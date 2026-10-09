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Intune und Splashtop

Schließen Sie die Lücke mit autonomem Endpunktmanagement

Halten Sie alle Endpunkte gepatcht, unterstützt und Audit-bereit, einschließlich solcher außerhalb von Intune.

Kostenlos testenDemo vereinbaren

Schwachstellen-Kontext

Wissen Sie genau, was Sie zuerst beheben müssen.

  • KI-zusammengefasste CVE-Einblicke für jedes Gerät

  • CISA KEV-Flaggen heben Schwachstellen hervor, die aktiv ausgenutzt werden.

  • Zuordnungen von CVE zu KB und Betriebssystem zeigen, wie sich jedes Problem schnell beheben lässt.

  • Hardware- und Software-Bestandsaufnahme mit Zustandsbewertung für jeden Endpunkt


Echtzeit-Patching und -Sanierung

Beheben Sie das Problem jetzt, nicht bei der nächsten Synchronisation.

  • Patchen Sie Windows-, MacOS- und Drittanbieter-Apps auf Abruf oder nach Ihrem Zeitplan.

  • Erhalten Sie volle Kontrolle über die Zeitpläne für Scans, Updates und Neustarts.

  • Erfahren Sie genau, warum ein Update fehlgeschlagen ist, und beheben Sie das Problem schneller.

  • Beheben Sie Probleme mit Fernsteuerung, Skripten und Hintergrundtools, ohne Endnutzer zu stören.


Auditbereite Nachweise

Zeigen Sie, dass es erledigt ist – mit den entsprechenden Berichten als Nachweis.

  • Erfolgs- und Misserfolgsberichte mit vollständigen Prüfpfaden

  • Mit einer vollständigen Software-Bestandsaufnahme in Sekundenschnelle die Frage „Was ist wo installiert?“ beantworten

  • Detaillierte Protokolle jeder Aktion zur Unterstützung von Compliance- und forensischen Überprüfungen


Abdeckung für jeden Endpunkt

Unterstützen Sie jedes Gerät, für das Sie verantwortlich sind.

  • Beziehen Sie Geräte, die nicht in Intune registriert sind – wie beispielsweise Labor-, Test- und Auftragnehmer-Computer – in denselben Patch- und Überwachungsprozess ein.

  • Nutzen Sie unbeaufsichtigte Fernsteuerung für Windows, macOS und Linux.

  • Eine Konsole für Patching, Automatisierung, Überwachung und Support


Vorteile von Splashtop AEM mit Intune

  • Configurable Alerts icon

    Sicherheitslücken schneller schließen

    Verkürzen Sie die Zeit zwischen dem Auftreten einer Schwachstelle und der Behebung – sowohl im Betriebssystem als auch bei Drittanbieter-Anwendungen.

  • Probleme beim ersten Kontakt lösen

    Diagnostizieren und beheben Sie Probleme in einer Sitzung, ohne Tickets zwischen Tools oder Teams weiterzugeben.

  • A blue icon of three overlapping documents, with the front document displaying a checklist with three checkmarks and three lines.

    Bleiben Sie auditbereit

    Prüfer erhalten auf Anfrage direkt die entsprechenden Nachweise, ohne dass Berichte manuell erstellt werden müssen.

  • Kosten senken

    Weniger als 1 US-Dollar pro Endgerät und Monat, mit Mengenrabatten bei steigendem Bedarf und ohne dass Intune ersetzt werden muss

  • Vereinfachen Sie IT-Abläufe

    Weniger Tools, weniger Verträge und weniger Zeitaufwand für den Wechsel zwischen ihnen.

  • Skalierung über alle Umgebungen hinweg

    Verwalten Sie einen Standort oder viele Kundenumgebungen von einer einzigen Konsole aus, ohne die Arbeitsweise Ihres Teams zu verändern.

Intune um den Bereich „Continuous Endpoint Operations“ erweitern

Mit Splashtop AEM Risiken priorisieren, bei Bedarf beheben und jede Maßnahme dokumentieren

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