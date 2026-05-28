Automatisieren Sie Ihre IT mit AEM – Patching, Compliance und Fehlerbehebung leicht gemacht
Nehmen Sie an unserem 30-minütigen Webinar teil und erfahren Sie, wie Autonomes Endpunktmanagement (AEM) von Splashtop das Patching, die Compliance und die Fehlerbehebung auf Windows und MacOS-Endpunkten automatisiert.
Sie erfahren Folgendes:
Automatisierte Betriebssystem- und Drittanbieter-Patches
Einhaltung kundenspezifischer Richtlinienrahmen durchsetzen
Ergänzen Sie Microsoft Intune durch Echtzeitüberwachung
Probleme proaktiv erkennen und beheben
Führen Sie Aktionen im Hintergrund aus, ohne die Benutzer zu stören
Erleben Sie AEM in dieser 30-minütigen Session live und lernen Sie praktische Methoden zur Automatisierung von Patching, Compliance und Fehlerbehebung für alle Ihre Endpunkte kennen.