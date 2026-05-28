Automatiza TI con AEM – Parches, cumplimiento y remediación sencillos
Únete a nuestro seminario web de 30 minutos para ver cómo Autonomous Endpoint Management (AEM) de Splashtop automatiza el parcheo, el cumplimiento y la remediación en los puntos finales de Windows y MacOS.
Aprenderás lo siguiente:
Automatizar sistema operativo y parches de terceros
Hacer cumplir el cumplimiento de los marcos de políticas personalizadas
Complementar Microsoft Intune con supervisión en tiempo real
Detectar y remediar los problemas de forma proactiva
Ejecutar acciones en segundo plano sin interrumpir a los usuarios
Observa la herramienta AEM en acción en esta sesión de 30 minutos y aprende formas prácticas de automatizar el parcheo, el cumplimiento y la remediación de todos tus puntos finales.