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50 % Rabatt beim Wechsel Ihres RMM

Wechseln Sie von Ihrer aktuellen Endpunktmanagement-RMM-Lösung zu Splashtop Autonomous Endpoint Management. Berechtigte Organisationen können bis zu 50 % Rabatt im ersten Jahr erhalten. Vereinfachen Sie das Endpunktmanagement, senken Sie Ihre Kosten und zahle Sie nur für das, was Sie brauchen.

Verwenden Sie derzeit NinjaOne, N-able, ConnectWise, Kaseya, ManageEngine oder ein anderes RMM? Dann könnte dieses Angebot genau richtig für Sie sein.

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Zeitlich begrenztes Angebot. Es gelten die Bedingungen.

A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

Was enthalten ist

Berechtigte Organisationen können Folgendes erhalten:

Bis zu 50 % Rabatt im ersten Jahr

Kostenlose Überprüfung auf Schwachstellen

Beratung durch unsere Produktspezialisten

Erste Schritte

Warum auf Splashtop AEM umsteigen?

  • Senken Sie Ihre Kosten

    Reduzieren Sie RMM-Kosten, ohne auf die Tools zu verzichten, auf die Ihr Team angewiesen ist.

  • Vereinfachtes Endpunktmanagement

    Patching, Bestand, Schwachstellen, Automatisierung und Fernsupport – alles auf einer Plattform.

  • Zahlen Sie nur für das, was Sie brauchen

    Keine aufgeblähten Lizenzierungen. Kein Bezahlen für Funktionen, die du nicht nutzt.

Warum mehr für Ihr RMM bezahlen?

Traditionelles RMM

Splashtop AEM

Hohe Lizenzkosten

Erschwingliche Preise

Mehrere Produkte

Eine Plattform

Komplexe Einrichtung

Schnelle Bereitstellung

Sie zahlen auch für ungenutzte Funktionen

Sie zahlen nur für das, was Sie brauchen

Teure Verlängerungen

Wettbewerbsfähige Einsparungen bei einem Wechsel


Erfahren Sie mehr über Splashtop AEM

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