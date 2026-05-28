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Automatisieren Sie Ihre IT mit AEM – Patching, Compliance und Fehlerbehebung leicht gemacht

Nehmen Sie an unserem 30-minütigen Webinar teil und erfahren Sie, wie Autonomes Endpunktmanagement (AEM) von Splashtop das Patching, die Compliance und die Fehlerbehebung auf Windows und MacOS-Endpunkten automatisiert.

Sie erfahren Folgendes:

  • Automatisierte Betriebssystem- und Drittanbieter-Patches

  • Einhaltung kundenspezifischer Richtlinienrahmen durchsetzen

  • Ergänzen Sie Microsoft Intune durch Echtzeitüberwachung

  • Probleme proaktiv erkennen und beheben

  • Führen Sie Aktionen im Hintergrund aus, ohne die Benutzer zu stören

Erleben Sie AEM in dieser 30-minütigen Session live und lernen Sie praktische Methoden zur Automatisierung von Patching, Compliance und Fehlerbehebung für alle Ihre Endpunkte kennen.