50 % de descuento cuando cambias tu RMM
Cambia de tu actual solución RMM de gestión de puntos finales a Splashtop Autonomous Endpoint Management y las organizaciones que cumplan los requisitos pueden recibir hasta un 50 % de descuento en su primer año. Simplifica la gestión de puntos finales, reduce costes y paga solo por lo que necesitas.
¿Actualmente usas NinjaOne, N-able, connectwise, Kaseya, ManageEngine u otro RMM? Esta oferta puede ser para ti.
Oferta por tiempo limitado. Se aplican condiciones.
Lo que incluye
Las organizaciones que reúnan los requisitos pueden recibir:
✓ Hasta un 50 % de descuento en tu primer año
✓ Evaluación gratuita de vulnerabilidades
✓ Orientación de nuestros especialistas en productos
¿Por qué cambiar a Splashtop AEM?
Reduce tus costes
Reduce el gasto en RMM sin sacrificar las herramientas de las que depende tu equipo.
Simplificar la gestión de puntos finales
Parches, inventario, vulnerabilidades, automatización y soporte remoto, todo en una sola plataforma.
Paga solo por lo que necesites
No hay licencias infladas. No hay que pagar por funciones que no usas.
¿Por qué pagar más por tu RMM?
RMM tradicional
Splashtop AEM
Altos costes de licencia
Precios asequibles
Múltiples productos
Una única plataforma
Configuración compleja
Despliegue rápido
Pago por funciones no utilizadas
Paga solo por lo que necesites
Renovaciones costosas
Ahorro competitivo de cambios
Más información sobre Splashtop AEM
Escucha a un MVP de Microsoft
La forma más inteligente de gestionar los puntos finales
Consulta la guía de Bearded365Guy sobre Splashtop AEM y descubre cómo ayuda a simplificar la gestión de puntos finales, automatizar tareas rutinarias y reducir la complejidad.
Mira lo que nos han dicho 250 profesionales de TI
Atascados en el medio: Informe de investigación en gestión de puntos finales
Descubre por qué la mayoría de los equipos de TI permanecen atascados en la gestión reactiva de puntos finales, los costes ocultos de procesos obsoletos y los pasos que las organizaciones están dando para volverse más autónomas.
¿Deseas hacer el cambio?
Averigua si puedes optar a hasta un 50 % de descuento en Splashtop AEM.