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50 % de descuento cuando cambias tu RMM

Cambia de tu actual solución RMM de gestión de puntos finales a Splashtop Autonomous Endpoint Management y las organizaciones que cumplan los requisitos pueden recibir hasta un 50 % de descuento en su primer año. Simplifica la gestión de puntos finales, reduce costes y paga solo por lo que necesitas.

¿Actualmente usas NinjaOne, N-able, connectwise, Kaseya, ManageEngine u otro RMM? Esta oferta puede ser para ti.

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Oferta por tiempo limitado. Se aplican condiciones.

A person is using a desktop computer displaying the Splashtop management dashboard, specifically the Endpoint Policies section with various policy settings and options visible on the screen.

Lo que incluye

Las organizaciones que reúnan los requisitos pueden recibir:

Hasta un 50 % de descuento en tu primer año

Evaluación gratuita de vulnerabilidades

Orientación de nuestros especialistas en productos

Empieza

¿Por qué cambiar a Splashtop AEM?

  • Reduce tus costes

    Reduce el gasto en RMM sin sacrificar las herramientas de las que depende tu equipo.

  • Simplificar la gestión de puntos finales

    Parches, inventario, vulnerabilidades, automatización y soporte remoto, todo en una sola plataforma.

  • Paga solo por lo que necesites

    No hay licencias infladas. No hay que pagar por funciones que no usas.

¿Por qué pagar más por tu RMM?

RMM tradicional

Splashtop AEM

Altos costes de licencia

Precios asequibles

Múltiples productos

Una única plataforma

Configuración compleja

Despliegue rápido

Pago por funciones no utilizadas

Paga solo por lo que necesites

Renovaciones costosas

Ahorro competitivo de cambios


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