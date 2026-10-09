Intune + Splashtop
Cierra el Bucle con Gestión Autónoma de dispositivos
Mantén todos los endpoints parcheados, soportados y listos para auditoría, incluidos los que están fuera de Intune.
Contexto de vulnerabilidad
Sabe exactamente qué arreglar primero.
Análisis CVE resumido por IA para cada dispositivo.
Las banderas de CISA KEV destacan vulnerabilidades que se explotan activamente.
Las asociaciones CVE-base-KB y OS muestran cómo arreglar cada uno rápidamente.
Inventario de hardware y software con estado de salud para cada endpoint.
Parches y remediación en tiempo real
Arréglalo ahora, no en la siguiente sincronización.
Actualiza Windows, MacOSy aplicaciones de terceros bajo demanda o según tu agenda.
Control total de los horarios de escaneo, actualización y reinicio.
Mira exactamente por qué falló una actualización fallida y resuélvela más rápido.
Soluciona problemas con Control Remoto,
Controla una distancia, scripts y herramientas en segundo plano, sin interrumpir a los usuarios finales.
Evidencia lista para auditoría
Demuestra que está hecho, con los informes que lo respaldan.
Informes de éxito y fracaso con pruebas completas.
Responde "¿qué está instalado dónde?" en segundos con un inventario completo de software.
Registros detallados de cada acción para apoyar el cumplimiento y las revisiones forenses.
Cobertura para cada punto final
Apoya todos los dispositivos de los que seas responsable.
Lleva dispositivos que no estén inscritos en Intune, como los equipos de laboratorio, pruebas y contratistas, en la misma aplicación y visibilidad.
no supervisada Control remoto,
control a distancia para Windows, MacOSy Linux.
Una consola para parcheos, automatización, monitorización y soporte.
Ventajas de Splashtop AEM con Intune
Cerrar las brechas de seguridad más rápido
Reduce el tiempo entre que aparece una vulnerabilidad y que se arregla, tanto en el sistema operativo como en aplicaciones de terceros.
Resuelve los problemas en el primer toque
Diagnostica y soluciona problemas en una sola sesión, sin pasar tickets entre herramientas o equipos.
Mantente preparado para auditoría
Los auditores manuales aclaran las pruebas cuando lo solicitan, sin construir los informes a mano.
Reduce tus costes
Menos de 1 dólar por endpoint al mes, con precios por volumen a medida que creces y sin necesidad de reemplazar Intune.
Simplificar las operaciones de TI
Menos herramientas, menos contratos y menos tiempo cambiando entre ellos.
Escala en todos los entornos
Gestiona un sitio o varios entornos de clientes desde una sola consola, sin cambiar cómo trabaja tu equipo.
Extender Intune con operaciones continuas en los extremos
Prioriza el riesgo, remediarlo bajo demanda y documenta cada acción con Splashtop AEM