el Suscriptor se ha comprometido.
Nuestros sitios web pueden contener enlaces a otros sitios web y las prácticas de información y el contenido de dichos otros sitios web están regidos por las declaraciones de privacidad de esos otros sitios web. No somos responsables de las prácticas de privacidad de dichos otros sitios web y te animamos a revisar las declaraciones de privacidad de cualquiera de esos otros sitios web para entender sus prácticas de información.
En ciertos casos, podemos procesar tu información personal como Procesador o Proveedor de Servicios en nombre de nuestros clientes Suscriptores. Si eres una persona que interactúa con un Suscriptor mientras usas nuestros Servicios (como un cliente de uno de nuestros Suscriptores que es, por ejemplo, un Proveedor de Servicios Gestionados o un técnico de soporte de TI) y deseas modificar tu información de contacto o ya no deseas ser contactado por uno de nuestros Suscriptores que usan nuestros Servicios, por favor contacta directamente al Suscriptor con el que interactúas.
3. Actualizaciones de la Política de Privacidad
Debido a la naturaleza en rápida evolución de Internet, es posible que necesitemos actualizar esta Política de vez en cuando. Si es así, publicaremos la Política de Privacidad actualizada en nuestros Sitios Web ubicados en https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy. También podemos enviar notificaciones por correo electrónico a los usuarios registrados de los Sitios Web informándoles de cualquier cambio en la Política.
4. Qué Información Recopilamos de Ti en nuestros Sitios Web
Al visitar nuestros Sitios Web, se le puede dar la opción de completar un registro de servicio, completar una encuesta u otro formulario que podría contener información personal identificable, como el nombre de identificación de usuario, una dirección de correo electrónico y/o cualquier otra información que transmita voluntariamente con su comunicación hacia nosotros.
Además, cada vez que visitas una página web de Splashtop, tu navegador puede enviar cierta información a nuestro servidor, la cual registramos. Esta información puede incluir la URL de la página web de referencia, su navegador, tipo de sistema operativo, así como la información establecida a continuación:
Cookies y Otras Tecnologías de Seguimiento:
Nosotros y nuestros socios autorizados podemos colocar cookies y otras tecnologías de recopilación de información en tu navegador. Estas tecnologías nos proporcionan información personal, incluyendo información sobre dispositivos y redes que utilizas para acceder a nuestros Sitios Web, y otra información sobre tus interacciones con nuestros Sitios Web. Para obtener información detallada sobre el uso de cookies en los Sitios Web, por favor lee y revisa nuestra Política de Cookies que se encuentra en https://www.splashtop.com/legal/cookie-policy. Si estás en la UE o el Reino Unido, las cookies se colocarán solo después de que hayas aceptado su colocación. Puedes optar por no aceptar o bloquear las cookies en cualquier momento.
Nos asociamos con terceros para gestionar nuestra publicidad en otros sitios. Nuestros socios externos también pueden usar tecnologías como cookies para recopilar información sobre tus actividades en nuestros Sitios Web y otros sitios con el fin de sugerir anuncios basados en tus actividades de navegación e intereses. Si deseas que esta información no se use con el propósito de ofrecerte anuncios basados en tus intereses, puedes optar por no participar haciendo clic en https://preferences-mgr.truste.com .(o si se encuentra en la Unión Europea, puede optar por el uso de cookies haciendo clic ).
Podemos usar balizas web, etiquetas y scripts en nuestros Sitios Web o en correos electrónicos que te enviamos. Estas nos ayudan a entregar cookies, contar visitas a nuestros Sitios Web, entender el uso y la efectividad de las campañas y determinar si un correo electrónico ha sido abierto y actuado. Podemos recibir informes basados en el uso de estas tecnologías de nuestros proveedores de servicios externos de manera individual y agregada. Si te encuentras en la Unión Europea o el Reino Unido, solo utilizaremos dichas tecnologías si has consentido su uso.
Podemos usar Objetos de Almacenamiento Local (“LSOs”) como HTML5 para almacenar información de contenido y preferencias. Varios navegadores pueden ofrecer sus propias herramientas de gestión para eliminar LSOs de HTML5. Terceras partes con las que nos asociamos para proporcionar ciertas funcionalidades en nuestros sitios web o para mostrar publicidad basada en tu actividad de navegación en la web, utilizan LSOs como HTML5 para recopilar y almacenar información. Para más información sobre cómo gestionar LSOs de Flash, por favor visita https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.
Registros:
Como ocurre con la mayoría de los sitios web y servicios ofrecidos a través de Internet, recopilamos cierta información y la almacenamos en archivos de registro cuando interactúas con nuestros Sitios Web y Servicios. Esta información incluye direcciones de protocolo de internet (IP) así como el tipo de navegador, proveedor de servicios de internet, URLs de páginas de referencia/salida, sistema operativo, sello de fecha/hora, información que buscas, preferencias de idioma y localización, números de identificación asociados con tus dispositivos, tu operador móvil, y la información de configuración del sistema. Ocasionalmente, conectamos información personal con información recopilada en nuestros archivos de registro según sea necesario para mejorar nuestros Sitios Web y Servicios. En tal caso, trataríamos la información combinada de acuerdo con esta Política. Splashtop requiere esta información para que el Sitio Web y los Servicios funcionen de la manera más óptima posible (por ejemplo, para mostrar el contenido correctamente y mantener el Sitio Web y los Servicios seguros), por lo que el procesamiento de estos datos personales es necesario para los propósitos de los intereses legítimos perseguidos por Splashtop y se almacenan durante 1 año.
Analítica:
Recopilamos información analítica cuando usas los Sitios web para ayudarnos a mejorarlos. También podemos compartir datos anónimos sobre tus acciones en nuestros Sitios web con proveedores de servicios de análisis de terceros.
También usamos software de análisis móvil para permitirnos entender mejor la funcionalidad de nuestra aplicación móvil en tu dispositivo. Este software puede registrar información como la frecuencia con la que usas la aplicación móvil, los eventos que ocurren dentro de la aplicación móvil, el uso agregado, los datos de rendimiento y desde dónde se descargó la aplicación móvil. No vinculamos la información que almacenamos dentro del software de análisis con ninguna información personalmente identificable que envíes dentro de la aplicación móvil. El procesamiento de datos personales es necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos por Splashtop, con el fin de mejorar los servicios y no se conservarán por más de 2 años.
5. Qué información recopilamos de usted si solicita un trabajo con nosotros
Si solicitas un puesto en Splashtop, proporcionarás tus datos personales como tu nombre y apellido, dirección completa, dirección de correo electrónico, número de teléfono y tu CV y otros archivos adjuntos a tu solicitud. Splashtop utiliza esta información para revisar tu solicitud y responder a tu aplicación. El procesamiento de estos datos personales es necesario para celebrar un contrato en el que eres parte y para los fines de los intereses legítimos perseguidos por Splashtop, a saber, el reclutamiento. Splashtop retiene tus datos personales durante 4 semanas después del rechazo o, con tu consentimiento, por un período de 2 años.
6. Información que Recopilamos de los Suscriptores a través de nuestros Servicios Información de Cuenta y Registro:
Solicitamos y podemos recopilar información personal sobre ti, como tu nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico e información de tarjeta de crédito, así como cierta información relacionada como el nombre de tu empresa y el nombre del sitio web, cuando te registras para una cuenta para acceder o utilizar uno o más de nuestros Servicios (una "Cuenta"). También solicitamos y recopilamos información personal como una dirección de correo electrónico y un nombre o alias de cualquier individuo que autorices para iniciar sesión y utilizar nuestros Servicios en relación con Tu Cuenta.
Si te registras para una cuenta de prueba gratuita, no se te pedirá que ingreses la información de tu tarjeta de crédito a menos y hasta que decidas continuar con una suscripción paga a nuestros Servicios. Se utiliza un intermediario de terceros para gestionar el procesamiento de tarjetas de crédito. Este intermediario no tiene permiso para almacenar, retener o usar tu información de facturación para ningún propósito excepto para el procesamiento de tarjetas de crédito en nuestro nombre.
Nos referimos a cualquier información descrita anteriormente como “Información de la Cuenta” para los propósitos de esta Política. El procesamiento de su Información de Cuenta en este contexto es necesario para la ejecución de un contrato en el que usted es parte en relación con el uso de nuestro Servicio. No puedes registrarte para una Cuenta y hacer uso de nuestros servicios sin proporcionarnos estos datos personales. Excepto por los Registros Financieros como tu nombre, dirección de facturación y envío, registros de facturas, y/o acuerdos entre tú y Splashtop (“Registros Financieros”), tu Información de Cuenta se almacena mientras tengas una Cuenta y se eliminará contactando a privacy@splashtop.com. Splashtop tiene la obligación legal de conservar los Registros Financieros por un período de 7 años desde la fecha de la transacción de la factura.
Otras Presentaciones:
Solicitamos y podemos recopilar información personal de ti cuando envías formularios web en nuestros Sitios Web o mientras utilizas funciones interactivas de los Sitios Web, incluyendo la participación en encuestas, concursos, promociones, sorteos, programas (incluyendo aplicaciones para programas de revendedores, referidos, beta y acceso anticipado), solicitando soporte al cliente, o comunicándote con nosotros de otra manera. El procesamiento de información personal es necesario para los propósitos de los intereses legítimos perseguidos por Splashtop, para interactuar contigo. Tus datos personales se almacenan por un período de un mes después de responder a tu mensaje, resolver tu problema o al final de la encuesta, concurso, promoción, sorteo o programa.
Boletines:
Si te has suscrito a los boletines de Splashtop, te enviaremos información sobre el desarrollo de nuestros Servicios. Si, en algún momento, ya no deseas recibir correos electrónicos de Splashtop, puedes darte de baja utilizando la opción de exclusión que se proporciona en cada correo electrónico que te enviamos. También puedes darte de baja enviando un correo electrónico a privacy@splashtop.com. Para suscribirte, debes proporcionarnos tu dirección de correo electrónico. Procesamos esta información personal sobre la base de tu consentimiento, el cual puedes retirar en cualquier momento al darte de baja. Retenemos tu dirección de correo electrónico y los datos que muestran que te has suscrito al boletín mientras estés suscrito al boletín y no más de 1 año después de que te des de baja.
Información del asistente:
Solicitamos y podemos recopilar información personal como tu nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico cuando te registras o asistes a un evento patrocinado u otros eventos en los que participe algún miembro del equipo de Splashtop. Por lo tanto, el procesamiento de tus datos personales es necesario para la ejecución de un contrato en el que eres parte. No puedes registrarte para un evento sin proporcionarnos estos datos personales. Tu información personal se elimina de acuerdo con la sección de Boletines de esta política.
Software de escritorio y aplicación móvil:
Cuando descargas, instalas y usas nuestros Servicios, recopilamos la siguiente información: (a) Información del dispositivo, incluidos los nombres de los dispositivos, el tipo de dispositivo que usas, su dirección IP y dirección MAC, y la versión del sistema operativo, y (b) Información de la sesión, incluyendo la hora de inicio de la sesión, hora de finalización, velocidad de acceso a los servidores de Splashtop en diferentes regiones, nuestros volcados de fallos de software de escritorio o aplicación móvil, o registros de errores. Splashtop requiere esta información para que los Servicios funcionen de la manera más óptima posible (por ejemplo, para mostrar el contenido correctamente y mantener los Servicios seguros), por lo que el procesamiento de estos datos personales es necesario para cumplir nuestro contrato contigo y puede ser transferido al cliente o eliminado contactando a privacy@splashtop.com.
7. Información que recopilamos de otras fuentes
Widgets de Redes Sociales:
Los sitios web pueden incluir funciones de redes sociales, como el botón Me gusta de Facebook, y widgets, como el botón Compartir Esto o mini-programas interactivos que se ejecutan en nuestros sitios web. Estas funciones pueden recopilar tu dirección de protocolo de Internet, qué página estás visitando en los sitios web, y pueden establecer una cookie para permitir que la función funcione correctamente. Las funciones de redes sociales y los widgets son alojados por un tercero o directamente en los sitios web. Tus interacciones con estas funciones están regidas por la declaración de privacidad de las empresas que las proporcionan. Si tu información personal está regida por las leyes de protección de datos de la UE o del Reino Unido, Splashtop solo permitirá dicho procesamiento de datos si has consentido las cookies (ver sección 4 arriba).
Información de servicios de terceros:
También podemos obtener otra información, incluida información personal, de terceros. Por ejemplo, podemos tener acceso a información del dispositivo de un servicio RMM (monitoreo y gestión remota) de terceros que se integra con nuestros Servicios. Cualquier acceso que podamos tener a dicha información de un servicio RMM de terceros está de acuerdo con los procedimientos de autorización determinados por ese servicio. Debes verificar tus configuraciones de privacidad en estos servicios de terceros para entender y cambiar la información que se nos envía a través de estos servicios.
8. Cómo usamos tu Información personal
Usos Generales:
Usamos la información que recopilamos sobre ti (incluida la información personal, en la medida en que sea aplicable) para una variedad de propósitos, incluyendo (a) proporcionar, operar, mantener, mejorar y promover los Servicios; (b) permitirte acceder y usar los Servicios; (c) procesar y completar transacciones, y enviarte información relacionada, incluidas confirmaciones de compra y facturas; (d) enviar mensajes transaccionales, incluidas respuestas a tus comentarios, preguntas y solicitudes; proporcionar servicio al cliente y soporte; y enviarte avisos técnicos, actualizaciones, alertas de seguridad y mensajes de soporte y administrativos; (e) enviar comunicaciones promocionales, como proporcionarte información sobre productos y servicios, características, encuestas, boletines, ofertas, promociones, concursos y eventos; y proporcionar otras noticias o información sobre nosotros y nuestros socios. Puedes optar por no recibir comunicaciones de marketing de nuestra parte contactándonos en privacy@splashtop.com o siguiendo las instrucciones para cancelar la suscripción incluidas en nuestras comunicaciones de marketing; (f) procesar y entregar entradas y recompensas de concursos o sorteos; (g) monitorear y analizar tendencias, uso y actividades en relación con los sitios web y servicios y para fines de marketing o publicidad; (h) investigar y prevenir transacciones fraudulentas, acceso no autorizado a los Servicios y otras actividades ilegales; (i) personalizar los sitios web y servicios, incluyendo proporcionando características o anuncios que coincidan con tus intereses y preferencias; y (j) para otros propósitos para los cuales obtenemos tu consentimiento.
9. Base Legal para el Procesamiento:
Recopilamos tu información personal solo cuando se aplica una o más de las siguientes condiciones: (a) tenemos tu consentimiento para hacerlo, (b) cuando necesitamos la información personal para realizar un contrato contigo (por ejemplo, para entregar los Servicios que has solicitado), o (c) cuando el procesamiento está en nuestros intereses legítimos o los de un tercero (y no se ve superado por tus intereses de protección de datos o derechos y libertades fundamentales). En algunos casos, también podemos tener la obligación legal de recopilar información personal tuya, o puede que necesitemos la información personal para proteger tus intereses vitales o los de otra persona.
Cuando dependemos de tu consentimiento para procesar la información personal, tienes el derecho de retirar o rechazar tu consentimiento en cualquier momento. Ten en cuenta que esto no afecta la legalidad del procesamiento basado en el consentimiento antes de su retiro. Si deseas retirar tu consentimiento o si tienes alguna pregunta o necesitas más información sobre la base legal en la que recopilamos y usamos tu información personal, por favor contáctanos en privacy@splashtop.com.
10. Compartición de Información Recopilada
Proveedores de Servicios de Terceros:
Compartimos información, incluida información personal, con nuestros proveedores de servicios externos que utilizamos para proporcionar alojamiento y mantenimiento de nuestros Sitios Web, desarrollo de aplicaciones, respaldo, almacenamiento, procesamiento de pagos, servicio de notificación por correo electrónico, análisis y otros servicios para nosotros. Estos proveedores de servicios externos pueden tener acceso o procesar su información personal con el propósito de proporcionar estos servicios para nosotros. No permitimos que nuestros proveedores de servicios externos utilicen la información personal que compartimos con ellos para sus propios fines de marketing o para cualquier otro propósito que no esté relacionado con los servicios que nos brindan.
Cumplimiento de leyes y solicitudes de aplicación de la ley; Protección de nuestros derechos:
En ciertas situaciones, podemos estar obligados a divulgar información personal en respuesta a solicitudes legales de autoridades públicas, incluyendo para cumplir con requisitos de seguridad nacional o de aplicación de la ley. Podemos divulgar información personal para responder a citaciones, órdenes judiciales o procesos legales, o para establecer o ejercer nuestros derechos legales o defendernos contra reclamaciones legales. También podemos compartir dicha información si creemos que es necesario para investigar, prevenir o tomar medidas con respecto a actividades ilegales, fraude sospechoso, situaciones que involucren amenazas potenciales a la seguridad física de cualquier persona, violaciones de nuestros Términos de Servicio, disponibles en https://www.splashtop.com/terms/splashtop, o según lo requiera la ley.
Testimonios:
De vez en cuando, podemos publicar testimonios en los Sitios Web que pueden contener información personal. Obtenemos tu consentimiento para publicar tu nombre junto con tu testimonio. Si deseas actualizar o eliminar tu testimonio, puedes contactarnos en privacy@splashtop.com.
Compartición de Splashtop:
Podemos compartir información, incluida la información personal, con cualquier miembro del equipo de Splashtop. Además, podemos compartir tu información personal identificable y/o información agregada con una entidad matriz, subsidiaria o afiliada en nuestra familia corporativa. Podemos transferir tu información personal identificable y/o información agregada a una entidad sucesora tras una fusión, consolidación u otra reorganización corporativa en la que participe Splashtop o a un comprador de todos o sustancialmente todos los activos de Splashtop a los que se relacionen los Sitios Web o los Servicios.
Con Tu Consentimiento:
También podemos compartir información personal con terceros cuando tengamos su consentimiento para hacerlo.
11. Cuánto Tiempo Conservamos Su Información Personal
Retendremos su información personal durante el tiempo que sea necesario para cumplir con los propósitos descritos en esta Política, a menos que se requiera o permita un período de retención más largo por ley (como requisitos fiscales, contables u otros requisitos legales). Cuando no tengamos una necesidad comercial legítima en curso para procesar su información personal, la eliminaremos o la anonimizaremos, o, si esto no es posible (por ejemplo, porque su información personal ha sido almacenada en archivos de respaldo), entonces almacenaremos su información personal de manera segura y la aislaremos de cualquier procesamiento posterior hasta que la eliminación se complete automáticamente después de un período de 2 años.
Para la información personal que procesamos en nombre de nuestros Suscriptores, retendremos dicha información personal de acuerdo con los términos de nuestro acuerdo con ellos, sujeto a la ley aplicable.
12. Tus Derechos de Privacidad
A solicitud, te proporcionaremos información sobre si poseemos, o procesamos en nombre de un tercero, cualquiera de tu información personal. Para solicitar esta información, por favor contáctanos en privacy@splashtop.com. Los suscriptores de nuestros Servicios pueden actualizar o cambiar su Información de Cuenta editando su perfil o registro de organización o contactando a support@splashtop.com para obtener instrucciones más detalladas. Para hacer una solicitud para que la información personal mantenida por nosotros te sea devuelta o eliminada, por favor envía un correo electrónico a privacy@splashtop.com. Las solicitudes para acceder, cambiar o eliminar su información se manejarán dentro de treinta (30) días.
Una persona que busque acceso, o que busque corregir o enmendar inexactitudes en, o eliminar información personal almacenada o procesada por nosotros en nombre de un Suscriptor debe dirigir su consulta al Suscriptor (el controlador de datos). Al recibir una solicitud de uno de nuestros Suscriptores para que eliminemos los datos, responderemos a su solicitud dentro de los treinta (30) días. Retendremos la información personal que almacenamos y procesamos en nombre de nuestros Suscriptores durante el tiempo que sea necesario para proporcionar los Servicios a nuestros Suscriptores. Retendremos y utilizaremos esta información personal según sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales, resolver disputas y hacer cumplir nuestros acuerdos.
La seguridad de tu información personal es importante para nosotros. Seguimos estándares generalmente aceptados para proteger la información personal que se nos envía, tanto durante la transmisión como una vez que se recibe. Si tienes alguna pregunta sobre la seguridad de tu información personal, puedes contactarnos en support@splashtop.com.
Si usted es un Suscriptor o de otro modo nos proporciona información personal en relación con su uso de nuestros Sitios Web o Servicios, eliminaremos esta información a su solicitud, siempre que, a pesar de dicha solicitud, esta información pueda ser retenida mientras mantenga una Cuenta para nuestros Servicios, o según sea necesario para proporcionarle nuestros Servicios, cumplir con nuestras obligaciones legales, resolver disputas y hacer cumplir nuestros acuerdos.
Derechos Adicionales para EEE y Reino Unido:
Si eres de ciertos territorios (como el Área Económica Europea o “EEA”), puedes tener el derecho de ejercer derechos adicionales disponibles para ti bajo las leyes aplicables, incluyendo:
Derecho de Acceso: Tienes derecho a obtener información sobre qué información personal procesamos sobre ti.
Derecho de rectificación: Tienes el derecho de solicitar la rectificación de información personal inexacta que te concierne.
Derecho de borrado: En ciertas circunstancias, puedes tener un derecho más amplio al borrado de la información personal que tenemos sobre ti, por ejemplo, si ya no es necesaria en relación con los propósitos para los que fue originalmente recopilada. Sin embargo, ten en cuenta que podemos necesitar retener cierta información para fines de mantenimiento de registros, para completar transacciones o para cumplir con nuestras obligaciones legales.
Derecho a oponerse al procesamiento: Puedes tener el derecho de solicitar que Splashtop deje de procesar tu información personal y/o dejen de enviarte comunicaciones de marketing.
Derecho a restringir el procesamiento: Puedes tener el derecho de solicitar que restrinjamos el procesamiento de tu información personal en ciertas circunstancias (por ejemplo, cuando creas que la información personal que tenemos sobre ti es inexacta o se mantiene de manera ilegal).
Derecho a la portabilidad de datos: En ciertas circunstancias, puedes tener el derecho de recibir tu información personal en un formato estructurado, legible por máquina y de uso común y solicitar que transfiramos la información personal a otro controlador de datos sin impedimentos.
Derecho a retirar el consentimiento: Cuando el procesamiento de tu información personal se basa en tu consentimiento, tienes derecho a retirar tu consentimiento en cualquier momento. En tal caso, dejaremos de procesar tus datos inmediatamente.
Si deseas ejercer tales derechos, por favor contáctanos en privacy@splashtop.com . Consideraremos tu solicitud de acuerdo con las leyes aplicables. Para proteger tu privacidad y seguridad, podemos tomar medidas para verificar tu identidad antes de cumplir con la solicitud. Estos derechos pueden no ser ejercitables donde entren en conflicto con los derechos de Splashtop, el personal de Splashtop y los clientes, u otros, incluyendo pero no limitado a ciertos derechos de propiedad, derechos a procedimientos justos, derechos de confidencialidad, derechos de privacidad en conflicto.
Responderemos a tu solicitud sin demora indebida y, en circunstancias normales, dentro de 1 mes desde la recepción de tu solicitud; sin embargo, nuestro tiempo de respuesta puede extenderse por 2 meses adicionales cuando sea necesario, teniendo en cuenta la complejidad del asunto y el volumen de solicitudes pendientes. Si es necesario extender nuestro tiempo de respuesta típico, te notificaremos dentro de 1 mes desde la recepción de tu solicitud inicial, junto con la(s) razón(es) del retraso.
Si determinamos que no se tomará ninguna acción respecto a tu solicitud, te informaremos sin demora y a más tardar dentro de 1 mes de la recepción de tu solicitud junto con la(s) razón(es) de nuestra negativa a tomar acción. En tal caso, tendrá derecho a presentar una queja ante la autoridad de supervisión correspondiente y a buscar un remedio judicial.
Toda persona que desee acceder a la información personal almacenada o procesada por nosotros en nombre de un Suscriptor, o que desee corregirla o modificarla, o eliminarla, debe dirigir su consulta al Suscriptor (el controlador de datos).
Derechos Adicionales para el Estado de California:
La Ley de Privacidad del Consumidor de California ("la CCPA") entró en vigor el 1 de enero de 2020. Estamos comprometidos a proteger su privacidad y cumplir con la CCPA. Si usted es un consumidor de California, la CCPA le proporciona derechos específicos con respecto a su Información Personal:
Categorías de Información Personal Recopilada: En los últimos 12 meses, hemos recopilado las categorías de información personal enumeradas a continuación. Ten en cuenta que no todas las categorías de información se recopilan de todas las personas.
Identificadores, como nombre, direcciones de correo electrónico, dirección de Protocolo de Internet, nombre de cuenta u otros identificadores de contacto similares
Categorías de información personal descritas en el estatuto de Registros de Clientes de California (Código Civil de California Sección 1798.80), incluyendo nombre, número de teléfono, dirección postal, información de pago y, para candidatos a empleo, historial educativo y laboral
Información comercial, incluyendo datos de uso de productos, registros de productos o servicios comprados o considerados, o hábitos de compra
Actividad de Internet y otras redes similares, como el historial de navegación en nuestros sitios web o información sobre la interacción con nuestros sitios web, correos electrónicos o productos, inferencias, incluida información sobre tus intereses, preferencias y marcas y productos favoritos
Registros de clientes, dirección de facturación, información de tarjeta de crédito o débito,
Datos de geolocalización
Información profesional o relacionada con el empleo de consumidores y candidatos a empleo, incluyendo el título del trabajo e información de contacto comercial.
Tus Derechos: Bajo la CCPA, los consumidores de California tienen los siguientes derechos: Derecho a solicitar acceso a las piezas específicas de información personal que hemos recopilado sobre ellos en los últimos 12 meses. También puedes solicitar detalles adicionales sobre nuestras prácticas de información, incluidas las categorías de información personal que hemos recopilado sobre ti, las categorías de fuentes de dicha recopilación, el propósito comercial o empresarial para recopilar información personal, las categorías de terceros con quienes compartimos tu información personal, las categorías de información personal que hemos divulgado sobre ti en los últimos 12 meses; Derecho a solicitar la rectificación y eliminación de tu información personal (sujeto a ciertas excepciones);
Derecho a oponerse al procesamiento;
Derecho a la portabilidad de datos;
Puede optar por no vender su información personal y la elaboración de perfiles de comportamiento, incluida la toma de decisiones automatizada.
Si decides ejercer tus derechos bajo la CCPA, Splashtop no te discriminará y continuarás recibiendo el mismo acceso y precios para los Servicios que cualquier persona que haya decidido no ejercer sus derechos bajo la CCPA.
Los consumidores de California pueden hacer solicitudes razonables de derechos sin cargo enviando una solicitud a través de las opciones de contacto por correo electrónico y postal al final de esta política de privacidad. Su solicitud debe incluir suficiente información que nos permita verificar razonablemente que usted es la persona sobre la cual recopilamos información personal, lo que puede incluir su dirección de correo electrónico, nombre y dirección de correo electrónico de la cuenta de Splashtop (que se requiere solo si ya tiene una cuenta con nosotros). Dentro de los 45 días de recibir una solicitud viable, Splashtop completará los requisitos de la solicitud y enviará toda la documentación relevante necesaria para confirmar la finalización al solicitante. Si es razonablemente necesario para completar una solicitud, se añadirá una extensión de 45 días después de proporcionar al solicitante un aviso de extensión.
Venta y Compartición de Información Personal: No vendemos ninguno de tus datos personales a terceros en el sentido ordinario del término ‘vender’. Sin embargo, compartimos tu información personal para los fines descritos en esta política de privacidad con nuestros procesadores aprobados. También usamos servicios de análisis de sitios web que pueden procesar información personal que puede constituir una ‘venta’ bajo CCPA. Puedes optar por no participar en eso en cualquier momento bloqueando las cookies en nuestro sitio web. Por favor, consulta nuestra lista de subprocesadores para más información.
Divulgaciones adicionales: Para divulgaciones adicionales sobre tu información personal, según lo requerido por la CCPA, por favor consulta el resto de esta política de privacidad. Puedes encontrar información sobre los propósitos comerciales y de negocio para los cuales recopilamos tu información personal, las fuentes de las cuales recopilamos datos personales, e información sobre las categorías de terceros a quienes divulgamos tu información personal, así como información sobre qué categorías de información personal están siendo divulgadas.
13. Transferencia Internacional de Información Recopilada
Splashtop es una empresa global con sede en EE.UU. Para facilitar nuestras operaciones globales, así como para proporcionarte los Servicios a los que te suscribiste, podemos transferir y acceder a dicha información personal desde todo el mundo, incluidos otros países en los que Splashtop tiene operaciones para los fines descritos en esta Política. También podemos transferir tu información personal a nuestros procesadores de terceros, que pueden estar ubicados en un país diferente al tuyo. Tales países pueden tener leyes que son diferentes, y potencialmente no tan protectoras, como las leyes de tu propio país. Splashtop ha firmado un Acuerdo de Procesamiento de Datos (“DPA”) con nuestros procesadores de terceros como salvaguarda contractual para asegurar que se cumplan obligaciones equivalentes a las requeridas por Splashtop. Algunos de nuestros proveedores de servicios están ubicados fuera del Área Económica Europea (EEA), incluidos los Estados Unidos, Taiwán y China. Para cumplir con las leyes de protección de datos de la UE sobre la transferencia internacional de datos, los proveedores de servicios fuera de la EEA solo pueden procesar tus datos personales de acuerdo con un contrato celebrado entre Splashtop y el proveedor de servicios, incorporando las Cláusulas Contractuales Estándar de la Comisión Europea, que aseguran que se establezcan arreglos adecuados de protección de datos (Artículo 46.1(c) RGPD), o si se aplica otra salvaguarda para la transferencia internacional detallada en el Capítulo V del RGPD. Para más información sobre dónde y cómo se puede acceder o obtener el documento relevante, por favor contáctanos.
14. Privacidad de los Niños
Reconocemos los intereses de privacidad de los niños y alentamos a los padres y tutores a tomar un papel activo en las actividades e intereses en línea de sus hijos. Los Sitios Web no están destinados a niños menores de 13 años. No dirigimos sus servicios ni los Sitios Web a niños menores de 13 años. No recopilamos conscientemente información personal identificable de niños menores de 13 años. Si se da cuenta de que estamos procesando la información personal de niños menores de 13 años, contáctenos y eliminaremos dichos datos lo antes posible.
15. Enlaces a Sitios de Terceros
Los Sitios Web pueden proporcionar enlaces a otros sitios web o recursos sobre los cuales no tenemos control (“Sitios Web Externos”). Dichos enlaces no constituyen un respaldo por parte de Splashtop de esos Sitios Web Externos. Reconoces que te proporcionamos estos enlaces solo por conveniencia. No somos responsables del contenido de dichos Sitios Web Externos. Tu uso de los Sitios Web Externos está sujeto a los términos de uso y políticas de privacidad ubicados en dichos Sitios Web Externos.
16. Seguridad
La seguridad de tu información personal es importante para nosotros. Seguimos estándares generalmente aceptados para proteger la información personal que se nos envía, tanto durante la transmisión como una vez que se recibe. Empleamos medidas procedimentales y tecnológicas, consistentes con las prácticas de la industria, para proteger tu información personal identificable. Tales medidas están razonablemente diseñadas para ayudar a proteger tu información personal identificable de pérdida, acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción. Usamos cortafuegos, protección con contraseña, cifrado, capa de conexión segura y tomamos otras medidas de seguridad física y colocamos restricciones internas sobre quién dentro de Splashtop puede acceder a tus datos para ayudar a prevenir el acceso no autorizado a tu información personal identificable. Puedes encontrar detalles adicionales sobre nuestras medidas técnicas y organizativas aquí: https://www.splashtop.com/security/practices/technical-and-organizational-measures.
Si tienes alguna pregunta respecto a esta Política, por favor contáctanos:
Por correo electrónico: privacy@splashtop.com
Por correo: 10050 North Wolfe Road, Suite SW2-S260, Cupertino, CA 95014
Esta Política fue actualizada por última vez: 2 de octubre de 2023
Esta política puede ser traducida a diferentes idiomas. En caso de cualquier conflicto o inconsistencia entre la versión en inglés o cualquier traducción de la misma, prevalecerá y regirá la versión en inglés.