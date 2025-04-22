ZTNA
Acesso seguro à rede a aplicações privadas
PAM
Controlos de acesso privilegiado para proteger as contas privilegiadas e ativos críticos
Just in Time e Acesso a pedido
Acesso privilegiado zero a aplicações e redes
Acesso Seguro à Internet
Proteção avançada contra ameaças cibernéticas e acesso de confiança zero à segurança de internet SaaS
Segurança SaaS
Implementar segurança Zero Trust para as tuas aplicações SaaS
Monitorização e Dados de Telemetria
Oferece resolução de problemas abrangente e visibilidade de problemas com identidade, rede, aplicações e dispositivos.