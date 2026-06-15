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Wenn ein Techniker Sie nach einem Code fragt, gehen Sie zu sos.splashtop.com.

Systemvoraussetzungen

  • Windows 7 und höher, einschließlich Windows Server-Versionen

  • MacOS 10.13 und höher

  • iOS 14 und höher

  • Android 5.0 und höher

  • Für ältere Versionen konsultieren Sie bitte diesen Support-Artikel.


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