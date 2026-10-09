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Intune + Splashtop

Cierra el Bucle con Gestión Autónoma de dispositivos

Mantén todos los endpoints parcheados, soportados y listos para auditoría, incluidos los que están fuera de Intune.

Prueba gratuitaPrograme una Demostración

Contexto de vulnerabilidad

Sabe exactamente qué arreglar primero.

  • Análisis CVE resumido por IA para cada dispositivo.

  • Las banderas de CISA KEV destacan vulnerabilidades que se explotan activamente.

  • Las asociaciones CVE-base-KB y OS muestran cómo arreglar cada uno rápidamente.

  • Inventario de hardware y software con estado de salud para cada endpoint.


Parches y remediación en tiempo real

Arréglalo ahora, no en la siguiente sincronización.

  • Actualiza Windows, MacOSy aplicaciones de terceros bajo demanda o según tu agenda.

  • Control total de los horarios de escaneo, actualización y reinicio.

  • Mira exactamente por qué falló una actualización fallida y resuélvela más rápido.

  • Soluciona problemas con Control Remoto,
    Controla una distancia, scripts y herramientas en segundo plano, sin interrumpir a los usuarios finales.


Evidencia lista para auditoría

Demuestra que está hecho, con los informes que lo respaldan.

  • Informes de éxito y fracaso con pruebas completas.

  • Responde "¿qué está instalado dónde?" en segundos con un inventario completo de software.

  • Registros detallados de cada acción para apoyar el cumplimiento y las revisiones forenses.


Cobertura para cada punto final

Apoya todos los dispositivos de los que seas responsable.

  • Lleva dispositivos que no estén inscritos en Intune, como los equipos de laboratorio, pruebas y contratistas, en la misma aplicación y visibilidad.

  • no supervisada Control remoto,
    control a distancia para Windows, MacOSy Linux.

  • Una consola para parcheos, automatización, monitorización y soporte.


Ventajas de Splashtop AEM con Intune

  • Configurable Alerts icon

    Cerrar las brechas de seguridad más rápido

    Reduce el tiempo entre que aparece una vulnerabilidad y que se arregla, tanto en el sistema operativo como en aplicaciones de terceros.

  • Resuelve los problemas en el primer toque

    Diagnostica y soluciona problemas en una sola sesión, sin pasar tickets entre herramientas o equipos.

  • A blue icon of three overlapping documents, with the front document displaying a checklist with three checkmarks and three lines.

    Mantente preparado para auditoría

    Los auditores manuales aclaran las pruebas cuando lo solicitan, sin construir los informes a mano.

  • Reduce tus costes

    Menos de 1 dólar por endpoint al mes, con precios por volumen a medida que creces y sin necesidad de reemplazar Intune.

  • Simplificar las operaciones de TI

    Menos herramientas, menos contratos y menos tiempo cambiando entre ellos.

  • Escala en todos los entornos

    Gestiona un sitio o varios entornos de clientes desde una sola consola, sin cambiar cómo trabaja tu equipo.

Extender Intune con operaciones continuas en los extremos

Prioriza el riesgo, remediarlo bajo demanda y documenta cada acción con Splashtop AEM

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