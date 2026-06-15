Splashtop Autonomous Endpoint Management Downloads
Downloads for Splashtop Autonomous Endpoint Management (Splashtop AEM) users.
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Splashtop-Business-App
Für Geräte, von denen aus Sie eine Verbindung herstellen und die Sie verwalten möchten.
Splashtop Business Streamer
Für Geräte, die Sie verwalten, patchen und verbinden möchten.
Verfügbar für Windows, MacOS, Linux, Chromebook, Android und iOS.
Nicht das, wonach Sie suchen?
Hier können Sie Downloads für Fernsupport, Fernzugriff, Personal, On-Prem, Classroom, Mirroring360, Whiteboard und Wired XDisplay herunterladen.
Wenn ein Techniker Sie nach einem Code fragt, gehen Sie zu sos.splashtop.com.
Systemvoraussetzungen
Windows 7 und höher, einschließlich Windows Server-Versionen
MacOS 10.13 und höher
iOS 14 und höher
Android 5.0 und höher
Für ältere Versionen konsultieren Sie bitte diesen Support-Artikel.