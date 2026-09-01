Autonomes Endpunktmanagement-Funktionsmatrix
Hauptfunktionen
Patches für Betriebssysteme und Drittanbietersoftware – Schutz vor Sicherheitslücken durch automatisierte Updates für Betriebssysteme und Drittanbietersoftware Verbesserung der Kontrolle über die bereitgestellten Versionen.
Bestandsberichte – Greifen Sie auf detaillierte Berichte zum System-, Hardware- und Softwarebestand zu, um Transparenz, Audits und Compliance zu verbessern.
Dashboard-Einblicke: Überwachung von Endpunkt-Zustand, Patch-Status und Compliance über ein zentrales Dashboard mit umsetzbaren Erkenntnissen und detaillierten Protokollen.
KI-gestützte CVE-Analysen – Risiken schnell identifizieren, Auswirkungen bewerten und Schwachstellen priorisieren mit KI-gestützten CVE-Zusammenfassungen (Common Vulnerabilities and Exposures) und empfohlenen Abhilfemaßnahmen
Endpoint-Richtlinienverwaltung – Anpassung und Durchsetzung der Richtlinien für alle Endpunkte, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und Netzwerke zu schützen.
Skripte & Aufgaben – Massenaktionen wie Remote-Befehle, Skripte, Dateiübertragungen, Systemneustarts und Windows-Updates für mehrere Endpunkte ausführen
Proaktive Warnmeldungen und automatisierte Problembehebung – Probleme schnell erkennen und beheben dank Echtzeitwarnungen und automatisierter Korrekturen durch intelligente Aktionen.
Endpoint-Sicherheits-Dashboard – Zentralisierung des Endpunktschutzes mit Echtzeit-Bedrohungserkennung, automatisierter Reaktion und Antivirenverwaltung für Splashtop AV und andere AV/EDR-Lösungen.
Endpunktkonfiguration – Wichtige Sicherheits- und Netzwerkeinstellungen unter Windows und MacOS anwenden, einschließlich Passwörter, WLAN, Firewall, Festplattenverschlüsselung und mehr, um Konfigurationsabweichungen zu reduzieren.
Sicherheit und Konformität
Entspricht ISO 27001, DSGVO, SOC 2 und unterstützt HIPAA, FERPA, PCI und andere branchenspezifische Compliance-Anforderungen.
256-Bit-AES-Verschlüsselung (SSL/TLS)
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Geräte-Authentifizierung
Sitzungs-Timeout-Steuerung
Erweiterte Sicherheits- und Zugriffskontrollen mit SSO, cloud Sitzungsaufzeichnung, detaillierten Berechtigungen, SIEM-Integration, IP-Whitelisting und mehr. 1
Erweitern Sie Ihren Schutz mit Splashtop Antivirus (AV), Endpoint Detection and Response (EDR) und Managed Detection and Response (MDR) mit Lösungen führender Anbieter wie Bitdefender ,SentinelOne und CrowdStrike.²
Fernzugriff- und Fernunterstützung
Fernsteuerung verwalteter Windows-, Mac- und Linux-Geräte von jedem beliebigen Gerät aus, mit oder ohne Anwesenheit eines Endbenutzers.
Unkontrollierter Zugriff auf Android Geräte, einschließlich Smartphones, Tablets, robuste Android Geräte, POS-Geräte, Kioske und Set-Top-Boxen 1
Splashtop Connector für den Fernzugriff auf Computer und Server via RDP, VNC oder SSH ohne VPN oder Agent 1
Planen Sie temporäre Zugriffe, leiten Sie USB-Geräte (Smartcards, Sicherheitsschlüssel, Stifte usw.) um, nutzen Sie Ihr lokales Mikrofon als Eingabegerät an Ihrem Remote-Computer, erleben Sie den 4:4:4-Farbmodus mit HiFi-Audio, Wacom Bridge und vieles mehr. 1
Greifen Sie auf Systemtools wie Task-Manager, Registrierungseditor, Geräte-Manager, Dienst-Manager und Fernsteuerungsbefehle zu, ohne den Endbenutzer zu unterbrechen.
Dateiübertragung (per Drag-and-Drop und Windows-Dateiübertragung per Kopieren/Einfügen)
Ferndrucken
Remote-Bildschirm schwärzen
Multi-Monitor-Unterstützung
Chat (während der Sitzung)
Sitzungsaufzeichnung (lokal)
Whiteboard zur Kommentierung des entfernten Computerbildschirms von iPad und Android -Tablets aus
Starte deinen Computer aus der Ferne neu oder wecke ihn über die Splashtop-App oder die Webkonsole auf.
BETRACHTERMODUS
Meinen Desktop freigeben (Windows-Desktop über einen Weblink freigeben)
Drei Benutzer können sich per Fernzugriff auf einen Rechner verbinden.
Computerstatus, inaktive Zeit, Version des Streamers anzeigen
Unterstützen Sie Benutzer auf verwalteten, nicht verwalteten und mobilen Geräten mit bedarfsgerechtem Fernsupport und verbessern Sie die Fehlerbehebung mit erweiterten Service-Desk-Workflows 3
Unterstützung von Augmented Reality (AR), die die Echtzeit-Freigabe von Kamerabildern auf Mobilgeräten zwischen Endbenutzern und entfernten IT-Technikern ermöglicht 3
Fernzugriff für Endbenutzer mit sicherem und leistungsstarkem Zugriff auf verwaltete Computer. 4
Verwaltbarkeit
Protokollierung von Verbindungen und Aktivitäten
Super-Admins, Admins, gruppenspezifische Admins und Mitglieder einrichten
Webverwaltung der Streamer-Einstellungen
Computer- und Benutzergruppenbasierte Berechtigungen
Benutzerdefinierte Tags für flexible Untergruppierung und Organisation von Computern
Richtlinie für Streamereinstellungen zur Fernkonfiguration von Streamereinstellungen über die Webkonsole
Erzwingen Sie als Admin die Sitzungsaufzeichnung und das Hochladen in einen Zielordner
Die Möglichkeit, Nutzer einer Hauptgruppe und einer Untergruppe zur besseren Organisation von Zugriffsberechtigungen hinzuzufügen.
Legende:
¹ Verfügbar mit Splashtop AEM (Enterprise)
2 Verfügbar mit Endpoint Security Add-on
3 Verfügbar mit On-Demand-Support-Add-on
4 Verfügbar mit Endbenutzer-Fernzugriff-Add-on
Erfahren Sie mehr über Splashtop AEM und testen Sie es kostenlos unter https://www.splashtop.com/autonomous-endpoint-management