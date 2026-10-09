Intune und Splashtop
Schließen Sie die Lücke mit autonomem Endpunktmanagement
Halten Sie alle Endpunkte gepatcht, unterstützt und Audit-bereit, einschließlich solcher außerhalb von Intune.
Schwachstellen-Kontext
Wissen Sie genau, was Sie zuerst beheben müssen.
KI-zusammengefasste CVE-Einblicke für jedes Gerät
CISA KEV-Flaggen heben Schwachstellen hervor, die aktiv ausgenutzt werden.
Zuordnungen von CVE zu KB und Betriebssystem zeigen, wie sich jedes Problem schnell beheben lässt.
Hardware- und Software-Bestandsaufnahme mit Zustandsbewertung für jeden Endpunkt
Echtzeit-Patching und -Sanierung
Beheben Sie das Problem jetzt, nicht bei der nächsten Synchronisation.
Patchen Sie Windows-, MacOS- und Drittanbieter-Apps auf Abruf oder nach Ihrem Zeitplan.
Erhalten Sie volle Kontrolle über die Zeitpläne für Scans, Updates und Neustarts.
Erfahren Sie genau, warum ein Update fehlgeschlagen ist, und beheben Sie das Problem schneller.
Beheben Sie Probleme mit Fernsteuerung, Skripten und Hintergrundtools, ohne Endnutzer zu stören.
Auditbereite Nachweise
Zeigen Sie, dass es erledigt ist – mit den entsprechenden Berichten als Nachweis.
Erfolgs- und Misserfolgsberichte mit vollständigen Prüfpfaden
Mit einer vollständigen Software-Bestandsaufnahme in Sekundenschnelle die Frage „Was ist wo installiert?“ beantworten
Detaillierte Protokolle jeder Aktion zur Unterstützung von Compliance- und forensischen Überprüfungen
Abdeckung für jeden Endpunkt
Unterstützen Sie jedes Gerät, für das Sie verantwortlich sind.
Beziehen Sie Geräte, die nicht in Intune registriert sind – wie beispielsweise Labor-, Test- und Auftragnehmer-Computer – in denselben Patch- und Überwachungsprozess ein.
Nutzen Sie unbeaufsichtigte Fernsteuerung für Windows, macOS und Linux.
Eine Konsole für Patching, Automatisierung, Überwachung und Support
Vorteile von Splashtop AEM mit Intune
Sicherheitslücken schneller schließen
Verkürzen Sie die Zeit zwischen dem Auftreten einer Schwachstelle und der Behebung – sowohl im Betriebssystem als auch bei Drittanbieter-Anwendungen.
Probleme beim ersten Kontakt lösen
Diagnostizieren und beheben Sie Probleme in einer Sitzung, ohne Tickets zwischen Tools oder Teams weiterzugeben.
Bleiben Sie auditbereit
Prüfer erhalten auf Anfrage direkt die entsprechenden Nachweise, ohne dass Berichte manuell erstellt werden müssen.
Kosten senken
Weniger als 1 US-Dollar pro Endgerät und Monat, mit Mengenrabatten bei steigendem Bedarf und ohne dass Intune ersetzt werden muss
Vereinfachen Sie IT-Abläufe
Weniger Tools, weniger Verträge und weniger Zeitaufwand für den Wechsel zwischen ihnen.
Skalierung über alle Umgebungen hinweg
Verwalten Sie einen Standort oder viele Kundenumgebungen von einer einzigen Konsole aus, ohne die Arbeitsweise Ihres Teams zu verändern.
Intune um den Bereich „Continuous Endpoint Operations“ erweitern
Mit Splashtop AEM Risiken priorisieren, bei Bedarf beheben und jede Maßnahme dokumentieren