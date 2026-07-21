50 % Rabatt beim Wechsel Ihres RMM
Wechseln Sie von Ihrer aktuellen Endpunktmanagement-RMM-Lösung zu Splashtop Autonomous Endpoint Management. Berechtigte Organisationen können bis zu 50 % Rabatt im ersten Jahr erhalten. Vereinfachen Sie das Endpunktmanagement, senken Sie Ihre Kosten und zahle Sie nur für das, was Sie brauchen.
Verwenden Sie derzeit NinjaOne, N-able, ConnectWise, Kaseya, ManageEngine oder ein anderes RMM? Dann könnte dieses Angebot genau richtig für Sie sein.
Zeitlich begrenztes Angebot. Es gelten die Bedingungen.
Was enthalten ist
Berechtigte Organisationen können Folgendes erhalten:
✓ Bis zu 50 % Rabatt im ersten Jahr
✓ Kostenlose Überprüfung auf Schwachstellen
✓ Beratung durch unsere Produktspezialisten
Warum auf Splashtop AEM umsteigen?
Senken Sie Ihre Kosten
Reduzieren Sie RMM-Kosten, ohne auf die Tools zu verzichten, auf die Ihr Team angewiesen ist.
Vereinfachtes Endpunktmanagement
Patching, Bestand, Schwachstellen, Automatisierung und Fernsupport – alles auf einer Plattform.
Zahlen Sie nur für das, was Sie brauchen
Keine aufgeblähten Lizenzierungen. Kein Bezahlen für Funktionen, die du nicht nutzt.
Warum mehr für Ihr RMM bezahlen?
Traditionelles RMM
Splashtop AEM
Hohe Lizenzkosten
Erschwingliche Preise
Mehrere Produkte
Eine Plattform
Komplexe Einrichtung
Schnelle Bereitstellung
Sie zahlen auch für ungenutzte Funktionen
Sie zahlen nur für das, was Sie brauchen
Teure Verlängerungen
Wettbewerbsfähige Einsparungen bei einem Wechsel
Erfahren Sie mehr über Splashtop AEM
Hören Sie von einem Microsoft MVP
Der intelligentere Weg, Endpunkte zu verwalten
Sehen Sie sich den Walkthrough von Bearded365Guy zu Splashtop AEM an und erfahren Sie, wie es hilft, das Endpunktmanagement zu vereinfachen, Routineaufgaben zu automatisieren und die Komplexität zu reduzieren.
Erfahren Sie, was uns 250 IT-Fachleute erzählt haben
In der Mitte gefangen: Endpunktmanagement-Forschungsbericht
Entdecken Sie, warum die meisten IT-Teams weiterhin im reaktiven Endpunktmanagement feststecken, welche verborgenen Kosten veraltete Prozesse mit sich bringen und welche Schritte Organisationen unternehmen, um autonomer zu werden.
Bereit für den Wechsel?
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